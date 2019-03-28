ФНС: Великобритания продолжит обмениваться данными с РФ по запросуРоссийская газета 08:55

Что касается принятия решения о присоединении к автоматическому обмену налоговой информацией о финансовых счетах – это право каждого государства. В настоящее время ФНС России в автоматическом режиме обменивается информацией о финансовых счетах с более чем 70 юрисдикциями.

ФНС: Великобритания продолжит обмениваться данными с РФ по запросу

Политика Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова Премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра и Театра драмы имени Волкова, заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

Шоу-бизнес Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина Лиза Галкина уже не в первый раз прошла по подиуму, демонстрируя коллекцию Yudashkin Kids.

Политика Генпрокуратура Украины открыла дела на ближайшее окружение Порошенко Заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества в ГПУ, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Кулик подтвердил информацию о предъявлении подозрений ближайшему окружению действующего президента Украины Порошенко.

Происшествия Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".

Энергетика Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефти Президент США Дональд Трамп вновь призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти.

Общество Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег Порядка 12% россиян раздражает в коллегах курение и запах табачного дыма, 10% назвали привычку сплетничать самой нервирующей.

Космос Сторонники «плоской Земли» поищут край света в Антарктиде Приверженцы конспирологической «теории плоской Земли» намерены отправиться на поиски края планеты. По их мнению, он расположен в Антарктиде.

Политика «Второму президенту» Венесуэлы запретят править страной Лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, который провозгласил себя временным главой государства, запретят занимать государственные должности.

Футбол «Арсенал» хочет приобрести Умтити и Алабу «Арсенал» планирует провести плодотворную летнюю трансферную кампанию и приобрести до пяти футболистов.

Шоу-бизнес Алла Михеева взволновала поклонников чрезмерной худобой Многие поклонники оценили стиль и внешний вид телеведущей, однако нашлось и немало тех, кто всерьез забеспокоился об излишней худобе Аллы Михеевой.

Происшествия В Гватемале более 30 человек погибли в ДТП Грузовик наехал на толпу людей в западной части Гватемалы, на месте погибли более 30 человек, в том числе дети.

Происшествия Red Wings предлагает запретить провоз зажигалок в салоне Red Wings предлагает запретить провоз зажигалок в салоне Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования инцидента с воспламенением обшивки кресла планирует обратиться в Росавиацию с предложением запретить пронос зажигалок на борт самолета.

Политика Лукашенко объяснил свою резкость во время посещения коровника Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко решил объяснить, почему он был столь резок во время своей рабочей поездки в коровник агрохолдинга «Купаловское» в Могилёвской области.

Общество Журналисты нашли у родственников главы «Ростеха» недвижимость в Испании В С’Агаро есть недвижимость и у Анны Курепиной, пенсионерки из Москвы, которая, как отмечает OCCRP, может быть связана с Владимиром Артяковым, экс-губернатором Самарской области (2007 — 2012 годы) и первым заместителем гендиректора «Ростеха» и бывшим главой совета директоров «АвтоВАЗ».

Политика Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому лидеру Владимиру Путину орловского скакуна и собаку известной киргизской борзой тайган.

Здоровье Эксперты ОНФ запустят проект по качеству медицины в первичном звене Эксперты Общероссийского народного фронта начинают работу над новым проектом по здравоохранению, который будет направлен на повышение качества медицины в первичном звене.

Общество Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.

Политика В Пентагоне отказались слепо верить России В России сочли такие заявления хамством. Два военных транспортных самолета прибыли из России в Каракас 24 марта.