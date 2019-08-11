Число граждан России, зарегистрированных в качестве самозанятых и легализовавших свои доходы, на начало августа достигло 162 тыс. человек. Все они стали пользователями приложения «Мой налог». Об этом «Известиям» рассказали в Федеральной налоговой службе (ФНС).

с чего всё началось

Число граждан России, зарегистрированных в качестве самозанятых и легализовавших свои доходы, на начало августа достигло 162 тыс. человек. Все они стали пользователями приложения «Мой налог».

Происшествия Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.

Шоу-бизнес Федор Бондарчук и Паулина Андреева женятся На днях в сети появилась информация о том, что известный режиссер 52-летний Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева наконец-то решили узаконить свои отношения и готовятся к свадьбе.

Политика Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.

Общество В Москве богослужения в честь Курбан-байрама прошли на шести площадках Около 240 тысяч человек приняли участие в богослужениях на шести площадках в Москве в честь праздника Курбан-байрам, рассказал РИА Новости глава столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

Армия и оружие NI оценил российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА Журналист The National Interest Марк Эпископос оценил перспективный российский бомбардировщик ПАК ДА, работа над которым уже ведется.

Политика Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

Армия и оружие Вице-адмирал оценил прогноз СМИ о столкновениях России и США в море Бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов оценил прогноз американского военного эксперта Лайла Голдстайна о столкновениях России и США в море.

Кино Квентин Тарантино рассказал одноклассникам о своем самом личном фильме Квентин Тарантино стал гостем первого выпуска нового сезона онлайн-шоу "ОК на связи!".

Происшествия Активисту «Яблока» предъявили обвинения по делу о массовых беспорядках Как сообщает пресс-служба партии, информация о том, что Валерий Костенок признал вину, не соответствует действительности.

Общество Начало августа стало самым холодным за последние 69 лет в Москве Первые 10 дней текущего месяца стали самыми холодными в Москве за последние 69 лет.

Общество «Изумрудный» останется местом отдыха и не будет зарабатывать Парк "Изумрудный" станет просто местом отдыха. Содержать его будет госучреждение, и на это планируют выделить миллионы из бюджета края.

Политика Евросоюз задумался о непризнании российских паспортов жителей Донбасса Евросоюз разрабатывает рекомендации по распознаванию и возможному непризнанию российских паспортов, выданных жителям Донбасса.

Происшествия Пятеро детей погибли в результате пожара в США Уточняется, что погибшим детям было от восьми месяцев до семи лет. Ранее около 40 человек пострадали в результате пожара на заводе в Техасе.

Политика Советник Трампа сообщила о его настрое на диалог с Ким Чен Ыном Президент США Дональд Трамп настроен на продолжение переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном по вопросам торговли и другим договоренностям, но конкретная дата встречи пока не определена.

Шоу-бизнес Фронтмен Muse Мэттью Беллами женился на модели Элль Эванс В субботу 10 августа 41-летний лидер рок-группы Muse Мэттью Беллами сочетался браком со своей возлюбленной, 29-летней моделью Элль Эванс — пара уже поделилась в соцсетях официальными фотографиями с торжества.

Происшествия В Ставрополе водитель маршрутки избил пассажирку из-за трех рублей В Ставрополе водитель маршрутки ударил пассажирку из-за того, что она не доплатила три рубля за проезд.

Происшествия В Мексике восемь человек стали жертвами нападения на бильярдную Восемь человек стали жертвами нападения группы вооруженных бандитов на здание бильярдной в мексиканском городе Ирапуато штата Гуанахуато.

Армия и оружие Минобороны назвало сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35 Госиспытания новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 завершатся уже в 2019 году, самолеты МиГ-35 планируется аттестовать до конца 2021 года, сообщил в интервью газете "Красная звезда" командующий ВВС Сергей Дронов.

Авто Назван топ-3 военных автомобиля, ушедших на гражданку Экперты издания Военное дело составили ТОП-3 автомобилей, который создавались для нужд военных, однако после получили гражданские версии.

Общество Названа победительница конкурса «Миссис Россия-2019» На конкурсе «Mrs. Globe» в Китае Россию будет представлять победительница в номинации «Миссис Россия Globe» Ксения Кривко из Кемерово.

Происшествия Число жертв тайфуна «Лекима» в Китае возросло до 28 Тайфун «Лекима», обрушившийся на восточное побережье Китая, унес жизни 28 человек, еще около 20 пропали без вести.