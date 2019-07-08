Футбол
ФНЛ. «Армавир» обыграл «Краснодар»-2Бомбардир.ру вчера в 14:30
Встреча первого тура чемпионата ФНЛ «Армавир» – «Краснодар»-2 закончилась со счетом 2:1. В составе хозяев забили защитник Радик Хайруллов и нападающий Амур Калмыков. За гостей отличился полузащитник Вячеслав Якимов.
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В Министерстве иностранных дел (МИД) России допустили возобновление отмененного авиасообщения с Грузией при условии сохранения положительной динамики.
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Тюнеры превратили «Гелендваген» в желтый вездеход
Одной из главных отличительной чертой внедорожника станет ярко желтый цвет кузова, который ранее получила версия G-Class 4x4² предыдущего поколения.
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Обновлено в 03:04
Армия и оружие
Британский самолет-разведчик подлетел к границе РФ
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Обновлено 08 июля в 04:44
Происшествия
Два военных самолета Катара столкнулись в воздухе
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С мыса Канаверал сегодня вылетел самолет Gulfstream G650ER, экипаж которого намерен совершить кругосветный полет и установить новый мировой рекорд по скорости облета Земли с пересечением Северного и Южного полюсов.
Обновлено вчера в 14:54
Политика
Плевали мы на Зеленского: Боевики «АТО» проведут альтернативный парад
Предлагается вместо отмененного президентом парада провести в Киеве Марш Свободы, который пройдет без использования бюджетных средств.
Обновлено в 02:43
Гаджеты
Huawei пытается скупать российские технологии
Huawei ведет переговоры с несколькими российскими компаниями о покупке бизнеса, создании совместных предприятий и использовании их технологий.
Обновлено в 03:19
Футбол
Хет-трик Сигурдссона помог ЦСКА обыграть «Рубин»
Обновлено вчера в 10:48
Футбол
«Локомотив» не может договориться с Гилерме
Клуб и страж ворот российской сборной не могут договориться о новом контракте, а действующее соглашение истекает в конце нынешнего года.
Обновлено в 00:21
Хоккей
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Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
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Обновлено вчера в 15:22
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Муж Луизы Хайруллиной рассказал, как она выносила деньги из банка
Обновлено вчера в 12:24
Общество
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Идея гастрономического квартала «Депо» принадлежит Владиславу Юсупову, двоюродному брату совладельца «Киевской площади» Года Нисанова, рассказал последний в интервью РБК.
Обновлено в 01:01
Наука
Обнаружена бактерия, которая может менять группы крови
Канадские ученые обнаружили бактерию, которая способна превращать кровь группы А в кровь нулевой группы.
Обновлено в 03:04
Общество
ФСИН и СПЧ предложили принудительно высылать нарушивших УК иностранцев
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложили ввести для иностранных граждан новый вид уголовного наказания — принудительную высылку из России.
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Наука
На Международном военно-морском салоне рассказали о подлодках будущего
По словам специалиста, было проведено заседание, на котором члены ученого совета дали волю фантазии и поделились своими мыслями о будущем субмарин.
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Экономика
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Обновлено вчера в 13:29
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В варениках эксперты нашли кишечную палочку
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