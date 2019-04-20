Футбол
ФК «Зенит» сыграет против «Краснодара» в белой формеАиФ Санкт-Петербург 07:23
ФК «Зенит» определился с цветом формы на выездной матч в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром», который состоится сегодня, 20 апреля, в 21.00, сообщают «Невские новости». Петербуржцы выйдут на поле в белой форме.
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Политика
Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия — оплот суверенитета республики.
Обновлено в 07:24
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Цыганова припомнила Пугачевой слова о «королеве всех плебеев»
Российская певица Виктория Цыганова раскрыла отношение королевы эстрады Аллы Пугачевой к публике.
Обновлено 18 апреля в 12:36
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Полицейские устроили массовую драку в Москве
Обновлено в 08:07
Происшествия
Двух школьниц задержали за организацию массового убийства
В США задержали двух 14-летниих школьниц — их подозревают в подготовке убийства девяти человек.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес
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Политика
Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным
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Транспорт
В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права
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Сегодня, 20 апреля, православные христиане отмечают день воскресения Лазаря - Лазареву субботу.
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Общество
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Состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова постепенно улучшается, сообщила Светлана Большакова, основатель лектория «Прямая речь», где выступает литератор.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие
Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту
Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
Обновлено в 03:25
Хоккей
Семь хоккеистов ЦСКА вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ
Семь хоккеистов московского ЦСКА вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира-2019, сообщается в микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Казахстане
В Сети появилось видео с места крупного ДТП в Жамбылской области на юге Казахстана. Его снял на камеру один из очевидцев аварии.
Обновлено в 07:25
Экономика
Участники ЯМЭФ заключили соглашения на общую сумму 215 млрд рублей
Участники Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) заключили 102 инвестиционных соглашения на общую сумму 215 млрд рублей, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
Израиль испытал в Сирии высокоточную ракету, пишут СМИ
Обновлено в 07:37
Происшествия
Более 300 человек потеряли дома из-за пожаров в Забайкалье
Как минимум 342 человека потеряли имущество из-за природных пожаров в Забайкальском крае, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено в 04:55
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Супруга кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского Елена была внесена в базу данных сайта украинского «Миротворец».
Обновлено в 09:02
Футбол
Тульский «Арсенал» обыграл «Уфу» в гостевом матче РПЛ
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес
Отец Децла удивился тому, что Газмановы не пришли на похороны его сына
В одном из своих недавних интервью музыкальный продюсер Александр Толмацкий рассказал, что был сильно удивлен тому, что чета Газмановых не пришла проститься с Децлом.
Обновлено в 05:53
Общество
В подарке королевы ребенку Меган Маркл разглядели намек
В намерении королевы журналисты увидели намек на пол ребенка: она никогда не делает подарки новорожденным мальчикам.
Обновлено вчера в 11:50
Политика
В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ДНР и ЛНР
Представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что в ходе дебатов Зеленский задавал вопросы, собранные от жителей Украины, без редактирования формулировок - "цензурой не занимаемся".
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
Российский авиадвигатель ПД-14 готовят к полетам в Европу и за океан
Минпромторг России объявил тендер на доработку созданного в нашей стране нового авиационного двигателя ПД-14 - с целью его международной сертификации в Европейском агентстве по безопасности.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В Подмосковье 123 тысячи человек остались без света
«Без электроснабжения остались бытовые потребители восьми населенных пунктов в Ленинском районе и части города Видное (около 123 тыс. человек)»,— сообщили «Интерфаксу» в Минэнерго России.
Обновлено в 07:00
Авто
В ЦОДД выяснили, владельцы каких машин чаще нарушают ПДД
Чаще всего правила дорожного движения в Москве нарушают владельцы Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ, а меньше всего штрафов приходит хозяевам Chevrolet, ГАЗ и Volkswagen.
Обновлено вчера в 14:30
Общество
Тиньков заказал яхту, способную плавать в Антарктиде, сообщил Forbes
Бизнесмен Олег Тиньков заказал себе яхту, способную плавать в Антарктиде, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 03:17
Хоккей
Оба победителя конференций впервые вылетели на старте плей-офф НХЛ
Впервые в истории НХЛ оба победителя конференций прекратили борьбу в Кубке Стэнли уже в первом раунде.
Обновлено в 04:11
Авто
В России вводят частичный запрет на праворульные автомобили
Появилась информация, что с июля этого года в Российской Федерации будет введен запрет на эксплуатацию некоторых типов автомобилей с праворульным управлением.
Обновлено в 07:09