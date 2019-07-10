Проверки прошли или еще идут у всех этих производителей, подтвердили «Ведомостям» их сотрудники и топ-менеджеры. Федеральная налоговая служба (ФНС) активно проверяет табачные компании последние два года.

с чего всё началось

Федеральная налоговая служба начала выездные проверки российских отделений табачных компаний и уже доначислила 60 млрд рублей налогов без учета пеней и штрафов, пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.

Гаджеты В Роскачестве объяснили, как избежать взрыва аккумулятора смартфона В Центре цифровой экспертизы Роскачества рассказали о способах, как избежать взрыва аккумулятора смартфона.

Происшествия Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ в Мытищах Один человек погиб и 14 пострадали в результате пожара на ТЭЦ-27 «Мосэнерго» в подмосковных Мытищах.

Политика Зеленский предложил ужесточить люстрацию Президент Украины Владимир Зеленский предлагает ужесточить люстрацию для того, чтобы к власти на Украине больше никогда не пришел бывший глава страны Пётр Порошенко, а также народные депутаты Верховной рады восьмого созыва.

Происшествия Начальника полиции Омска задержали за драку в московском метро Начальник полиции Омска Алексей Меркушов задержан в Москве из-за драки с машинистом метро.

Единоборства Боксер Денис Лебедев завершил карьеру Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. «Пришло время расставаться с большим спортом»,— написал он у себя в Instagram.

Происшествия Генконсульство подтвердило факт гибели двух россиян в Греции Генконсульство РФ в Салониках подтверждает факт гибели двух россиян на полуострове Халкидики, их семьям оказывается помощь.

Здоровье О разрушении печени сигнализируют три симптома До 30% взрослого населения планеты страдают от болезней печени. О ее разрушении могут свидетельствовать несколько признаков.

Политика Зеленский потребовал люстрации Порошенко Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко призвал граждан страны выйти на митинг в поддержку закона "Об очищении власти", который предполагает люстрацию чиновников, работавших во времена правления экс-президента Виктора Януковича.

Происшествия В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.

Политика Путин оценил перспективы развития отношений России и Боливии Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Боливии Эво Моралесом, который посещает Москву с рабочим визитом, заявил, что отношения двух стран в последние годы развиваются успешно, есть хорошие перспективы в экономическом сотрудничестве.

Общество В Московском зоопарке поселятся гигантские ослы Столичный зоопарк закупил два мамонтовых осла пуату. Об этом размещена информация на сайте госзакупок Москвы.

Финансы В ЦБ назвали размер внешнего долга России «Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2019 года, по оценке Банка России, составил $482,4 млрд, увеличившись с начала года на $27,7 млрд или на 6,1%», — указывается на сайте регулятора.

Экономика Госдума снимает ряд ограничений при совершении валютных операций Законопроект, направленный на либерализацию ограничений на совершение валютных операций, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля.

Кино Британский актер Майкл Слеггс умер в 33 года По данным издания, артист умер у себя дома, где ему предоставляли паллиативную помощь.

Политика Кличко обсудил с Зеленским отставку Мэр Киева Виталий Кличко ответил на слухи о его возможной отставке с поста председателя Киевской городской государственной администрации.

Экономика Налоговые вычеты при рождении детей могут повысить до 8 тыс. рублей Законопроект о повышенных налоговых вычетов при рождении детей внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля.

Политика Зеленский предложил люстрировать Порошенко и его команду Владимир Зеленский выступил с инициативой навсегда лишить возможности управления государством высшее руководство Украины, работавшее с 2014 года.

Происшествия Россиян арестовали без обвинений по делу о взрывах салюта в Минске Два гражданина России были арестованы в Белоруссии по делу о взрывах на салюте в День независимости в Минске.

Наука Четвертый реактор ЧАЭС полностью закрыли куполом Купол над четвертым реактором ЧАЭС /©FlyCam Теперь власти Украины представили окончательный вариант металлического сооружения, призванного оградить радиоактивный очаг от окружающего мира.

Общество Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей В апреле 2019 года Лисов забрал своих детей и отправился в Польшу. Власти Швеции объявили в международный розыск россиянина и его детей.

Общество Пещеру «Таврида» откроют для туристов Отмечают, что в полном объеме комплекс начнет работу только через 4-5 лет, но первых туристов пещера сможет принять менее чем через два года.

Политика Латвия выразила России протест из-за салюта в честь освобождения Риги Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России в стране Вадима Васильева и выразило протест из-за планов России устроить салют в честь 75-летия освобождения Риги от фашистов.