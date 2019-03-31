ФК «Зенит» выйдет на игру с «Оренбургом» в лазурной формеАиФ Санкт-Петербург 06:00

Футболисты петербургского «Зенита» выйдут на игру против «Оренбурга» в лазурной форме. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Матч пройдет в северной столице в воскресенье, 13 марта.

ФК «Зенит» выйдет на игру с «Оренбургом» в лазурной форме

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