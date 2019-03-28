Экономика
ФНС: Великобритания продолжит обмениваться данными с РФ по запросуРоссийская газета 08:55
Что касается принятия решения о присоединении к автоматическому обмену налоговой информацией о финансовых счетах – это право каждого государства. В настоящее время ФНС России в автоматическом режиме обменивается информацией о финансовых счетах с более чем 70 юрисдикциями.
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ФНС опровергла данные о прекращении обмена налоговой информацией с Великобританией
Rambler News Service08:19
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Происшествия
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Политика
МИД назвал политизированным вердикт суда Литвы по событиям 1991 года
Приговор Вильнюсского окружного суда по делу о событиях 13 января 1991 года является недружественным, провокационным и политически мотивированным.
Обновлено вчера в 13:13
Армия и оружие
Раскрыты сроки готовности российского «Охотника»
Летные испытания российского тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник» начнутся в 2019 году, сообщил РИА Новости высокопоставленный представитель оборонно-промышленного комплекса на выставке LIMA 2019.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Полиция и ФСБ проводят обыски в Центре саентологов в Лосино-Петровском
Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими проводят обыски в Ассоциации профессионалов по применению дианетики и саентологии в городе Лосино-Петровский.
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Происшествия
ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы
Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане члена бандгруппы Магомедали Вагабова, причастной к теракту в Московском метрополитене в 2010 году.
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Политика
На Украине опубликован последний рейтинг кандидатов в президенты
Украинская социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты финального опроса граждан страны о том, за кого они собираются голосовать на выборах президента в ближайшее воскресенье.
Обновлено в 07:54
Политика
МИД считает тотальным хамством попытки США выгнать Россию из Венесуэлы
Вашингтон не имеет моральных и правовых оснований призывать Россию уйти из США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 09:23
Здоровье
Москва обеспечит пациентам лечение от рака по новым стандартам
Москва первым из росийских регионов начинает переход на новые федеральные стандарты лечения онкологических заболеваний.
Обновлено в 08:41
Политика
В Москве задержали экс-полпреда президента на Дальнем Востоке Ишаева
Экс-министр по развитию Дальнего Востока и бывший полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев задержан в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Обновлено в 01:57
Спорт
Елисеев стал первым в спринте на чемпионате России по биатлону
Обновлено в 07:21
Культура
Книгу о Гарри Поттере с ошибками продали за 91 тыс долларов
Обновлено в 09:03
Кино
В Совфеде раскритиковали выход фильма Лунгина «Братство» 9 мая
Морозов отметил, что в его адрес начали приходить письма с отрицательными отзывами о картине.
Обновлено вчера в 09:14
Энергетика
Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефти
Президент США Дональд Трамп в четверг вновь призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти, чтобы не допустить продолжения роста ее стоимости.
Обновлено в 09:30
Транспорт
Станцию московского метро «Каховская» закроют почти на два года
Станцию «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена закроют с 30 марта до завершения строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2020 году.
Обновлено в 04:28
Наука
Всего одна бутылка вина в неделю увеличивает риск возникновения рака
С точки зрения абсолютного риска, исследователи заявили, что одна бутылка вина в неделю связана с повышенным абсолютным пожизненным риском рака для некурящих мужчин на 1% и некурящих женщин на 1,4%.
Обновлено в 00:44
Авто
Aurus выпустит гоночный автомобиль
Российский бренд Aurus выпустит спорткар для участия в гонках на выносливость.
Обновлено в 06:49
Авто
Немцев впечатлила новая модель Lada 4x4
Немецкий журнал Stern оценил своеобразный дизайн автомобиля Lada 4x4 Vision и решил, что модель будет популярна в Европе, при условии, что сохранит конкурентоспособные цены, которые отличали ее предшественника — «Ниву».
Обновлено в 04:25
Общество
Медведев 29 марта встретится с главами Mail.Ru Group и «Яндекса»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу проведет встречу с руководителями ведущих российских IT-компаний Mail.ru Group и "Яндекс".
Обновлено в 08:30
Происшествия
«Коммерсантъ» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова
18 декабря 2013 г. Пелипасов от лица «Сибэко», а Ильичев от лица РЭС заключили с Blacksiris договор о покупке акций четырех компаний на 2,5 млрд и 1,5 млрд руб. соответственно, говорится в материалах дела.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Лукашенко объяснил свою резкость во время посещения коровника
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко решил объяснить, почему он был столь резок во время своей рабочей поездки в коровник агрохолдинга «Купаловское» в Могилёвской области.
Обновлено в 09:03
Энергетика
Бензин в России в феврале подешевел на 0,2%
Средние потребительские цены на бензин в России за февраль 2019 года снизились на 0,2% к январю, до 44,08 рубля за литр, дизельное топливо подешевело на 0,1%, до 47,08 рубля за литр, сообщает Росстат.
Обновлено вчера в 09:26
Кино
Анджелина Джоли станет супергероем Marvel
Джоли сделала выбор в пользу проекта Marvel, сюжет которого будет крутиться вокруг сверхдержав и почти бессмертных существах, а также о неких девиантах — существах-монстрах, созданных пришельцами.
Обновлено вчера в 22:29
Наука
Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг
Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено вчера в 10:34
Спорт
МОК выберет нового президента в 2021 году
Международный олимпийский комитет (МОК) проведет выборы следующего президента на сессии в Афинах в 2021 году.
Обновлено в 08:53
Культура
Запрет на въезд в Украину отменили для актера Добронравова
Киевский суд отменил для российского актера Федора Добронравова запрет на въезд в Украину.
Обновлено вчера в 07:56
Армия и оружие
На Украине заявили о создании электромагнитного оружия
Обновлено в 06:46
Музыка
Первый зампрокурора Петербурга снялся в клипе с песней на его стихи
Каково же было удивление пользователей, когда в одном из героев видео они узнали первого заместителя прокурора города Эдуарда Артюхова.
Обновлено в 06:21