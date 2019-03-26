ФК «Зенит» заработал на билетах и абонементах 14 млн евроАБН 04:52

Гостем редакции "СЭ" стал новый президент "Зенита" Александр Медведев. Мы говорили около двух часов на самые разные темы, касающиеся деятельности клуба. Публикуем часть интервью о финансах и канале Z+.

с чего всё началось

Футбольный клуб «Зенит» в сезоне 2017/18 заработал на билетах и абонементах 14 млн евро. Об этом в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал президент клуба Александр Медведев. Мерчендайзинг в дни матчей принес клубу еще 3 млн евро, а кейтеринг — 650 тыс. евро.

ФК «Зенит» заработал на билетах и абонементах 14 млн евро

Культура Константин Толкачев поспорил с Сергеем Шнуровым Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев на своей странице в социальной сети «Фейсбук» подискутировал с известным российским музыкантом Сергеем Шнуровым по вопросам развития культуры в нашей стране.

Происшествия Алексей Текслер прибыл на место трагедии в Магнитогорске Территорию вокруг дома Алексею Текслеру показал глава Магнитогорска Сергей Бредников.

Политика Кремль выразил сожаление после решения Трампа по Голанским высотам Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля однозначно приведет к негативным последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Общество Яровая призвала смягчить наказание для подростков за нетяжкие преступления Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая призвала смягчить наказание для несовершеннолетних, совершивших нетяжкие преступления.

Футбол УЕФА признал пас пяткой Ахметова «скиллом дня» в отборе на Евро-2020 УЕФА признал пас пяткой полузащитника сборной России Ильзата Ахметова на Дениса Черышева в матче против сборной Казахстана «скиллом дня» в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.

Общество Российские медики услышали о своих зарплатах от директрисы и рассмеялись Медики одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) рассмеялись, услышав отчет директрисы медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработках по больнице.

Армия и оружие Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.

Происшествия Боевика осудили на 24 года за нападение на полицейских в Дагестане Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Шамиля Юсупова, обвиняемого по восьми статьям УК РФ, к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Хоккей Александр Кожевников: «Я против сокращения клубов в КХЛ. Если это только не „Слован“» Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился своим мнением о сокращении клубов в КХЛ, а также назвал главного претендента на вылет.

Финансы Силуанов ожидает роста пенсий на 20% благодаря ИПК Система индивидуального пенсионного капитала (ИПК) позволит увеличить пенсии участникам программы до 20% в зависимости от уровня зарплаты, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на коллегии ведомства.

Происшествия Силовики проводят обыски в театре «ФЭСТ» в Мытищах Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и следователи проводят обыски в театре драмы и комедии «ФЭСТ» в подмосковных Мытищах, передает ТАСС 26 марта.

Общество В Сибае завершилось подтопление карьера С 8 февраля ведется подтопление подземных выработок карьера. Работы планируется завершить 26 марта.

Авто Geely представила серийный кроссовер Geely FY11 на платформе Volvo Компания Geely официально представила серийную версию нового кроссовера Geely FY11 (Geely Xingyue).

Авто Новый внедорожник Ford Bronco выпустят в трех модификациях Во время недавней встречи с дилерами компания Ford предоставила продавцам более подробную информацию о возрожденном Ford Bronco, в том числе о планах создать двух- и четырехдверные версии.

Футбол Стали известны сроки восстановления Кузяева По оценкам медицинского штаба «Зенита», срок восстановления Кузяева, у которого была зафиксирована травма латерального мениска правого колена, составит шесть-восемь недель.

Экономика Доходы граждан все чаще уходят на погашение долгов Доходы граждан все чаще уходят на погашение долгов По итогам февраля почти у каждого шестого заемщика в России соотношение платежа по всем кредитам и займам к доходу (pay to income, PTI) превышало 50%, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Авто Mitsubishi представила экстремальный вариант пикапа L200 Компания Mitsubishi представила экстремальный вариант пикапа L200 — концепт-кар Absolute.

Происшествия Судебное заседание по делу Кокорина и Мамаева назначено на 3 апреля На 3 апреля назначено предварительное судебное заседание по уголовному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Политика В администрации Порошенко потеряли секретный документ Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование пропажи секретного документа, переданного в администрацию президента страны Петра Порошенко четыре года назад.

Общество Леонтьев попал в скандал из-за омерзительной выходки охранника На юбилейном концерте Валерия Леонтьева в Петербурге произошел неприятный инцидент. Во время исполнения одной из песен артист вышел в зал.

Авто Ford планирует отказаться от выпуска автомобилей в России Компания Ford может отказаться от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).

Политика Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.

Футбол Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока Если ФИФА решит применить максимально строгое наказание, то команде Андрея Шевченко будут присуждены техническое поражения в матчах с Португалией и Люксембургом.

Происшествия Девятиклассница получила ножевое ранение в московской школе На севере Москвы 16-летняя девочка получила ножевое ранение в школе, сообщает 26 марта РЕН ТВ.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована вдова Караченцова Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник, сообщает ФАН.

Единоборства Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).