ФНЛ. «Армавир» — «СКА-Хабаровск». Прямая трансляция, смотреть онлайнSport24.ru вчера в 07:19

Онлайн видеотрансляция матча 38-го тура ФНЛ «Армавир» — «СКА-Хабаровск», который состоится сегодня, 25 мая, в Армавире, будет доступна на этой странице Sport24.ru. Начало матча — в 15:00 по московскому времени. Прямая трансляция стартует в 14:50 мск.

Гаджеты Шестиядерный Ryzen 3000 начального уровня оказался быстрее Ryzen 7 2700X в Geekbench Иными словами, микроархитектура Zen 2 способна поднять производительность семейства процессоров Ryzen на заметно более высокий уровень даже без увеличения числа вычислительных ядер, а лишь за счёт роста показателя IPC (числа исполняемых за такт инструкций).

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Политика В Госдуме оценили решение Морского трибунала по украинским морякам Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT требование Международного трибунала по морскому праву к России освободить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы.

Гаджеты Недавно презентованный Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь Недавно стало известно, что гаджет Samsung Galaxy A50, который недавно был презентован общественности, продолжает дешеветь.

Происшествия В Перу произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.

Политика В Раде осудили задержание активистов за призыв к импичменту Зеленского Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмущена задержанием в городе Ровно двух активистов, требовавших импичмента украинского президента Владимира Зеленского.

Политика Майкл Гоув стал восьмым претендентом на пост премьера Великобритании Министр по делам окружающей среды Майкл Гоув подтвердил намерение участвовать в борьбе за посты главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании, сообщает в воскресенье газета The Guardian.

Армия и оружие Иран пригрозил отправить американские корабли на дно В Иране пригрозили «отправить на дно» Персидского залива американские корабли, если они совершат «ошибочные действия».

Хоккей Что говорят эксперты о причинах поражения сборной России на ЧМ-2019 Проигрыш сборной России в полуфинале ЧМ-2019 стал большой неожиданностью для всех болельщиков и многих специалистов.

Общество Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".

Экономика Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.

Шоу-бизнес Мария Шукшина показала свои снимки с разницей в 20 лет 51-летняя Мария Шукшина — дочь Василия Шукшина и Лидии Федосеевой-Шукшиной — поделилась в Instagram свежей публикаций.

Шоу-бизнес Инсайдеры: у Сергея Лазарева родилась дочь Одни интернет-пользователи считают, что таким образом Лазарев опроверг слухи о новорожденной дочери.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова показала ребенка Поклонники Тимати подозревают, что его невеста уже родила. Анастасия Решетова спровоцировала слухи о том, что уже стала мамой.

Футбол Реднапп предотвратил пьяный дебош в ресторане со стороны Гаскойна Бывший главный тренер "Тоттенхэма" и "Портсмута" Харри Реднапп предотвратил пьяный дебош в ресторане со стороны экс-игрока сборной Англии Пола Гаскойна.

Происшествия СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.

Происшествия Российский заключенный умер в реанимации после пыток Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.

Происшествия В Москве закрыли вестибюль метро «Орехово» из-за бесхозного предмета Северный вестибюль станции метро "Орехово" Московского метрополитена закрыли на вход и выход после обнаружения подозрительного предмета, ожидается прибытие кинологов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Происшествия Арестован бывший менеджер Стэна Ли В Аризоне бывший менеджер автора комиксов Стэна Ли арестован по обвинению в хищении, незаконном обогащении и подлоге.

Шоу-бизнес Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов станут ведущими романтического шоу По сообщениям СМИ, осенью на телеканале ТНТ выходит шоу «План Б», ведущими которого станут Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.

Авто Как делают двигатели V8 AMG. Видеоэкскурсия Один из сотрудников Mercedes-AMG, Ларс Лаукенманн, демонстрирует блогеру некоторые процессы сборки двигателя V8.

Политика Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира» Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».