Экономика
ФНС из-за долгов заблокировала счета университета «Синергия»Международный антикоррупционный портал вчера в 07:16
В ФНС утверждают, что это связано с долгами вуза. По данным издания The Bell, налоговая служба приостановила операции шести компаний, которые связаны с бизнес-школой и крупнейшим частным университетом в России «Синергия». Журналисты утверждают, что ограничения наложена на 21 счет.
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с чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) из-за долгов заблокировала десятки банковских счетов, связанных с крупнейшим в России частным университетом «Синергия», сообщает издание The Bell.Дождьвчера в 02:51
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СМИ: Налоговики заблокировали несколько счетов крупнейшего частного вуза России
Фонтанка.Рувчера в 03:53
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