Футбол

ФК «Зенит» выйдет на игру с «Оренбургом» в лазурной формеАиФ Санкт-Петербург 06:00

Зенит — Оренбург
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
33′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
40′
Сердар Азмун
48′
66′
Джордже Деспотович
Артем Галаджан
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
74′
74′
Алексей Сутормин
Андреа Чуканов
75′
Андрей Малых
Ярослав Ракицкий
77′
Ярослав Ракицкий
81′
84′
Сергей Бреев
Андрей Козлов
Себастьян Дриусси
Кристиан Нобоа
87′
Сердар Азмун
88′
Артем Дзюба
Антон Заболотный
89′
Футболисты петербургского «Зенита» выйдут на игру против «Оренбурга» в лазурной форме. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Матч пройдет в северной столице в воскресенье, 13 марта.
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