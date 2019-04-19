Футбол
ФК «Зенит» потребовал запретить «Ростову» регистрировать новых игроковDonnews.ru 05:42
Руководство футбольного клуба «Зенит» обратилось в Российский футбольный союз (РФС) с требованием запретить ФК «Ростов» регистрировать новых футболистов, сообщает telegram-канал «Мутко против». Причиной такого требования стал переход из питерского клуба на правах аренды защитника Михи Мевли.
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