ФНС и ФСБ проверяют агрохолдинги на законность возврата НДСRT на русском 06:28

Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России организовали проверки в 13 регионах страны целях ликвидации площадок поставщиков агропродукции, которые могли использовать их для необоснованного возмещения сумм НДС при экспорте продукции.

ФНС и ФСБ проверяют агрохолдинги на законность возврата НДС

Культура Александр Друзь ответил на обвинения в подкупе Илья Бер опубликовал на своей странице в «Живом журнале» официальное обращение в комиссию по этике и к правлению МАК, в котором обвинил Александра Друзя в попытке подкупа.

Политика Сенаторы США внесли законопроект о новых санкциях против России Американские сенаторы подготовили законопроект о новых санкциях в отношении России, в частности, в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Происшествия Движение на Сокольнической линии московского метро восстановлено Ранее сообщалось, что движение поездов на участке от "Юго-Западной" до "Спортивной" было остановлено из-за инцидента с пассажиром, в обратную сторону поезда следовали с увеличенными интервалами.

Происшествия Utair объяснила требование купить 11 билетов для двоих детей-инвалидов Отмечалось, что матери-одиночке из Хабаровска пришлось купить 13 билетов на самолет, чтобы вернуться с двоими сыновьями из Кургана, где им делали операцию в центре им. Илизарова.

Политика Украинскую журналистку выгнали из студии передачи на «России 1» Во время эфира Соколовская обвинила российские спецслужбы в якобы причастности к произошедшей в Одессе трагедии в мае 2014 года, когда 48 человек погибли при поджоге Дома профсоюзов.

Происшествия В результате теракта в Иране погибли 20 военных По меньшей мере 20 военнослужащих Корпуса Стражей Исламской революции погибли при взрыве на юго-востоке Ирана в провинции Систан и Белуджистан, сообщает в среду агентство ИРНА.

Авто Mini выпустит самый мощный хэтчбек John Cooper Works GP 2020 Британская компания намерена со следующего года наладить выпуск «заряженного» хэтчбека Mini John Cooper Works GP нового поколения, который станет самой мощной моделью в истории марки.

Общество Илон Маск по-русски восхитился перевернутыми «Жигулями» Пост разместил российский телеканал НТВ утром в среду, 12 февраля.

Авто Range Rover Sport HST получил гибридную версию Производители выпустили гибридную версию внедорожника Range Rover Sport HST.

Авто Раскрыты характеристики обновленного пикапа Mitsubishi L200 для России Обновленный пикап Mitsubishi L200 пятого поколения, производство которого началось в Таиланде в конце 2018 года, в марте приедет в Россию.

Технологии «Умная» кровать Ford LKB Hero проследит за соблюдением границ Новая кровать LKB Hero самостоятельно отслеживает соблюдение границ и перемещает «нарушителей» на свои половины кровати.

Авто Skoda анонсировала первый электрокар Компания Skoda представит концепт своего первого электрического кроссовера на автосалоне в Женеве, который стартует в марте.

Общество Умер генконструктор НПЦАП Сергей Казаков Генеральный конструктор Научно-производственного центра автоматики и приборостроения (ФГУП "НПЦАП") имени академика Н. А. Пилюгина Сергей Казаков умер во вторник на 66-м году жизни.

Экономика Сбербанк намерен зарегистрировать товарный знак «СберКуся» Сбербанк подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "СберКуся". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Авто Кабриолет Lada Niva продали за 5 300 долларов Внедорожник, накатавший за 30 лет всего 75 000 километров, ушел с молотка за 5 300 долларов.

Экономика ФСБ проводит обыски в российских агрохолдингах Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) проводят обыски и выемку документов в крупных российских агрохолдингах сразу в нескольких регионах, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Политика МИД Молдавии попросил правительство отозвать посла из России Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Молдавии Александр Ройтман сказал, что ведомство обратилось в правительство с просьбой отозвать с должности посла в России Андрея Негуцу, передает молдавский портал Omega.

Общество Минюст призвал обязать родителей содержать детей-студентов Глава Минюста Александр Коновалов предложил обязать родителей содержать своих детей во время их обучения в вузах на очной форме.

Общество В Калининграде отменили концерт Элджея В конце прошлого года в российских регионах отменили несколько концертов современных исполнителей, в частности рэперов Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджея, групп IC3PEAK и "Френдзона".

Гаджеты Забавный баг в iOS перезагружает рабочий стол устройства Пользователь Twitter под псевдонимом @JosieNatorie обнаружил интересный баг в мобильной «яблочной» операционной системе, который приводит к респрингу (перезагрузке рабочего стола iOS) устройства.

Наука Открыт вид пауков с загадочным рогом на спине Исследователи из Южноафриканского национального института биоразнообразия обнаружили в Анголе новый вид тарантулов с большим "рогом" на спине.

Кино Вышел первый тизер «Холодного сердца 2» В сети появился тизер мультфильма "Холодное сердце 2". Ролик был опубликован на YouTube-канале компании Walt Disney Animation Studios.