ФК «Зенит» сыграет против «Краснодара» в белой формеАиФ Санкт-Петербург 07:23

ФК «Зенит» определился с цветом формы на выездной матч в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром», который состоится сегодня, 20 апреля, в 21.00, сообщают «Невские новости». Петербуржцы выйдут на поле в белой форме.

ФК «Зенит» сыграет против «Краснодара» в белой форме

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