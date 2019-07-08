Встреча первого тура чемпионата ФНЛ «Армавир» – «Краснодар»-2 закончилась со счетом 2:1. В составе хозяев забили защитник Радик Хайруллов и нападающий Амур Калмыков. За гостей отличился полузащитник Вячеслав Якимов.

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