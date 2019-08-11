Общество
ФНС назвала число зарегистрированных самозанятых россиянИзвестия 14:00
Число граждан России, зарегистрированных в качестве самозанятых и легализовавших свои доходы, на начало августа достигло 162 тыс. человек. Все они стали пользователями приложения «Мой налог».
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Число граждан России, зарегистрированных в качестве самозанятых и легализовавших свои доходы, на начало августа достигло 162 тыс. человек. Все они стали пользователями приложения «Мой налог». Об этом «Известиям» рассказали в Федеральной налоговой службе (ФНС).Известия14:00
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Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено в 18:39
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева женятся
На днях в сети появилась информация о том, что известный режиссер 52-летний Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева наконец-то решили узаконить свои отношения и готовятся к свадьбе.
Обновлено в 03:16
Политика
Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА
Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.
Обновлено в 20:02
Политика
Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины
Обновлено в 15:46
Общество
В Москве богослужения в честь Курбан-байрама прошли на шести площадках
Около 240 тысяч человек приняли участие в богослужениях на шести площадках в Москве в честь праздника Курбан-байрам, рассказал РИА Новости глава столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
NI оценил российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Журналист The National Interest Марк Эпископос оценил перспективный российский бомбардировщик ПАК ДА, работа над которым уже ведется.
Обновлено в 10:50
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
Вице-адмирал оценил прогноз СМИ о столкновениях России и США в море
Бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов оценил прогноз американского военного эксперта Лайла Голдстайна о столкновениях России и США в море.
Обновлено в 19:02
Кино
Квентин Тарантино рассказал одноклассникам о своем самом личном фильме
Квентин Тарантино стал гостем первого выпуска нового сезона онлайн-шоу "ОК на связи!".
Обновлено 09 августа в 05:54
Происшествия
Активисту «Яблока» предъявили обвинения по делу о массовых беспорядках
Как сообщает пресс-служба партии, информация о том, что Валерий Костенок признал вину, не соответствует действительности.
Обновлено в 17:01
Общество
Начало августа стало самым холодным за последние 69 лет в Москве
Первые 10 дней текущего месяца стали самыми холодными в Москве за последние 69 лет.
Обновлено в 15:02
Общество
«Изумрудный» останется местом отдыха и не будет зарабатывать
Парк "Изумрудный" станет просто местом отдыха. Содержать его будет госучреждение, и на это планируют выделить миллионы из бюджета края.
Обновлено в 20:50
Политика
Евросоюз задумался о непризнании российских паспортов жителей Донбасса
Евросоюз разрабатывает рекомендации по распознаванию и возможному непризнанию российских паспортов, выданных жителям Донбасса.
Обновлено в 19:55
Происшествия
Пятеро детей погибли в результате пожара в США
Уточняется, что погибшим детям было от восьми месяцев до семи лет. Ранее около 40 человек пострадали в результате пожара на заводе в Техасе.
Обновлено в 17:11
Политика
Советник Трампа сообщила о его настрое на диалог с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп настроен на продолжение переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном по вопросам торговли и другим договоренностям, но конкретная дата встречи пока не определена.
Обновлено в 19:49
Шоу-бизнес
Фронтмен Muse Мэттью Беллами женился на модели Элль Эванс
В субботу 10 августа 41-летний лидер рок-группы Muse Мэттью Беллами сочетался браком со своей возлюбленной, 29-летней моделью Элль Эванс — пара уже поделилась в соцсетях официальными фотографиями с торжества.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Ставрополе водитель маршрутки избил пассажирку из-за трех рублей
В Ставрополе водитель маршрутки ударил пассажирку из-за того, что она не доплатила три рубля за проезд.
Обновлено в 17:08
Происшествия
В Мексике восемь человек стали жертвами нападения на бильярдную
Восемь человек стали жертвами нападения группы вооруженных бандитов на здание бильярдной в мексиканском городе Ирапуато штата Гуанахуато.
Обновлено в 18:16
Происшествия
В Санкт-Петербурге погиб 15-летний футболист системы «Зенита»
Защитник ДФК «Зенит-84» Максим Давлатов погиб на железнодорожных путях в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 16:01
Армия и оружие
Минобороны назвало сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35
Госиспытания новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 завершатся уже в 2019 году, самолеты МиГ-35 планируется аттестовать до конца 2021 года, сообщил в интервью газете "Красная звезда" командующий ВВС Сергей Дронов.
Обновлено в 18:03
Авто
Назван топ-3 военных автомобиля, ушедших на гражданку
Экперты издания Военное дело составили ТОП-3 автомобилей, который создавались для нужд военных, однако после получили гражданские версии.
Обновлено в 11:07
Общество
Названа победительница конкурса «Миссис Россия-2019»
На конкурсе «Mrs. Globe» в Китае Россию будет представлять победительница в номинации «Миссис Россия Globe» Ксения Кривко из Кемерово.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
Число жертв тайфуна «Лекима» в Китае возросло до 28
Тайфун «Лекима», обрушившийся на восточное побережье Китая, унес жизни 28 человек, еще около 20 пропали без вести.
Обновлено вчера в 23:06
Авто
Беспилотный катафалк на базе Lada появился в России
Обновлено в 20:42
Наука
Создан искусственный язык для определения подлинности виски
Исследователи из Университета Глазго в Шотландии разработали систему химических сенсоров, способных различать сорта виски и выявлять подделку.
Обновлено вчера в 06:35