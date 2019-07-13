Футбол
ФНЛ. «Спартак-2» — «СКА-Хабаровск». Прямая трансляция, смотреть онлайнSport24.ru 05:29
Онлайн видеотрансляция матча 2-го тура ФНЛ «Спартак-2» — «СКА-Хабаровск», который состоится сегодня, 13 июля, в Москве, будет доступна на этой странице Sport24.ru. Начало матча — в 13:00 по московскому времени. Прямая трансляция стартует в 12:50 мск.
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