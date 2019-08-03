Футбол

ФНЛ. «Томь» — «Енисей». Прямая трансляция, смотреть онлайнSport24.ru 07:16

Прямая трансляция из Владивостока начнется в 14:50 мск. Ранее команды играли друг с другом 8 раз. На счету «Томи» 4 победы, 2 раза была зафиксирована ничья и дважды выиграл «Енисей».
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ФНЛ. «Томь» — «Енисей». Прямая трансляция, смотреть онлайн

Sport24.ru07:16
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