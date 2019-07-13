Онлайн видеотрансляция матча 2-го тура ФНЛ «Спартак-2» — «СКА-Хабаровск», который состоится сегодня, 13 июля, в Москве, будет доступна на этой странице Sport24.ru. Начало матча — в 13:00 по московскому времени. Прямая трансляция стартует в 12:50 мск.

Экономика Минтруд повысит прожиточный минимум на 4,1% 11 июля 2019 года Министерство труда и социальной защиты РФ по итогам II квартала повысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 4,1%. Соответствующий проект приказа опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов.

Теннис Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.

Футбол «Урал» обыграл «Уфу» в матче РПЛ Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли «Уфу» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Футбол «Торпедо» обыграло «Балтику», а «Химки» разгромили «Авангард» В следующем туре Торпедо в гостях сыграет со СКА-Хабаровск, а Балтика дома примет Чайку.

Политика Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.

Армия и оружие В России разрабатывают новую версию истребителя Су-30СМ Опытно-конструкторское бюро Сухого приступило к разработке новейшей модификации многоцелевого истребителя Су-30СМ под шифром Су-30СМД.

Армия и оружие Минобороны Турции и Пентагон обсудили С-400 Глава турецкого военного ведомства Хулуси Акар и и.о. руководителя Пентагона Марк Эспер обсудили поставку Турции российских ЗРК С-400, сообщило минобороны Турции.

Авто Nissan показал первый тизер нового кросса Juke Судя по тизеру, новый Juke сохранит «двухэтажную» светотехнику – с узкими ходовыми огнями и указателями поворота сверху, а также с круглыми фарами головного света в бампере снизу.

Общество Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора Поэт Виктор Соснора умер на 84-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в своем Facebook его ученик Вадим Лурье.

Экономика Кабмин одобрил изменения в правилах валютных операций для нерезидентов Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий дополнительные разрешенные случаи совершения резидентами валютных операций, сообщается на его сайте.

Экономика Россияне стали тратить на еду почти половину своего дохода Траты россиян на продукты питания во втором квартале 2019 года составили 38,9 процента — это на 0,7 процента больше, чем годом ранее.

Общество Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".

Политика Британия и Канада создадут глобальную коалицию по свободе СМИ О создании глобальной коалиции по свободе СМИ объявили главы МИД Великобритании и Канады Джереми Хант и Христя Фриланд.

Политика Зеленский поручил обустроить границу с Крымом до декабря Как рассказал глава Херсонской ОГА Юрий Гусев, задача украинских властей - сделать так, что крымчане чувствовали, что "Европа начинается с Херсонщины", а для этого нужно обустроить пункты пропуска.

Общество Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.

Политика В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51» Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия – увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.

Происшествия Российский самолет задержали на Кипре из-за угрозы взрыва Российские туристы из Петербурга не смогли улететь из международного аэропорта Ларнака в аэропорт Пулково из-за угрозы взрыва на борту самолета.

Спорт Российские гимнастки выиграли золото Универсиады в упражнении с мячами Сборная России по художественной гимнастике завоевала золотые медали ХХХ Всемирной летней универсиады в Неаполе, победив в соревновании с пятью мячами.

Политика Турецкий кондитер испечет пирог для Путина в честь доставки С-400 Известный турецкий кондитер Хасан Аджар решил испечь пирог для президента России Владимира Путина в честь поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.

Энергетика Законопроект о стабилизации цен на топливо повторно внесли в Госдуму Комитет по бюджету внес в Государственную думу законопроект о корректировке демпфирующего механизма (по которому правительство частично возмещает нефтяникам недополученную прибыль при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних), документ опубликован на сайте Госдумы.

Гаджеты Обозреватели рассказали о доходах OnePlus со смартфонов OnePlus 7 Pro Обозреватели цифровой техники и новых гаджетов рассказали о доходах компании OnePlus с самого дорогого смартфона производителя OnePlus 7 Pro.

Происшествия В Якутии рассказали о состоянии раненого полицейского Состояние полицейского Николая Афанасьева, получившего ранение в городе Среднеколымске Якутии, стабильное, сообщил РИА Новости глава Среднеколымского района Евгений Слепцов.

Происшествия Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.

Общество В Египте уникальную «ломаную» пирамиду открыли для туристов Одна из древнейших в Египте "ломаная" пирамида фараона Снофру впервые открыта в субботу для посещения после реставрации и работ по благоустройству, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.