Футбол
ФНЛ. «Зенит-2» и «Ротор» рассудит Игорь ПанинРИАЦ 28 марта в 06:09
Матч 29 тура первенства ФНЛ «Зенит-2» (Санкт-Петербург) – «Ротор» (Волгоград) обслужит бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Новосиньково Московской области. Ему помогать на линиях будут Александр Филимонов (Орехово-Зуево) и Игорь Князев (Курск).
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Политика
Законы о фейковых новостях и оскорблении власти вступили в силу
В пятницу, 29 марта, в силу вступили федеральные законы о фейковых новостях и об оскорблении власти и государственной символики.
Обновлено вчера в 02:59
Экономика
Правительство выделит ОАК 2,22 млрд рублей для производства Ил-114
Правительство России инвестирует 2,22 млрд рублей в Объединённую авиастроительную корпорацию для финансирования производственной инфраструктуры и обслуживания самолётов Ил-114-300.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие
Раскрыто ноу-хау новейшего автомата АК-12
Обновлено в 06:59
Политика
Спикер Госдепа США Хезер Науэрт покинула пост
Хезер Науэрт покинула должность официального представителя Госдепартамента США после двух лет работы.
Обновлено в 00:55
Спорт
Логинов победил в гонке преследования на чемпионате России
Александр Логинов выиграл гонку преследования на чемпионате России по биатлону в Тюмени.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Часть стены жилого многоквартирного дома обрушилась в Саратове
Часть кирпичной стены многоквартирного четырёхэтажного жилого дома обрушилась в Саратове.
Обновлено в 06:29
Игры
Ubisoft выпустит Anno 1800 в Epic Games Store, из Steam игру уберут
Ubisoft заявила, что на подобное решение ее подтолкнули успехи Tom Clancy’s The Division 2, которая тоже вышла в Uplay и Epic Games Store, миновав Steam.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
Названы наиболее стабильные сферы труда в России
Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03
Игры
Valve неожиданно показала собственный VR-шлем
Изображение шлема виртуальной реальности (VR) Index появилось на игровой платформе Steam, принадлежащей Valve.
Обновлено в 06:41
Транспорт
«Яндекс.Такси» допустил рост цен на поездки
Ранее сообщалось, что сервис «Яндекс.Такси» рассматривает возможность ведения гарантированного дохода для водителей — дополнительные выплаты таксистам уже тестируют в регионах, в том числе в Казани.
Обновлено в 07:54
Общество
ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих
Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, которую допустили создатели рекламного плаката для Центрального разведывательного управления США.
Обновлено в 01:35
Общество
Вокалиста The Prodigy Кита Флинта похоронили под песни фанатов
В британском городе Брейтри состоялись похороны вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта, сообщил телеканал Sky News.
Обновлено в 02:07
Политика
Саакашвили пошутил про отказ от жевания галстука
Ранее Саакашвили пояснил, почему во время телевизионного эфира на фоне конфликта в Южной Осетии в 2008 году жевал галстук.
Обновлено вчера в 22:03
Спорт
Алдонин рассказал, с кем останется жить дочь Юлии Началовой
Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин, отец дочери певицы Юлии Началовой Веры рассказал, с кем девочка останется жить после смерти мамы.
Обновлено в 06:30
Общество
Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное
Поскольку в случае с «Ростехом» госкорпорация вовремя, с соблюдением всех стандартов общения со СМИ уведомила об отзыве своего пресс-релиза, публикация была удалена с сайта РБК.
Обновлено в 06:25
Экономика
Минздрав подсчитал убытки от неинфекционных заболеваний в России
Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай во время Красноярского экономического форума сообщил, что ежегодный экономический ущерб России от неинфекционных заболеваний составляет более трёх триллионов рублей ежегодно.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
Новый самолет Ил-112В совершил первый полет
Первый испытательный полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся на Воронежском авиационном заводе.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Казани в отделе полиции обнаружили тело следователя
В Казани в отделе полиции "Сафиуллина" обнаружено тело следователя.
Обновлено в 04:47
Политика
Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского
Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
Обновлено вчера в 20:03
Общество
Климатолог рассказал о причинах высоких темпов потепления в России
Потепление в России идет быстрее среднемировых темпов из-за близости к Арктике, заявил РИА Новости руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Момент смертельного ДТП на Невском проспекте попал на видео
ДТП произошло на перекрестке Невского и Литейных проспектов утром в субботу, 30 марта.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В Краснодаре горит мебельный склад
Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 04:28
Политика
Reuters: Трамп призвал Ким Чен Ына передать ядерное оружие США
Обновлено вчера в 18:51
Политика
В Венесуэле произошло очередное масштабное отключение электроэнергии
Без электричества остался 21 штат, сообщает El Nacional. Причины произошедшего пока не установлены. Это уже четвертый блэкаут за месяц.
Обновлено вчера в 22:04
Здоровье
Каноистка из Португалии родила в коме
В португальском Лиссабоне каноистка Катарина Секейра родила ребенка, находясь в состоянии искусственного поддержания жизни.
Обновлено в 03:50
Гаджеты
В России упали цены на iPhone X
В России упали цены на юбилейный «десятый» iPhone X. Сообщается, что сейчас смартфон можно приобрести от 55 тысяч рублей.
Обновлено в 06:42
Политика
Порошенко и Зеленский не пришли на дебаты с Тимошенко
Обновлено вчера в 13:22
Футбол
«Енисей» в меньшинстве сыграл с «Рубином» вничью в РПЛ
Обновлено в 07:43