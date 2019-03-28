Экономика

ФНС: Великобритания продолжит обмениваться данными с РФ по запросуРоссийская газета 08:55

Что касается принятия решения о присоединении к автоматическому обмену налоговой информацией о финансовых счетах – это право каждого государства. В настоящее время ФНС России в автоматическом режиме обменивается информацией о финансовых счетах с более чем 70 юрисдикциями.
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Великобритания продолжит предоставлять РФ информацию о российских налоговых резидентах

ТАСС08:48

ФНС: Великобритания продолжит обмениваться данными с РФ по запросу

Российская газета08:55

Великобритания продолжит предоставлять России налоговые сведения

RT на русском08:49

ФНС подтвердила отсутствие автообмена финансовой информацией с Британией

РБК08:57

ФНС опровергла данные о прекращении обмена налоговой информацией с Великобританией

Rambler News Service08:19

Британия скрыла от России данные о счетах россиян

Lenta.ru06:55

Ушли по-английски: Лондон в одностороннем порядке прекратил автообмен налоговыми данными с Россией

Forbes06:29
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:10, Ашберн
Технологии

Силовики взялись за VPN-сервисы в России

Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Обновлено в 10:57
Происшествия

Экс-губернатору Хабаровского края предъявлены обвинения

Экс-губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 10:20
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Обновлено вчера в 04:59
Происшествия

Экстренно госпитализирован Николай Добронравов

Обновлено в 08:34
Энергетика

Глава «Газпром нефти» раскритиковал план по лицензированию экспорта

«Газпром нефть» выступает против предложения вице-премьера Дмитрия Козака ввести лицензирование экспорта нефтепродуктов, чтобы стабилизировать цены на топливо.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»

В Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» на воду спустили субмарину «Петропавловск-Камчатский».
Обновлено в 06:18
Армия и оружие

Украина заявила о создании электромагнитного оружия

Обновлено в 10:48
Технологии

В Петербурге откроется кофейня с искусственным интеллектом

ИА «Ореанда-Новости» В апреле в Петербурге будет открыта первая в России кофейня, в работе которой будут использоваться технологии искусственного интеллекта.
Обновлено в 08:48
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик заявил, что не выйдет на ринг против россиянина Дениса Лебедева, передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:09
Общество

В Башкирии рассказали о ситуации в роддоме после скандала с зарплатами

Обновлено вчера в 08:07
Политика

В Кремле объяснили присутствие российских военных в Венесуэле

Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал отправку российских военных в Каракас.
Обновлено в 06:57
Хоккей

«Трактор» продлил контракт с Василием Демченко

Обновлено в 10:34
Музыка

Группу Rammstein раскритиковали за «отвратительный» клип о холокосте

Культовая немецкая группа Rammstein выпускает новый сингл под названием Deutschland (Германия), в котором музыканты предстанут в роли узников концентрационного лагеря.
Обновлено в 10:38
Технологии

«Росатом» откроет в Москве центр 3D-печати

В 2019 году в Москве планируется открыть Центр аддитивных технологий госкорпорации "Росатом", где будут производить на заказ изделия на 3D-принтерах.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие

В Донбассе сбили заминированный беспилотник ВСУ

Заминированный беспилотник ВСУ был сбит в Донбассе. Об этом рассказал постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Обновлено в 09:12
Политика

Путин позвал президента Киргизии в Россию

Президент России Владимир Путин пригласил киргизского лидера Сооронбая Жээнбекова посетить Россию, сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес

Фото растолстевшей Анны Семенович шокировало поклонников

39-летняя певица Анна Семенович растолстела до неузнаваемости, но не оставила попыток вернуться в форму.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина

Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина Лиза Галкина уже не в первый раз прошла по подиуму, демонстрируя коллекцию Yudashkin Kids.
Обновлено вчера в 14:51
Политика

Приговор россиянке Марии Бутиной в США вынесут 26 апреля

Суд в США вынесет приговор россиянке Марии Бутиной 26 апреля 2019 года, сообщают американские СМИ со ссылкой на судью округа Колумбия Таню Чаткэн.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес

Бывший муж Началовой объяснил свое отсутствие на похоронах

Бывший гражданский муж скончавшейся певицы Юлии Началовой Александр Фролов объяснил, почему не приехал на её похороны.
Обновлено в 05:52
Футбол

Айдентика РПЛ от студии Артемия Лебедева получила престижную награду

Как сообщает пресс-служба российской Премьер-лиги, айдентика от студии Артемия Лебедева получила награду iF Design Award 2019, которая вручается за достижения в области дизайна. iF Design Awards – международный конкурс дизайна, учрежденный в 1954 году, где ежегодно принимают участие более 2000 дизайн проектов.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие

Бельгия закупит непригодные для военных действий F-35

Эксперты американской неправительственной организации Project On Government Oversight (POGO) заявили, что истребители пятого поколения F-35, которые Бельгия активно закупает у США, непригодны для ведения боевых действий.
Обновлено в 07:53
Политика

Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»

В повестке переговоров компании Nord Stream 2 с властями Дании появился третий вариант прохождения газопровода "Северный поток 2" через датские воды.
Обновлено вчера в 15:20
Общество

В Якутии мигрантам запретили работать водителями и продавцами

Обновлено в 05:33
Армия и оружие

Группировка кораблей НАТО вошла в Черное море

«Фрегат Королевских ВМС Канады Toronto и фрегат ВМС Испании Santa Maria прибудут в Одессу после патрулирования в Черном море вместе с другими кораблями в составе 2-й постоянной военно-морской группы НАТО в течение нескольких суток», - говорится в сообщении.
Обновлено в 08:41
Политика

Отсутствие Дворковича в России объяснили командировкой

Бывший вице-премьер РФ и сопредседатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович находится за границей в командировке.
Обновлено вчера в 09:54
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров откровенно признался в изменах жене

Обновлено в 06:53
Происшествия

Экс-министр Абызов арестован на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:38
Политика

«Би-би-си» заплатит Порошенко за статью о платной встрече с Трампом

В материале «Би-би-си» за май 2018 года говорилось, что за организацию этих переговоров бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну выплатили 400 тысяч долларов.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие

Нетаньяху заявил о направлении подкрепления на границу с сектором Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ направить подкрепление на границу с сектором Газа.
Обновлено в 10:15
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