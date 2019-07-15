с чего всё началось

В ФНС утверждают, что это связано с долгами вуза. По данным издания The Bell, налоговая служба приостановила операции шести компаний, которые связаны с бизнес-школой и крупнейшим частным университетом в России «Синергия». Журналисты утверждают, что ограничения наложена на 21 счет.

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