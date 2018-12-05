Финансы

ФНБ существенно сократился за ноябрь
Взгляд.ру
08:14

Минфин сообщил, что объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России сократился на 404 млрд рублей. 1 ноября 2018 года объем ФНБ равнялся 4,972 трлн рублей (или 75,599 млрд долларов), однако за месяц он уменьшился до 4,568 трлн рублей (или 68,55 млрд долларов), пишет РИА «Новости».
Взгляд.ру08:14

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ФНБ России сократился еще на 405 млрд рублей

Росбалт10:17

ФНБ сократился на 8% за ноябрь

News.ru10:14

Фонд национального благосостояния в ноябре сократился на 8,2%

REGNUM08:34

ФНБ существенно сократился за ноябрь

Взгляд.ру08:14

Фонд национального благосостояния в ноябре сократился на 8,25%

ТАСС07:46

Минфин сообщил о снижении объёма ФНБ в ноябре

Rambler News Service07:40

ФНБ за ноябрь сократился на 404 млрд руб, до 4,57 трлн руб

ПРАЙМ07:46
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Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 12:40, Ашберн
Финансы

Сбербанк поднял кредитный возраст выше пенсионного

Предельный возраст получателя кредитной карты совпадает с новым пенсионным возрастом - 65 лет.
Обновлено в 12:00
Финансы

Минфин резко снизит покупку валюты в декабре

В ноябре Минфин анонсировал закупку валюты на 525,8 млрд рублей.
Обновлено в 09:18
Финансы

Рынок акций РФ вырос по индексу МосБиржи на бумагах «ЛУКОЙЛа»

Акции "ЛУКОЙЛа" в среду выросли на 1% - до 5260 рублей, капитализация компании достигла 4,474 трлн рублей, по этому показателю нефтяная компания вышла на второе место после "Роснефти" (4,6526 трлн рублей), сместив Сбербанк (4,401 трлн рублей).
Обновлено в 11:41
Финансы

Госдолг Краснодарского края в 2018г. сократится на 4 млрд рублей

Как РБК Краснодар сообщал ранее, отношение госдолга Краснодарского края к налоговым и неналоговым доходам бюджета (долговая нагрузка) в январе — сентябре 2018 года составило 63,4%, сократившись с начала года на 14,4 п.п. По показателю долговой нагрузки Кубань занимает 54 место среди всех регионов РФ.
Обновлено в 12:21
Финансы

Минфин закрыл сделки по размещению евробондов

Минфин отметил, что полученные результаты демонстрируют высокий интерес среди зарубежных инвесторов к кредитному риску России, а также доверие к показателям отечественной экономики.
Обновлено в 08:47
Финансы

ЦБ Турции изменит политику в случае резких колебаний валютного курса

Фото: EPA-EFE / STR "Если обменные курсы будут противоречить основными экономическими показателями или чрезмерная волатильность создаст риск для финансовой стабильности, ЦБ Турции не останется равнодушным к этим событиям", - говорится в документе регулятора "Денежно-кредитная и валютная политика на 2019 год".
Обновлено в 09:41
Финансы

«Человек-тариф» дал толчок доллару и «убил» акции

Вчера, расхваливая эффективность введения тарифов, президент США Дональд Трамп объявил себя "человеком-тарифом".
Обновлено в 08:44
Финансы

В Тюменской области вкладчики доверили банкам 766 млрд рублей

В среднем на каждого жителя региона приходится по 206 тысяч рублей В банках Тюменской области, с учетом ХМАО - Югры и ЯНАО, за январь-октябрь 2018 года вклады населения увеличились на 5%, или на 35 млрд рублей, и составили на 1 ноября 766 млрд рублей.
Обновлено в 10:14
Финансы

Самым убыточным российским банком на Украине стал Сбербанк

4 декабря 2018 года стало известно, что самым убыточным российским банком на Украине стала «дочка» ПАО «Сбербанк России», получившая за 10 месяцев убыток размером 7 млрд гривен или 16,5 млрд рублей по курсу Центробанка РФ на 5 декабря 2018 года.
Обновлено в 00:27
Финансы

Аналитики подсчитали потери Украины из-за неэффективного управления

Украина теряет ежегодно 26 млрд миллиардов долларов из-за неэффективного управления, говорится в сообщении на сайте Центра экономической стратегии.
Обновлено вчера в 15:59
Финансы

Автоградбанк запустил новогодние акции для предпринимателей

Автоградбанк запустил новогодние акции для своих клиентов.
Обновлено в 09:10
Финансы

ВТО подсказало России свои рецепты по спасению от внешних шоков

Противостоять внешним экономическим факторам России помогут высокий уровень международных резервов, малый объем внешнего долга (около 29% ВВП) и принципы макроэкономического регулирования.
Обновлено вчера в 09:13
Финансы

Мэрия Воронежа возьмет кредит в 500 млн рублей

Итоги тендеров на предоставление кредитов по 500 млн рублей мэрии Воронежа подведены. Победителя определили досрочно.
Обновлено в 01:08
Финансы

ЦБ РФ рекомендовал банкам сообщать о крупных валютных сделках

Как передает Forbes, такое заявление Швецов сделал в ответ на просьбу прокомментировать информацию Reuters о создании между регулятором и участниками рынка канала коммуникации для оперативного предупреждения ЦБ о крупных валютных сделках, влияющих на курс рубля.
Обновлено в 08:57
Финансы

Убытки майнеров стали конкурировать с убытками спекулянтов

Убытки майнеров на этой неделе стали конкурировать с убытками спекулянтов, что снижает понимание в источниках поддержки и роста котировок биткойна.
Обновлено вчера в 07:30
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