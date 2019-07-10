Экономика

ФНС доначислила табачным компаниям 60 млрд рублей налоговИнтерфакс 02:24

Федеральная налоговая служба начала выездные проверки российских отделений табачных компаний и уже доначислила 60 млрд рублей налогов без учета пеней и штрафов, пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.
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с чего всё началось

Налоговики всерьез взялись за табачный рынок

Проверки прошли или еще идут у всех этих производителей, подтвердили «Ведомостям» их сотрудники и топ-менеджеры. Федеральная налоговая служба (ФНС) активно проверяет табачные компании последние два года.
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Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

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Бывший вице-президент США Джозеф Байден, который примет участие в президентской гонке в 2020 году, назвал позорным высказывания американского лидера Дональда Трампа в ходе его встречи в Хельсинках в 2018 году с президентом России Владимиром Путиным.
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