Экономика
ФНС: Великобритания продолжит обмениваться данными с РФ по запросуРоссийская газета 08:55
Что касается принятия решения о присоединении к автоматическому обмену налоговой информацией о финансовых счетах – это право каждого государства. В настоящее время ФНС России в автоматическом режиме обменивается информацией о финансовых счетах с более чем 70 юрисдикциями.
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ФНС опровергла данные о прекращении обмена налоговой информацией с Великобританией
Rambler News Service08:19
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:37, Ашберн
Политика
ЦИК окончательно оставил Грудинина без мандата депутата Госдумы
Центризбирком передал мандат депутата Госдумы скончавшегося нобелевского лауреата Жореса Алферова Петру Медведеву.
Обновлено вчера в 08:13
Политика
Медведев назвал самые проблемные регионы России
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия
Экс-губернатора Хабаровского края Ишаева доставили в суд
Экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, доставили в Басманный суд, где будет решаться вопрос об избрании ему домашнего ареста, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:35
Футбол
Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»
Сын известного российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел просмотр в академию "Барселоны" в Москве.
Обновлено в 11:37
Хоккей
ЦСКА — СКА 0:0 (1-й период)
Обновлено вчера в 17:20
Политика
Соратников Порошенко заподозрили в отмывании миллиардов гривен
Генеральная прокуратура Украины завершила расследование в отношении украинского олигарха Сергея Курченко, на основании чего сразу нескольким соратникам президента страны Петра Порошенко были вынесены официальные подозрения в отмывании миллиардов гривен.
Обновлено в 10:33
Кино
Создатели фильма «Братство» обратились за прокатным удостоверением
Создатели картины "Братство" режиссера Павла Лунгина обратились в Минкультуры за получением прокатного удостоверения, решение будет принято в течение двух недель, сообщила РИА Новости директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
Обновлено в 10:55
Политика
Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети
Обновлено в 01:05
Футбол
Сульшер назначен главным тренером «МЮ»
Обновлено в 05:42
Общество
Автошколы начнут согласовывать программы обучения с ГИБДД
С 7 апреля 2019 года российские автошколы будут обязаны согласовывать с ГИБДД основные программы обучения будущих водителей.
Обновлено в 10:27
Политика
Путин позвал президента Киргизии в Россию
Президент России Владимир Путин пригласил киргизского лидера Сооронбая Жээнбекова посетить Россию, сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:57
Общество
Предложены три варианта въездных ворот в Крым
Архитекторы представили три варианта сооружения въездных ворот в Крым на восточной части полуострова, в месте примыкания Керченского пролива, сообщила главный архитектор республики Ирина Соловьева.
Обновлено в 07:52
Армия и оружие
МИД РФ прокомментировал испытания противоспутникового оружия в Индии
Российский МИД призвал Индию присоединиться к международным усилиям по недопущению гонки вооружений в космосе после проведения Нью-Дели успешных испытаний противоспутникового оружия.
Обновлено в 10:39
Космос
Технику для строительства базы на Луне испытала Япония
«Испытания подтвердили, что данная техника подходит для строительства лунной базы», – подчеркнули в JAXA.
Обновлено в 12:09
Политика
Суд США вынесет приговор Бутиной 26 апреля
Американский суд вынесет приговор арестованной в Соединённых Штатах россиянке Марии Бутиной 26 апреля.
Обновлено в 10:15
Космос
NASA попросило Роскосмос отложить запуск «Союза» к МКС
NASA попросило Роскосмос отложить июльский запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» к Международной космической станции (МКС) на две недели.
Обновлено вчера в 21:15
Авто
Названы самые продаваемые универсалы в России
Специалисты изучили продажи новых легковых автомобилей в России в 2018 году и назвали наиболее популярные модели в кузове универсал.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге
Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Получено разрешение на первый полет транспортника Ил-112В
Разрешение на первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В получено. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Ил".
Обновлено в 09:25
Здоровье
Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам
В августе прокуратура проводила проверку по факту сообщений о побоях и жестоком обращении с пациентами в Сычевском ПНИ Курганской области по жалобе пациентов (нарушений не нашли).
Обновлено в 09:26
Хоккей
Самедов назвал любимый клуб в КХЛ
Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов заявил, что его любимым клубом в КХЛ является "Авангард".
Обновлено в 11:31
Наука
71-летняя женщина не чувствует боли из-за редкой мутации
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Директор Началовой отреагировала на обвинения бывшего мужа певицы
Директор умершей певицы Юлии Началовой Анна Исаева отреагировала на высказывания первого мужа артистки Дмитрия Ланского о пиарщиках певицы, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 07:06
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Обновлено в 05:41
Экономика
Рынок каршеринга в России за год вырос в пять раз
Российский рынок каршеринга за 2018 год увеличился в пять раз и достиг 7 млрд рублей, говорится в исследовании Сбербанка.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Боевик признал вину в организации терактов в московском метро
Участник бандитской группы Вагабова Магомед Нуров, обвиняемый по делу о терактах на станциях Московского метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" в 2010 году, признал свою вину.
Обновлено в 12:26
Технологии
Найден Android-троян, угрожающий клиентам банков и криптокошельков
Как сообщают специалисты Group-IB, мобильный троян работает с мобильными клиентами более 100 банков и 32 приложениями для хранения криптовалют.
Обновлено в 10:29