Проверки прошли или еще идут у всех этих производителей, подтвердили «Ведомостям» их сотрудники и топ-менеджеры. Федеральная налоговая служба (ФНС) активно проверяет табачные компании последние два года.

с чего всё началось

Федеральная налоговая служба начала выездные проверки российских отделений табачных компаний и уже доначислила 60 млрд рублей налогов без учета пеней и штрафов, пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.

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