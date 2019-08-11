Общество
ФНС назвала число зарегистрированных самозанятых россиянИзвестия 14:00
Число граждан России, зарегистрированных в качестве самозанятых и легализовавших свои доходы, на начало августа достигло 162 тыс. человек. Все они стали пользователями приложения «Мой налог».
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Число граждан России, зарегистрированных в качестве самозанятых и легализовавших свои доходы, на начало августа достигло 162 тыс. человек. Все они стали пользователями приложения «Мой налог». Об этом «Известиям» рассказали в Федеральной налоговой службе (ФНС).Известия14:00
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:47, Вашингтон
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Обновлено в 16:30
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук женится на Паулине Андреевой
Стоит отметить, что в 2016 году уже появлялась информация о готовящейся свадьбе Бондарчука и Андреевой.
Обновлено в 05:10
Общество
В Versace извинились за выпуск футболок с неправильной картой Китая
Итальянский модный дом Versace принес извинения после того, как выпустил в продажу футболки с рисунком, на котором была изображена неправильная карта Китая.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Священника отстранили от служения за грубое крещение ребенка
В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.
Обновлено в 15:37
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин крестили сына
Анастасия Шубская и Александр Овечкин крестили сына Сегодня Анастасия Шубская поделилась в своем микроблоге радостной новостью: она наконец-то провели обряд крещения сына.
Обновлено в 11:50
Гаджеты
В смартфонах нашли уязвимость, которая превращает их в звуковое оружие
Исследователь в области кибербезопасности заявил, что значительная часть устройств плохо защищена от взлома, который может превратить их в «звуковое оружие».
Обновлено в 06:00
Происшествия
США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна
Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Госкорпорация "Росатом" опубликовала имена сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область), погибших при взрыве в Архангельской области.
Обновлено в 12:27
Экономика
В Иране намерены сократить до нуля зависимость бюджета страны от нефти
Глава организации планирования и бюджета Ирана Мохаммад Бакер Ноубахт заявил, что новые реформы в структуре бюджета страны направлены на полное прекращение прямой зависимости доходов от нефтяных поступлений, сообщает агентство Mehr.
Обновлено в 09:34
Религия
Тысячи мусульман отмечают Курбан-байрам в Москве
Сегодня мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам. В Московской соборной мечети на праздничный намаз собрались тысячи верующих.
Обновлено в 02:13
Футбол
«Спартак» предложил «Ницце» девять миллионов евро за Тамеза
Речь идет о полузащитнике французской "Ниццы" Адриене Тамезе. Красно-белые готовы заплатить за 25-летнего футболиста девять миллионов евро.
Обновлено в 11:04
Происшествия
В Подмосковье в результате ДТП погибли пять человек
По последним данным, в результате аварии погибли пять человек (трое взрослых и двое детей), еще восемь получили различные травмы.
Обновлено в 14:32
Происшествия
Обвиняемый по делу о массовых беспорядках в Москве признал вину
Волонтер от партии «Яблоко» Валерий Костенок, являющийся фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, признал свою вину.
Обновлено в 15:00
Гаджеты
BQ выпустила в России недорогой смартфон 5518G Jeans стоимостью 3990р
Ассортимент отечественной компании BQ пополнился новым смартфоном начального уровня. Модель получила имя BQ 5518G Jeans.
Обновлено в 15:40
Волейбол
Российские волейболисты завоевали путёвку на ОИ-2020
Мужская сборная России по волейболу завоевала право выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио, выиграв отборочную группу Е.
Обновлено в 14:06
Единоборства
Кормье назвал чемпиона UFC Нурмагомедова великим бойцом
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе американец Даниэль Кормье заявил, что российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов является великим бойцом.
Обновлено в 06:48
Футбол
Игрок «Зенита» Малком попал в арбитра мячом с 40 метров
Нападающий петербургского "Зенита" Малком попал мячом в главного арбитра Евгения Турбина в матче пятого тура чемпионата России против московского "Динамо".
Обновлено вчера в 23:54
Космос
Фотография Хаббла показывает, как выглядят спиральные галактики сбоку
Если смотреть со стороны, спиральные галактики могут выглядеть обманчиво линейными, как показывает новое изображение с космического телескопа Хаббла.
Обновлено в 11:34
Армия и оружие
Более 20 сирийских военных погибли при атаке боевиков
В Сирии 23 военнослужащих правительственной армии погибли и еще семь получили ранения при отражении атак боевиков 10-11 августа.
Обновлено в 17:20
Армия и оружие
В Китае отметили новейший российский беспилотник «Охотник»
Журналист китайской газеты "Хуаньцю шибао" Чжан Цзе оценил новейший российский беспилотник "Охотник".
Обновлено в 12:08
Космос
Китайцы успешно запустили первую многоразовую ракету
Китайская частная компания LinkSpace совершила запуск многоразовой ракеты RLV-T5 из северо-западной провинции Цинхай.
Обновлено в 09:18
Интернет
Нейросеть научили превращать людей в персонажей аниме
Южнокорейские инженеры обучили нейросеть создавать аниме-персонажей с помощью обработки фотографий реальных людей.
Обновлено в 15:58
Игры
С 1 октября для Destiny 2 потребуется 165 гигабайт свободного места
Внимательные поклонники Destiny 2 обратили внимание на сведения из свежего письма Bungie, касающегося скорого начала миграции РС-версии шутера из Battle.net в Steam.
Обновлено вчера в 12:47
Политика
Канадская журналистка рассказала о «равнодушии» участников митинга в Москве
Канадская журналистка Ева Барлетт, комментируя согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова в Москве, заявила, что никогда раньше не видела «настолько равнодушных протестующих».
Обновлено в 13:02
Происшествия
Пятеро детей погибли в результате пожара в США
Уточняется, что погибшим детям было от 8 месяцев до 7 лет. Ранее около 40 человек пострадали в результате пожара на заводе в Техасе.
Обновлено в 17:11
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Политика
Туркменистан работает над паромным сообщением с регионами России
Туркменистан рассчитывает запустить паромное сообщение с рядом регионов Российской Федерации, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:55
Экономика
Политизация газовой сферы вызывает сожаление, считает Приходько
С политизацией напрямую столкнулся российский газовый проект - "Северный поток-2", предполагающий строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено в 17:40
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА
Американские СМИ оценили информацию о том, что в России начали разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).
Обновлено в 10:35