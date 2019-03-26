Футбол
ФК «Зенит» заработал на билетах и абонементах 14 млн евроАБН 04:52
Футбольный клуб «Зенит» в сезоне 2017/18 заработал на билетах и абонементах 14 млн евро. Об этом в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал президент клуба Александр Медведев. Мерчендайзинг в дни матчей принес клубу еще 3 млн евро, а кейтеринг — 650 тыс. евро.
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с чего всё началось
Гостем редакции "СЭ" стал новый президент "Зенита" Александр Медведев. Мы говорили около двух часов на самые разные темы, касающиеся деятельности клуба. Публикуем часть интервью о финансах и канале Z+.Спорт-Экспрессвчера в 17:10
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Александр Медведев: «На билетах и абонементах заработали 14 миллионов евро»
Спорт-Экспрессвчера в 17:10
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