Финансы

ФНБ сократился за ноябрь на 404 млрд рублей
АБН
11:56

Фонд национального благосостояния (ФНБ) сократился за ноябрь на 404 млрд рублей. Об этом в среду сообщило министерство финансов. По данным ведомства на 1 декабря, объем фонда составил 4,568 трлн рублей.
АБН11:56

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ФНБ России сократился еще на 405 млрд рублей

Росбалт10:17

ФНБ сократился на 8% за ноябрь

News.ru10:14

Фонд национального благосостояния в ноябре сократился на 8,2%

REGNUM08:34

ФНБ существенно сократился за ноябрь

Взгляд.ру08:14

Фонд национального благосостояния в ноябре сократился на 8,25%

ТАСС07:46

Минфин сообщил о снижении объёма ФНБ в ноябре

Rambler News Service07:40

ФНБ за ноябрь сократился на 404 млрд руб, до 4,57 трлн руб

ПРАЙМ07:46
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Финансы

Минфин РФ прервал серию рекордных закупок валюты

Министерство финансов России с 7 декабря по 14 января закупит иностранную валюту в рамках бюджетного правила в объеме 366,1 млрд рублей.
Обновлено в 17:29
Финансы

Рынок акций РФ и рубль снизятся вслед за падением цен на нефть

Российский рынок акций и рубль в начале дня ощутимо снизятся, реагируя на утреннее падение цен на нефть.
Обновлено в 15:22
Финансы

Сбербанк поднимет верхнюю границу возраста по потребительским кредитам

Сбербанк поднимает возрастную планку для потребительских кредитов, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 19:51
Финансы

Госдолг Краснодарского края в 2018г. сократится на 4 млрд рублей

Как РБК Краснодар сообщал ранее, отношение госдолга Краснодарского края к налоговым и неналоговым доходам бюджета (долговая нагрузка) в январе — сентябре 2018 года составило 63,4%, сократившись с начала года на 14,4 п.п. По показателю долговой нагрузки Кубань занимает 54 место среди всех регионов РФ.
Обновлено в 12:21
Финансы

Банк «Санкт-Петербург» выпустил ипотечные облигации на 7,5 млрд рублей

Банк "Санкт-Петербург" на Московской бирже разместил облигации по секьюритизации ипотечных кредитов на 7,5 млрд рублей.
Обновлено в 13:22
Финансы

В Тюменской области вкладчики доверили банкам 766 млрд рублей

В среднем на каждого жителя региона приходится по 206 тысяч рублей В банках Тюменской области, с учетом ХМАО - Югры и ЯНАО, за январь-октябрь 2018 года вклады населения увеличились на 5%, или на 35 млрд рублей, и составили на 1 ноября 766 млрд рублей.
Обновлено в 10:14
Финансы

Минфин Украины одолжил более $3,5 млн на внутреннем рынке

Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) выпустило министерство финансов на сумму $3,771 млн, сообщает 5 декабря УНИАН.
Обновлено в 02:25
Финансы

Societe Generale назвал наиболее уязвимые валюты EM

Эксперты Societe Generale отмечают, что покупать валюты развивающихся стран надо не тогда, когда они дешевы, а когда будут выполнены все три указанные выше ключевые условия.
Обновлено в 06:49
Финансы

Автоградбанк запустил новогодние акции для предпринимателей

Автоградбанк запустил новогодние акции для своих клиентов.
Обновлено в 09:10
Финансы

Индийский ЦБ решил не менять процентные ставки

Резервный банк Индии (Центробанк страны) по итогам заседания в среду ожидаемо не стал менять значения процентных ставок на фоне значительного замедления инфляции, чтобы поддержать экономику, которая частично утратила импульс роста.
Обновлено в 06:49
Финансы

Международный Коммерческий Банк вводит сезонный вклад «Снежинка»

Международный Коммерческий Банк с 5 декабря предлагает вклад «Снежинка». Депозит открывается в рублях на 370 дней под 7,15% годовых.
Обновлено в 03:23
Финансы

ЦБ предложил банкам информировать его о валютных сделках

ЦБ РФ предложил участникам валютного рынка самостоятельно и своевременно информировать его о совершении нестандартных валютных операций, которые теоретически могут повлиять на курс рубля.
Обновлено в 08:57
Финансы

ВТО подсказало России свои рецепты по спасению от внешних шоков

Противостоять внешним экономическим факторам России помогут высокий уровень международных резервов, малый объем внешнего долга (около 29% ВВП) и принципы макроэкономического регулирования.
Обновлено вчера в 09:13
Финансы

ЦБ назвал причины прекращения роста продаж непродовольственных товаров

Рост продаж непродовольственных товаров, наблюдавшийся с июня, в октябре прекратился, это может быть связано с исчерпанием эффекта повышенного спроса, который наблюдался на фоне инфляционных ожиданий, связанных с планируемым повышением НДС с 18% до 20% с января 2019 года, ослаблением рубля и замедлением роста зарплат, следует из подготовленного ЦБ комментария «Экономика» за октябрь 2018 года.
Обновлено вчера в 15:24
Финансы

Курс доллара вырос на 38 копеек

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 увеличился на 37,75 копейки и составил 66,8242 рубля.
Обновлено в 03:57
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