Финансы
ФНБ сократился за ноябрь на 404 млрд рублей
ФНБ сократился за ноябрь на 404 млрд рублейАБН11:56
Фонд национального благосостояния (ФНБ) сократился за ноябрь на 404 млрд рублей. Об этом в среду сообщило министерство финансов. По данным ведомства на 1 декабря, объем фонда составил 4,568 трлн рублей.
АБН11:56
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Финансы
Минфин РФ прервал серию рекордных закупок валюты
Министерство финансов России с 7 декабря по 14 января закупит иностранную валюту в рамках бюджетного правила в объеме 366,1 млрд рублей.
Обновлено в 17:29
Финансы
Рынок акций РФ и рубль снизятся вслед за падением цен на нефть
Российский рынок акций и рубль в начале дня ощутимо снизятся, реагируя на утреннее падение цен на нефть.
Обновлено в 15:22
Финансы
Сбербанк поднимет верхнюю границу возраста по потребительским кредитам
Сбербанк поднимает возрастную планку для потребительских кредитов, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 19:51
Финансы
Госдолг Краснодарского края в 2018г. сократится на 4 млрд рублей
Как РБК Краснодар сообщал ранее, отношение госдолга Краснодарского края к налоговым и неналоговым доходам бюджета (долговая нагрузка) в январе — сентябре 2018 года составило 63,4%, сократившись с начала года на 14,4 п.п. По показателю долговой нагрузки Кубань занимает 54 место среди всех регионов РФ.
Обновлено в 12:21
Финансы
Банк «Санкт-Петербург» выпустил ипотечные облигации на 7,5 млрд рублей
Банк "Санкт-Петербург" на Московской бирже разместил облигации по секьюритизации ипотечных кредитов на 7,5 млрд рублей.
Обновлено в 13:22
Финансы
В Тюменской области вкладчики доверили банкам 766 млрд рублей
В среднем на каждого жителя региона приходится по 206 тысяч рублей В банках Тюменской области, с учетом ХМАО - Югры и ЯНАО, за январь-октябрь 2018 года вклады населения увеличились на 5%, или на 35 млрд рублей, и составили на 1 ноября 766 млрд рублей.
Обновлено в 10:14
Финансы
Минфин Украины одолжил более $3,5 млн на внутреннем рынке
Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) выпустило министерство финансов на сумму $3,771 млн, сообщает 5 декабря УНИАН.
Обновлено в 02:25
Финансы
Societe Generale назвал наиболее уязвимые валюты EM
Эксперты Societe Generale отмечают, что покупать валюты развивающихся стран надо не тогда, когда они дешевы, а когда будут выполнены все три указанные выше ключевые условия.
Обновлено в 06:49
Финансы
Автоградбанк запустил новогодние акции для предпринимателей
Автоградбанк запустил новогодние акции для своих клиентов.
Обновлено в 09:10
Финансы
Индийский ЦБ решил не менять процентные ставки
Резервный банк Индии (Центробанк страны) по итогам заседания в среду ожидаемо не стал менять значения процентных ставок на фоне значительного замедления инфляции, чтобы поддержать экономику, которая частично утратила импульс роста.
Обновлено в 06:49
Финансы
Международный Коммерческий Банк вводит сезонный вклад «Снежинка»
Международный Коммерческий Банк с 5 декабря предлагает вклад «Снежинка». Депозит открывается в рублях на 370 дней под 7,15% годовых.
Обновлено в 03:23
Финансы
ЦБ предложил банкам информировать его о валютных сделках
ЦБ РФ предложил участникам валютного рынка самостоятельно и своевременно информировать его о совершении нестандартных валютных операций, которые теоретически могут повлиять на курс рубля.
Обновлено в 08:57
Финансы
ВТО подсказало России свои рецепты по спасению от внешних шоков
Противостоять внешним экономическим факторам России помогут высокий уровень международных резервов, малый объем внешнего долга (около 29% ВВП) и принципы макроэкономического регулирования.
Обновлено вчера в 09:13
Финансы
ЦБ назвал причины прекращения роста продаж непродовольственных товаров
Рост продаж непродовольственных товаров, наблюдавшийся с июня, в октябре прекратился, это может быть связано с исчерпанием эффекта повышенного спроса, который наблюдался на фоне инфляционных ожиданий, связанных с планируемым повышением НДС с 18% до 20% с января 2019 года, ослаблением рубля и замедлением роста зарплат, следует из подготовленного ЦБ комментария «Экономика» за октябрь 2018 года.
Обновлено вчера в 15:24
Финансы
Курс доллара вырос на 38 копеек
Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 увеличился на 37,75 копейки и составил 66,8242 рубля.
Обновлено в 03:57