Экономика
ФНС назвала число самозанятых в РФИнтерфакс 02:31
Как сообщалось, эксперимент по введению налога на профессиональный доход для самозанятых граждан с 1 января 2019 года начался в четырех российских регионах. Новый налоговый режим будет действовать в Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 03:34, Ашберн
Энергетика
В России впервые оценили стоимость всей нефти в стране
Министерство природных ресурсов и экологии (Минприроды) впервые оценило в стоимостном выражении запасы полезных ископаемых в России.
Обновлено в 01:00
Политика
Российского дипломата выгоняют из Швеции
В среду посол России в Стокгольме Виктор Татаринцев был вызван в МИД Швеции, где ему предъявили требование выслать из страны дипломата, якобы связанного с задержанным по подозрению в сборе разведданных в пользу РФ, передает РИА Новости.
Обновлено в 03:10
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у РТС-банка
Банк России отозвал лицензию у Банка развития технологий и сбережений (РТС-банк), говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 01:25
Общество
Кинолог назвал самые кусачие породы собак
Таксы, считающиеся «диванно-комнатными» собаками, стоят на первом месте в статистике покусов как людей, так и животных, рассказал глава Национальной российской кинологической ассоциации Электрон Дементьев.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Школьницу из Швеции номинировали на Нобелевскую премию мира
Несколько шведских и норвежских политиков номинировали 16-летнюю школьницу из Швеции Грету Турнберг на Нобелевскую премию мира за вклад в движение за борьбу с глобальным потеплением.
Обновлено в 03:13
Происшествия
На московских рынках нашли майнинг-фермы
Обновлено вчера в 17:42
Транспорт
Строители уложили половину рельсов на Крымском мосту
На железной дороге, проходящей через Крымский мост, уложили 19 из 38 км рельсошпальной решетки на обоих направлениях.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Черные ящики разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX отправят в Германию
Черные ящики разбившегося авиалайнера Boeing 737 MAX компании Ethiopian Airlines будут отправлены в Германию.
Обновлено вчера в 12:28
Происшествия
В Петербурге взорвали банкомат, но деньги не похитили
Неизвестные злоумышленники взорвали банкомат в магазине на Пулковском шоссе в в Московском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 02:36
Политика
СК возбудил дело в отношении главы Украинского института национальной памяти
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении историка Владимира Вятровича, главы Института национальной памяти Украины.
Обновлено в 03:02
Политика
Медведев согласовал старт строительства ВСМ
Вначале проект дороги от Москвы до Нижнего Новгорода в правлении Казани поддержал курирующий транспорт вице-премьер Максим Акимов, позже его доклад согласовал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:07
Происшествия
В Москве у безработной украли сумку с 20 миллионами рублей
В Новой Москве неизвестный в подъезде жилого дома украл у женщины сумку с 20,4 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в столичном главке МВД.
Обновлено в 01:55
Политика
Число россиян решили увеличить за счет мигрантов
По информации издания, в ближайшие пять лет планируется увеличить число граждан России на 5-10 миллионов человек.
Обновлено в 01:35
Экономика
Чистая прибыль «КамАЗа» за 2018 год упала в 111 раз
Выручка "КамАЗа" за отчетный период выросла на 4,1%, до 151,1 млрд рублей, валовая прибыль снизилась на 45,6%, до 10,01 млрд рублей, убыток от продаж составил 666,85 млн рублей против прибыли от продаж в 6,76 млрд рублей годом ранее.
Обновлено в 02:29
Происшествия
В квартире бывшего координатора «Открытой России» в Екатеринбурге прошли обыски
В Екатеринбурге в квартире бывшего координатора «Открытой России» Максима Верникова прошли обыски.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
В Раде заявили о «космических потерях» Украины в Донбассе
Депутат украинской Рады, лидер националистической партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий назвал потери украинской армии в Донбассе "космическими".
Обновлено вчера в 22:05
Финансы
Российские банки получат рекордную прибыль в 2019 году
Как уточняется в сообщении, по итогам 2019 года прибыль составит 1,9 трлн рублей против 1,3 трлн по итогам 2018 года, рентабельность банков вернется на уровень 2013 года.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Забайкалье объявил голодовку командир отделения пожарной части
Сотрудники пожарной части из поселка Амазар Могочинского района Забайкалья выезжают на тушение пожаров в собственной обуви и чинят спецтехнику за свой счёт.
Обновлено вчера в 23:52
Шоу-бизнес
Менеджер Юлии Началовой подтвердила, что певица в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 04:54
Автоспорт
Умер гоночный директор «Формулы-1» Чарли Уайтинг
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Сжегших верблюдов шаманов оштрафовали на 3 тысячи рублей
14 марта Артур Цыбиков сообщил ТАСС, что Россельхознадзор оштрафовал религиозную организацию шаманов за то, что она не оформила ветеринарные документы при перевозке верблюдов из Бурятии в Иркутскую область.
Обновлено в 02:17
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Больше всего жалоб на сбой в работе Facebook поступило из России, Нидерландов, США, Великобритании и Бразилии, передает НСН.
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия
В одном из супермаркетов Петербурга обрушился пол
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
США испытают запрещенные ДРСМД ракеты
Обновлено вчера в 23:15
Авто
Назван самый дешевый в эксплуатации автомобиль в 2018 году
Обновлено в 02:56
Энергетика
Мировые цены на нефть растут в начале торгов
Мировые цены на нефть растут в начале торгов в четверг, 14 марта.
Обновлено в 01:18
Спорт
В России разработали замену мельдонию
Российские спортсмены стали использовать биологически активную добавку с аминокислотами и минералами вместо препарата мельдоний.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
В Петербурге трое школьников отравились психотропными веществами
"Тринадцатого марта в полицию Фрунзенского района поступили телефонограммы из медицинского учреждения, в них сообщалось, что из одной из школ по Дунайскому проспекту с острым ингаляционным отравлением неизвестным веществом психотропного действия легкой степени в удовлетворительном состоянии госпитализированы трое учеников 6 класса", - сказано в сообщении.
Обновлено в 02:53