Футбол

ФНЛ. «Зенит-2» и «Ротор» рассудит Игорь ПанинРИАЦ 28 марта в 06:09

Матч 29 тура первенства ФНЛ «Зенит-2» (Санкт-Петербург) – «Ротор» (Волгоград) обслужит бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Новосиньково Московской области. Ему помогать на линиях будут Александр Филимонов (Орехово-Зуево) и Игорь Князев (Курск).
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ФНЛ. «Зенит-2» и «Ротор» рассудит Игорь Панин

РИАЦ28 марта в 06:09
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Российский профессиональный футбольный клуб из Волгограда, выступающий в первенстве ФНЛ с сезона 2017/18. 2-кратный серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр чемпионата России, финалист Кубка России и Кубка Интертото, чемпион РСФСР, 2-кратный победитель зоны «Юг» Второго дивизиона, обладатель Кубка короля Таиланда и Кубка Дальневосточных чемпионов.
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Александр Владимирович Филимонов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь. Шестикратный чемпион России, обладатель Кубка России - все трофеи в составе московского «Спартака». Был в заявке на чемпионат мира по футболу 2002 в Японии и Южной Корее, однако на поле не выходил. Лучший вратарь России 1998 года. Чемпион мира, России и Евролиги, обладатель Межконтинентального кубка, Кубка России по пляжному футболу 2011 года. Член клуба Льва Яшина По состоянию на октябрь 2018 года выступал за клуб третьего дивизиона «Росич» и параллельно является тренером вратарей юношеской сборной России до 17 лет.
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