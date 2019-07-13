Футбол

В субботу пройдут десять матчей второго тура ФНЛСоветский спорт 01:22

В субботу в восьми городах состоятся десять матчей второго тура ФНЛ.
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ФНЛ. «Ротор» — «Текстильщик». Прямая трансляция, смотреть онлайн

Sport24.ru10:27

В субботу пройдут десять матчей второго тура ФНЛ

Советский спорт01:22
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