Футбол
ФНЛ. «Армавир» — «СКА-Хабаровск». Прямая трансляция, смотреть онлайнSport24.ru вчера в 07:19
Онлайн видеотрансляция матча 38-го тура ФНЛ «Армавир» — «СКА-Хабаровск», который состоится сегодня, 25 мая, в Армавире, будет доступна на этой странице Sport24.ru. Начало матча — в 15:00 по московскому времени. Прямая трансляция стартует в 14:50 мск.
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