Футбол

ФНЛ. «Армавир» обыграл «Краснодар»-2Бомбардир.ру вчера в 14:30

Встреча первого тура чемпионата ФНЛ «Армавир» – «Краснодар»-2 закончилась со счетом 2:1. В составе хозяев забили защитник Радик Хайруллов и нападающий Амур Калмыков. За гостей отличился полузащитник Вячеслав Якимов.
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Армавир - Краснодар-2. Прогноз и ставка на матч ФНЛ

ODDS.ru08 июля в 13:19

«Армавир» стартовал с волевой победы в новом сезоне ФНЛ

Матч ТВвчера в 13:55

В матче с «Краснодаром-2» «Армавир» прервал серию гостей из девяти побед

Евро-футбол.рувчера в 13:55

ФК «Армавир» завершил подготовку к новому сезону

Кубань 24вчера в 04:45

«Армавир» переиграл «Краснодар-2»

Спорт-Экспрессвчера в 13:59

«Армавир» - «Краснодар-2»: южное противостояние

Все про Спорт ру08 июля в 10:26

Олимп-ФНЛ. «Армавир» победил «Краснодар-2»

Sports.ru07 июля в 04:05
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 05:11, Вашингтон
Авто

В Сети продают «Запорожец» на базе Porsche за 3,2 млн рублей

Обновлено в 04:26
Политика

Матвиенко заявила о нагнетании «антироссийской истерии» в Грузии

Нагнетание в Грузии антироссийской истерии выгодно третьим силам, заявила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты российского парламента.
Обновлено в 03:46
Футбол

«МЮ» не планирует продавать Погба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что клуб не намерен продавать полузащитника Поля Погба.
Обновлено в 03:45
Политика

Социологи назвали шесть партий с шансами пройти в Верховную раду

Социологи считают, что партии Вакарчука и Смешко пока сохраняют шансы пройти в Раду.
Обновлено в 03:31
Экономика

Россияне экономят на своем здоровье

По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, такая ситуация объясняется падением реальных доходов россиян.
Обновлено вчера в 21:04
Гаджеты

Huawei пытается скупать российские технологии

По информации РБК китайская компания ведёт переговоры сразу с несколькими российскими игроками IT-сферы о поглощении их бизнеса, организации совместных предприятий или лицензировании технологий.
Обновлено в 05:07
Происшествия

На Красной площади задержали семерых участников акции против преследования крымских татар

На Красной площади задержали семерых крымскотатарских активистов, которые вышли с плакатами против уголовного преследования их народа, сообщает «Дождь» с места события.
Обновлено в 04:33
Политика

В Кремле опровергли информацию об инциденте с кортежем Путина

Напомним, 9 июля издание «Коммерсантъ» сообщило, что после отъезда кортежа от здания университета к нему якобы бросилась девушка, после чего президент вышел из машины и оказал ей помощь.
Обновлено в 04:58
Происшествия

ФСБ провела обыски в Доме правительства Якутии

Сотрудники Федеральной службы безопасности с утра 10 июля провели обыски в Доме правительства Якутии.
Обновлено вчера в 22:40
Гаджеты

Nokia выпустила недорогой Wi-Fi роутер

Nokia выпустила новый Wi-Fi роутер Beacon 1 в качестве бюджетной альтернативы появившемуся в прошлом году Beacon 3. Как пишет The Verge, модель уже поступила в продажу цене 129 долл, тогда как стоимость Beacon 3 составляет 199 долл.
Обновлено в 03:50
Политика

Законопроект о наказании за непризнание Крыма украинским внесли в Раду

Депутаты Верховной рады предложили ввести уголовную ответственность за непризнание Крыма и Донбасса украинскими территориями.
Обновлено в 04:41
Здоровье

Диетологи назвали самый полезный летний фрукт

Обновлено в 01:06
Шоу-бизнес

Похудевшая Кристина Орбакайте питается из шприца

Знаменитость побывала в кафе, которое предлагает своим гостям употреблять полезную пищу из шприца.В конце своего поста Кристина Орбакайте написала, что побывав в подобном заведение можно подсмотреть, как все готовится, и потом сделать это в домашних условиях.
Обновлено в 04:26
Гаджеты

Samsung Galaxy A100 получит безрамочный экран нового поколения

Обновлено в 02:05
Происшествия

В Риме госпитализировали режиссера Тинто Брасса

Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс попал в римскую больницу "Сант-Андреа" и находится в отделении интенсивной терапии, сообщает в среду итальянская газета Corriere della Sera.
Обновлено в 03:42
Общество

Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в августе

По словам Тищенко, в августе дефицит осадков может быть в Мурманской области и в Крыму, а также в Бурятии, в Хабаровском крае, на севере Якутии, в Магаданской области и на Чукотке.
Обновлено в 05:02
Экономика

Forbes назвал богатейших чиновников и депутатов России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых богатых российских чиновников и депутатов.
Обновлено вчера в 09:44
Путешествия

В Великобритании туристка отсудила у турфирмы почти 24 тысячи евро

Туристка из Великобритании отсудила у турфирмы, отправившей ее на отдых, около 24 тысяч евро из-за отравления, сообщает АТОР.
Обновлено вчера в 22:14
Общество

Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти

Журналиста Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти.
Обновлено в 04:03
Футбол

Дмитрий Комбаров рассказал о том, как его приняли в «Крыльях Советов»

Обновлено в 02:50
Общество

Торговая сеть «Дикси» открыла в Москве магазин нового формата

Обновлено в 04:26
Космос

Космос напичкан железом: химический элемент Fe преобразован в газ

Обновлено в 01:29
Происшествия

Пятеро столичных полицейских остались без работы из-за дела Голунова

Пятерых сотрудников МВД по ЗАО отстранили от работы после дела Голунова.
Обновлено в 05:01
Наука

Ученые назвали новый способ эффективного похудения

Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес

Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе

СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Происшествия

В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли женщина и двое детей

В Крыму, на 73-м километре автодороги "Таврида", в районе поселка Приморский, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai и грузовика Man, в котором погибли три человека.
Обновлено в 03:10
Политика

Зеленский за день уволил более 70 глав районных администраций

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности 71 главу районных государственных администраций в течение минувшего вторника.
Обновлено в 02:12
Общество

Эксперты одобрили предложение ввести спецзнак для беременных за рулем

Обновлено в 04:30
Происшествия

Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке

Как сообщает портал Odessit.ua, в здании Малиновского районного суда Одессы 9 июля бывший одесский губернатор, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили устроил потасовку со сторонниками бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова, которого Саакашвили неоднократно обвинял в коррупции.
Обновлено в 02:19
Общество

Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ

Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
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