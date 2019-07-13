В субботу в восьми городах состоятся десять матчей второго тура ФНЛ.

В субботу пройдут десять матчей второго тура ФНЛ

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