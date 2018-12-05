Финансы

ФНБ сократился за ноябрь на 404 млрд рублей
АБН
вчера в 11:56

Фонд национального благосостояния (ФНБ) сократился за ноябрь на 404 млрд рублей. Об этом в среду сообщило министерство финансов. По данным ведомства на 1 декабря, объем фонда составил 4,568 трлн рублей.
АБНвчера в 11:56

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Фонд национального благосостояния сократился на 404 млрд руб

Московский Комсомолецвчера в 19:33

ФНБ России сократился еще на 405 млрд рублей

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ФНБ сократился на 8% за ноябрь

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Фонд национального благосостояния в ноябре сократился на 8,2%

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Фонд национального благосостояния в ноябре сократился на 8,25%

ТАССвчера в 07:46

ФНБ за ноябрь сократился на 404 млрд руб, до 4,57 трлн руб

ПРАЙМвчера в 07:46
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Финансы

ОАЭ и Индия подписали соглашение о расчетах в национальных валютах

Соглашение о расчетах в национальной валюте подписали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Индия, 5 декабря сообщило РИА Новости со ссылкой на издание ОАЭ Arabian Business.
Обновлено вчера в 14:38
Финансы

Fitch ожидает, что ЦБ РФ отложит повышение ставки на 2019 год

Еще одно повышение (после повышения в сентябре с 7,25% до 7,5%) на 25 базисных пунктов скорее всего произойдет в 2019 году из-за рисков роста волатильности на финансовых рынках, растущих инфляционных ожиданий домохозяйств и дальнейшего ужесточения санкций США.
Обновлено вчера в 12:19
Финансы

В Тюменской области вкладчики доверили банкам 766 млрд рублей

В среднем на каждого жителя региона приходится по 206 тысяч рублей В банках Тюменской области, с учетом ХМАО - Югры и ЯНАО, за январь-октябрь 2018 года вклады населения увеличились на 5%, или на 35 млрд рублей, и составили на 1 ноября 766 млрд рублей.
Обновлено в 00:06
Финансы

Сбербанк поднимет верхнюю границу возраста по потребительским кредитам

Сбербанк поднимает возрастную планку для потребительских кредитов, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:51
Финансы

Цена золота вернулась к росту после снижения днем ранее

Стоимость золота после снижения днем ранее дорожает в четверг на фоне увеличения спроса на металл в качестве более надежного актива, следует из данных торгов.
Обновлено в 00:45
Финансы

ЦБ лишил лицензии столичный Златкомбанк

ЦБ лишил лицензии на осуществление банковских операций столичный Златкомбанк, который занимал 405-е место в банковской системе страны.
Обновлено в 00:43
Финансы

Госдолг Краснодарского края в 2018г. сократится на 4 млрд рублей

Как РБК Краснодар сообщал ранее, отношение госдолга Краснодарского края к налоговым и неналоговым доходам бюджета (долговая нагрузка) в январе — сентябре 2018 года составило 63,4%, сократившись с начала года на 14,4 п.п. По показателю долговой нагрузки Кубань занимает 54 место среди всех регионов РФ.
Обновлено вчера в 12:21
Финансы

Налогоплательщики Москвы заплатили в бюджет 2,5 млрд рублей

За 10 месяцев 2018 года доходы консолидированного бюджета РФ от налогоплательщиков Москвы составили 2 443,3 млрд рублей или 109% к уровню поступлений аналогичного периода прошлого года.
Обновлено вчера в 07:53
Финансы

Societe Generale назвал наиболее уязвимые валюты EM

Эксперты Societe Generale отмечают, что покупать валюты развивающихся стран надо не тогда, когда они дешевы, а когда будут выполнены все три указанные выше ключевые условия.
Обновлено вчера в 06:49
Финансы

Пермяки задолжали банкам более 36 миллиардов рублей

На ноябрь 2018 года задолженность жителей Пермского края перед банками составила 36,3 млрд рублей.
Обновлено вчера в 07:36
Финансы

Автоградбанк запустил новогодние акции для предпринимателей

Автоградбанк запустил новогодние акции для своих клиентов.
Обновлено вчера в 09:10
Финансы

Центробанк РФ опубликовал официальные курсы валют на 6 декабря

Российский Центробанк объявил официальные курсы валют на 6 декабря. Об этом сообщила «Свободная пресса».
Обновлено вчера в 10:38
Финансы

ЦБ предложил банкам информировать его о валютных сделках

ЦБ РФ предложил участникам валютного рынка самостоятельно и своевременно информировать его о совершении нестандартных валютных операций, которые теоретически могут повлиять на курс рубля.
Обновлено вчера в 08:57
Финансы

Аналитики подсчитали потери Украины из-за неэффективного управления

Украина теряет ежегодно 26 млрд миллиардов долларов из-за неэффективного управления, говорится в сообщении на сайте Центра экономической стратегии.
Обновлено 04 декабря в 15:59
Финансы

В ближайшие дни рубль продолжит торговаться вблизи 67 руб./долл. - Банк «Санкт-Петербург»

Сегодня из-за низкой торговой активности существенных движений ждать не стоит, а в ближайшие дни на фоне сохраняющихся негативных настроений инвесторов, вероятно, рубль продолжит торговаться вблизи 67 руб./долл.
Обновлено вчера в 04:43
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