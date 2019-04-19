ФК «Зенит» потребовал запретить «Ростову» регистрировать новых игроковDonnews.ru 05:42

Руководство футбольного клуба «Зенит» обратилось в Российский футбольный союз (РФС) с требованием запретить ФК «Ростов» регистрировать новых футболистов, сообщает telegram-канал «Мутко против». Причиной такого требования стал переход из питерского клуба на правах аренды защитника Михи Мевли.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Политика HBO запретил Трампу использовать фразы и образы из «Игры престолов» Телеканал HBO, транслирующий сериал «Игра престолов», обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом не использовать интеллектуальную собственность в политических целях.

Происшествия Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Экономика Силуанов: Решение о спецрежиме для самозанятых не принято Власти могут расширить список регионов, где будет действовать специальный налоговый режим для самозанятых, либо распространить его на всю страну.

Экономика Депутаты Заксобрания Челябинской области отчитались о доходах «Курс дела» собрал самые яркие моменты декларационной кампании региональных парламентариев Топ самых финансово успешных депутатов возглавил собственник компании «Южуралзолото» Константин Струков, задекларировавший в 2018 году 4 млрд. 461 млн. рублей.

Шоу-бизнес Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.

Армия и оружие В Ливии выдали ордер на арест Хафтара Военная генпрокуратура правительства национального согласия (ПНС) Ливии выдала ордер на арест маршала Халифы Хафтара.

Транспорт ГИБДД собирается ужесточить правила сдачи экзамена на права Задачи теоретической части экзамена на водительские права собирается переработать ГИБДД. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.

Происшествия В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт» В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт». В сети появилось несколько видео пожара.

Гаджеты LG представила первую колонку с «Алисой» LG представила на ежегодной конференции первую «умную» колонку LG XBOOM AI ThinQ WK7Y с «Алисой».

Шоу-бизнес Винокур высказался по поводу юбилейного концерта Пугачевой Юморист и певец Владимир Винокур оценил юбилейный концерт Аллы Пугачевой, состоявшийся в Кремле.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова показала стертые после телесъемки ступни Российская танцовщица Анастасия Волочкова в своем Инстаграм опубликовала несколько жутких фото.

Транспорт Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов В ведомстве полагают, что необходимо ввести категории любителей и профессионалов.

Здоровье В ВОЗ рассказали о бесполезности антибиотиков при гриппе Антибиотики не вылечат от гриппа, но могут привести к выработке устойчивости у бактерий, заявил в интервью РИА Новости руководитель программы по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения Данило Ло Фо Вонг.

Происшествия В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Политика Дебаты Порошенко и Зеленского покажут российские каналы Российские телеканалы покажут дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского; ранее Общественная телерадиокомпания Украины отказалась вести трансляцию со стадиона «Олимпийский» в Киеве.

Армия и оружие В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

Хоккей Кучеров и Василевский присоединятся к сборной России Нападающий Никита Кучеров, ставший лучшим бомбардиром регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), присоединится к сборной России.

Спорт Иван Ургант высмеял показания свидетелей по делу Кокорина и Мамаева Знаменитый ведущий и шоумен Иван Ургант в эфире своего телешоу зачитал стенограммы свидетельских показаний очевидцев, которые проходят по делу о драке футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Общество Стоимость велопроката в Москве останется прежней Цены на аренду городских велосипедов не будут увеличены в текущем сезоне. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своем сайте.

Политика Филарет возмутился попыткой «перепатриархатить» церковь на Украине Бывший предстоятель Украинской православной церкви (Киевского патриархата) Филарет призвал верующих проголосовать за сохранение Украины и ее цивилизационного выбора.

Политика В Раде рассказали о желании Порошенко стать премьером Украины Президент Украины Петр Порошенко разработал план на случай, если не сможет победить в предстоящих выборах.

Политика Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее встреча с российским коллегой Владимиром Путиным прошла «очень хорошо».

Гаджеты Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold показал внутренности В Интернете появились фотографии гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold в разобранном виде: снимки позволяют получить представление о внутренней конструкции уникального аппарата.

Общество Мединский: проверка безопасности российских музеев завершится до 1 июля Завершить проверку безопасности российских музеев планируется до 1 июля, сообщил журналистам в пятницу министр культуры РФ Владимир Мединский.