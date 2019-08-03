Футбол
ФНЛ. «Томь» — «Енисей». Прямая трансляция, смотреть онлайнSport24.ru 07:16
Прямая трансляция из Владивостока начнется в 14:50 мск. Ранее команды играли друг с другом 8 раз. На счету «Томи» 4 победы, 2 раза была зафиксирована ничья и дважды выиграл «Енисей».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 08:38, Ашберн
Политика
В центре Москвы началась несогласованная акция протеста
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Шоу-бизнес
Стал известен доход Бузовой и Собчак от рекламы в Instagram
Ранее сообщалось, что Бузова упала на сцене, но тут же экспромтом перегруппировалась, сделав вид, что так и было задумано.
Обновлено в 08:33
Культура
Художнику Кириллу Арнштаму вручили в Париже российский паспорт
Известный художник-иллюстратор, почетный даритель Дома русского зарубежья Кирилл Арнштам получил паспорт РФ - документ ему вручили во Франции.
Обновлено в 07:47
Политика
Получивших паспорта РФ допрашивают на Украине
Согласно указу президента, на получение паспорта гражданина РФ по упрощенной схеме могут рассчитывать все жители Луганской и Донецкой областей, а не только граждане самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей через ФБК
Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Обновлено в 08:29
Экономика
СМИ: гривна продемонстрировала наибольший рост к доллару
Украинская гривна продемонстрировала наибольший рост с начала по отношению к американскому доллару, он составил 9,1%. Это следует из данных иконографики, опубликованной 3 августа агентством Reuters.
Обновлено в 07:59
Общество
Алексей Кортнев отказался от участия в фестивале «Шашлык Live» в Москве
Вокалист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, который должен был вести фестиваль "Шашлык Live" в Парке Горького, отказался от участия в мероприятии по этическим причинам, сообщается на официальной странице коллектива "Вконтакте".
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Лопырева ответила хейтерам по поводу «затянувшегося» дня рождения
Некоторые фолловеры пришли в недоумение, поинтересовавшись у звезды, сколько же дней она будет отмечать свой день рождения.
Обновлено в 05:06
Политика
Зеленский хочет отменить визы для медицинских туристов
Президент Украины Владимир Зеленский предложил составить список стран, с которыми был бы актуален безвизовый режим для развития медицинского туризма в стране.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Среди версий пожара в центре Москвы рассматривается поджог
Среди версий пожара в нежилом здании старой постройки на Дубининской улице в Москве рассматривается поджог, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:53
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий на детей
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет.
Обновлено в 02:36
Авто
Volkswagen уничтожил в США более 100 тысяч автомобилей
Немецкий автоконцерн Volkswagen утилизировал в США около 102 тысяч «старых» дизельных автомобилей, выкупленных у потребителей после нашумевшего «дизельного скандала».
Обновлено вчера в 23:38
Здоровье
Новой больнице — лучшие специалисты
Обновлено вчера в 05:01
Политика
Путин поручил Минобороны увековечивать память погибших воинов
Ранее в Санкт-Петербургском Кронштадте, как писал News.ru, было решено увековечить память моряков, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 05:05
Космос
Стартап хочет запустить сотовую сеть в космос
Обновлено вчера в 12:19
Общество
Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты
Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Футбол
Антон Миранчук вернулся в стартовый состав «Локомотива» после травмы
Тренерский штаб «Локомотива» во главе с Юрием Семиным огласил стартовый состав на матч четвертого тура РПЛ против «Крыльев Советов».
Обновлено в 08:17
Футбол
Орлов рассказал, почему Заболотный не перешел в «Сочи»
Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов рассказал, почему нападающий «Зенита» Антон Заболотный принял решение не переходить в «Сочи».
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
В США объявили о разработке запрещенных ДРСМД ракет
США приступят к разработке ракет средней и малой дальности наземного базирования в неядерном оснащении.
Обновлено вчера в 13:31
Армия и оружие
Военная делегация из США прилетает в Анкару
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Турецкой Республики Хами Аксой (Hami Aksoy) дал пресс-конференцию по этому вопросу.
Обновлено в 06:07
Общество
Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
Обновлено вчера в 14:28
Интернет
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Для заклейки камеры рекомендуют изоленту, так как она не оставляет следы клея подобно скотчу Роскачество призывает россиян усилить меры по "цифровой гигиене" - для защиты от киберпреступников, помимо установки антивируса и обновленния ПО, стоит заклеивать камеру и микрофон на гаджетах.
Обновлено вчера в 02:49
Музыка
Эд Ширан провел самый кассовый тур в истории
Обновлено вчера в 16:20
Политика
В США призвали отказаться от санкций против «Северного потока-2»
Политолог сомневается, что это защитит Европу от российского влияния, и высказывает мнение, что это скорее может подорвать отношения США с Германией и еще ближе сблизить Китай и Россию.
Обновлено 01 августа в 08:59
Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Происшествия
В Ленобласти в ДТП с КамАЗом погибли три человека
При столкновении легковой машины Skoda с грузовиком КамАЗ погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Обновлено в 04:45
Космос
NASA обнаружило ближайшую к Земле пригодную для жизни планету
Ученые считают, что GJ 357 d может быть не только пригодной для жизни, но и уже иметь некоторые ее элементы на своей поверхности или в океанах.
Обновлено 01 августа в 10:31
Экономика
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров
Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров.
Обновлено вчера в 22:04