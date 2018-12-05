Финансы
ФНБ сократился за ноябрь на 404 млрд рублей
ФНБ сократился за ноябрь на 404 млрд рублейАБН11:56
Фонд национального благосостояния (ФНБ) сократился за ноябрь на 404 млрд рублей. Об этом в среду сообщило министерство финансов. По данным ведомства на 1 декабря, объем фонда составил 4,568 трлн рублей.
АБН11:56
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Финансы
Минфин РФ прервал серию рекордных закупок валюты
Министерство финансов России с 7 декабря по 14 января закупит иностранную валюту в рамках бюджетного правила в объеме 366,1 млрд рублей.
Обновлено в 17:29
Финансы
Сбербанк поднял верхнюю границу возраста для получения кредита
Напомним, в сентябре глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что компания собирается повысить максимальный возраст по ипотеке по причине изменений в пенсионной реформе.
Обновлено в 16:25
Финансы
Рынок акций РФ вырос по индексу МосБиржи на бумагах «ЛУКОЙЛа»
Акции "ЛУКОЙЛа" в среду выросли на 1% - до 5260 рублей, капитализация компании достигла 4,474 трлн рублей, по этому показателю нефтяная компания вышла на второе место после "Роснефти" (4,6526 трлн рублей), сместив Сбербанк (4,401 трлн рублей).
Обновлено в 11:41
Финансы
Госдолг Краснодарского края в 2018г. сократится на 4 млрд рублей
Как РБК Краснодар сообщал ранее, отношение госдолга Краснодарского края к налоговым и неналоговым доходам бюджета (долговая нагрузка) в январе — сентябре 2018 года составило 63,4%, сократившись с начала года на 14,4 п.п. По показателю долговой нагрузки Кубань занимает 54 место среди всех регионов РФ.
Обновлено в 12:21
Финансы
Налогоплательщики Москвы заплатили в бюджет 2,5 млрд рублей
За 10 месяцев 2018 года доходы консолидированного бюджета РФ от налогоплательщиков Москвы составили 2 443,3 млрд рублей или 109% к уровню поступлений аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 07:53
Финансы
Банк «Санкт-Петербург» выпустил ипотечные облигации на 7,5 млрд рублей
Банк "Санкт-Петербург" на Московской бирже разместил облигации по секьюритизации ипотечных кредитов на 7,5 млрд рублей.
Обновлено в 13:22
Финансы
В Тюменской области вкладчики доверили банкам 766 млрд рублей
В среднем на каждого жителя региона приходится по 206 тысяч рублей В банках Тюменской области, с учетом ХМАО - Югры и ЯНАО, за январь-октябрь 2018 года вклады населения увеличились на 5%, или на 35 млрд рублей, и составили на 1 ноября 766 млрд рублей.
Обновлено в 10:14
Финансы
«Человек-тариф» дал толчок доллару и «убил» акции
Вчера, расхваливая эффективность введения тарифов, президент США Дональд Трамп объявил себя "человеком-тарифом".
Обновлено в 08:44
Финансы
Societe Generale назвал наиболее уязвимые валюты EM
Эксперты Societe Generale отмечают, что покупать валюты развивающихся стран надо не тогда, когда они дешевы, а когда будут выполнены все три указанные выше ключевые условия.
Обновлено в 06:49
Финансы
Автоградбанк запустил новогодние акции для предпринимателей
Автоградбанк запустил новогодние акции для своих клиентов.
Обновлено в 09:10
Финансы
Самым убыточным российским банком на Украине стал Сбербанк
4 декабря 2018 года стало известно, что самым убыточным российским банком на Украине стала «дочка» ПАО «Сбербанк России», получившая за 10 месяцев убыток размером 7 млрд гривен или 16,5 млрд рублей по курсу Центробанка РФ на 5 декабря 2018 года.
Обновлено в 00:27
Финансы
Индийский ЦБ решил не менять процентные ставки
Резервный банк Индии (Центробанк страны) по итогам заседания в среду ожидаемо не стал менять значения процентных ставок на фоне значительного замедления инфляции, чтобы поддержать экономику, которая частично утратила импульс роста.
Обновлено в 06:49
Финансы
Аналитики подсчитали потери Украины из-за неэффективного управления
Украина теряет ежегодно 26 млрд миллиардов долларов из-за неэффективного управления, говорится в сообщении на сайте Центра экономической стратегии.
Обновлено вчера в 15:59
Финансы
Международный Коммерческий Банк вводит сезонный вклад «Снежинка»
Международный Коммерческий Банк с 5 декабря предлагает вклад «Снежинка». Депозит открывается в рублях на 370 дней под 7,15% годовых.
Обновлено в 03:23
Финансы
ЦБ РФ рекомендовал банкам сообщать о крупных валютных сделках
Как передает Forbes, такое заявление Швецов сделал в ответ на просьбу прокомментировать информацию Reuters о создании между регулятором и участниками рынка канала коммуникации для оперативного предупреждения ЦБ о крупных валютных сделках, влияющих на курс рубля.
Обновлено в 08:57