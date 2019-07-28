Футбол
ФНЛ. «СКА-Хабаровск» — «Факел». Прямая трансляция, смотреть онлайнSport24.ru 02:10
Онлайн видеотрансляция матча 5-го тура первенства Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» — «Факел», который состоится сегодня, 28 июля, в Хабаровске на стадионе имени Ленина, будет доступна на этой странице Sport24.ru. Начало матча — в 10:00 по московскому времени.
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