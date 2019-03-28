Экономика

ФНС: Великобритания продолжит обмениваться данными с РФ по запросуРоссийская газета 08:55

Что касается принятия решения о присоединении к автоматическому обмену налоговой информацией о финансовых счетах – это право каждого государства. В настоящее время ФНС России в автоматическом режиме обменивается информацией о финансовых счетах с более чем 70 юрисдикциями.
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Налоговая служба Британии продолжает обмениваться с РФ информацией по запросам

ТАСС13:34

Великобритания отказалась от автообмена налоговой информацией с Россией

Коммерсантъ11:48

ФНС опровергла данные о прекращении обмена налоговой информацией с Великобританией

Rambler News Service08:19

ФНС подтвердила отсутствие автообмена финансовой информацией с Британией

РБК08:57

Великобритания продолжит предоставлять России налоговые сведения

RT на русском08:49

Россия прояснила ситуацию со счетами россиян в Великобритании

Lenta.ru11:20

Ушли по-английски: Лондон в одностороннем порядке прекратил автообмен налоговыми данными с Россией

Forbes06:29
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:07, Ашберн
Политика

Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова

Премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра и Театра драмы имени Волкова, заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес

Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина

Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина Лиза Галкина уже не в первый раз прошла по подиуму, демонстрируя коллекцию Yudashkin Kids.
Обновлено вчера в 14:51
Политика

Генпрокуратура Украины открыла дела на ближайшее окружение Порошенко

Заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества в ГПУ, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Кулик подтвердил информацию о предъявлении подозрений ближайшему окружению действующего президента Украины Порошенко.
Обновлено в 12:10
Происшествия

Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено в 11:25
Энергетика

Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефти

Президент США Дональд Трамп вновь призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти.
Обновлено в 09:07
Общество

Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег

Порядка 12% россиян раздражает в коллегах курение и запах табачного дыма, 10% назвали привычку сплетничать самой нервирующей.
Обновлено в 00:22
Происшествия

Экс-губернатора Ишаева отправили под домашний арест

Обновлено в 13:47
Происшествия

ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы

Обновлено в 06:28
Политика

Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию

Обновлено в 09:21
Космос

Сторонники «плоской Земли» поищут край света в Антарктиде

Приверженцы конспирологической «теории плоской Земли» намерены отправиться на поиски края планеты. По их мнению, он расположен в Антарктиде.
Обновлено в 05:51
Политика

«Второму президенту» Венесуэлы запретят править страной

Лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, который провозгласил себя временным главой государства, запретят занимать государственные должности.
Обновлено в 14:00
Футбол

«Арсенал» хочет приобрести Умтити и Алабу

«Арсенал» планирует провести плодотворную летнюю трансферную кампанию и приобрести до пяти футболистов.
Обновлено в 13:47
Шоу-бизнес

Алла Михеева взволновала поклонников чрезмерной худобой

Многие поклонники оценили стиль и внешний вид телеведущей, однако нашлось и немало тех, кто всерьез забеспокоился об излишней худобе Аллы Михеевой.
Обновлено в 12:47
Культура

Книгу о Гарри Поттере с ошибками продали с аукциона

Обновлено в 10:40
Происшествия

В Гватемале более 30 человек погибли в ДТП

Грузовик наехал на толпу людей в западной части Гватемалы, на месте погибли более 30 человек, в том числе дети.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Red Wings предлагает запретить провоз зажигалок в салоне

Red Wings предлагает запретить провоз зажигалок в салоне Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования инцидента с воспламенением обшивки кресла планирует обратиться в Росавиацию с предложением запретить пронос зажигалок на борт самолета.
Обновлено в 13:28
Политика

Лукашенко объяснил свою резкость во время посещения коровника

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко решил объяснить, почему он был столь резок во время своей рабочей поездки в коровник агрохолдинга «Купаловское» в Могилёвской области.
Обновлено в 09:03
Общество

Журналисты нашли у родственников главы «Ростеха» недвижимость в Испании

В С’Агаро есть недвижимость и у Анны Курепиной, пенсионерки из Москвы, которая, как отмечает OCCRP, может быть связана с Владимиром Артяковым, экс-губернатором Самарской области (2007 — 2012 годы) и первым заместителем гендиректора «Ростеха» и бывшим главой совета директоров «АвтоВАЗ».
Обновлено в 13:57
Происшествия

Суд освободил из СИЗО обвиняемого по делу братьев Магомедовых

Обновлено в 12:24
Политика

Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому лидеру Владимиру Путину орловского скакуна и собаку известной киргизской борзой тайган.
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес

Тарзан с розой на голове поздравил подписчиков с Днем театра

Обновлено вчера в 14:07
Футбол

Кейн награждён Орденом Британской империи

Обновлено в 09:39
Здоровье

Эксперты ОНФ запустят проект по качеству медицины в первичном звене

Эксперты Общероссийского народного фронта начинают работу над новым проектом по здравоохранению, который будет направлен на повышение качества медицины в первичном звене.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес

Ирина Аманти встала на защиту экс-возлюбленного Юлии Началовой

Обновлено в 09:05
Наука

71-летняя женщина не чувствует боли из-за редкой мутации

Обновлено в 08:00
Происшествия

ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Кокорина

Обновлено в 06:50
Общество

Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам

Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
Обновлено в 09:26
Политика

В Пентагоне отказались слепо верить России

В России сочли такие заявления хамством. Два военных транспортных самолета прибыли из России в Каракас 24 марта.
Обновлено в 12:36
Политика

Место депутата Госдумы от КПРФ получил Михаил Берулава

Центризбирком (ЦИК) на заседании передал мандат депутату красноярского заксобрания Петру Медведеву, но тот отказался от него в пользу господина Берулавы.
Обновлено вчера в 15:44
Армия и оружие

На Украине заявили о создании электромагнитного оружия

Обновлено в 06:46
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