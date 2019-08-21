Футбол
ФК «Зенит» оштрафовали за драку фанатов с ОМОНомЗакC.Ру вчера в 11:40
Конфликт на матче "Зенит" - "Краснодар" 3 августа начался из-за того, что болельщикам не хватало места для курения, и они двигали ограждения. Спор с ОМОНом перерос в стычку, фанаты держались за забор-ограждение, сдерживая напор силовиков, последние применяли дубинки.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Зенит» оштрафован на 400 тысяч рублей. Во время встречи 4-го тура чемпионата России в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и «Краснодаром» произошло столкновение ОМОНа и болельщиков. Конфликт случился у «Газпром Арены».Спорт-Экспрессвчера в 10:58
Подробнее о событии
Показать все источники
«Зенит» наказан одним матчем без зрителей условно по итогам игры с «Краснодаром»
Чемпионатвчера в 11:28
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:03, Ашберн
Политика
Зеленский предложил Путину место в G8 в обмен на Крым
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением по возвращению России в G8.
Обновлено вчера в 22:02
Армия и оружие
Группа украинских силовиков подорвалась на своих минах, заявили в ДНР
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия
Пожар на теплоходе в Петербурге: погиб человек
Всего с теплохода были эвакуированы 240 пассажиров и 80 человек персонала. Пожар уже удалось локализовать.
Обновлено в 01:31
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Президент Финляндии заговорил с Путиным по-русски
Обновлено вчера в 14:37
Армия и оружие
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.
Обновлено в 01:54
Авто
Назвали топ-10 стран по объему экспорта легковых автомобилей из России
Порядка 70% всего экспорта из РФ приходится на четыре страны Больше всего машин было ввезено в Узбекистан — 4,3 тыс. автомобилей российского производства за 6 месяцев 2019 года.
Обновлено вчера в 02:24
Происшествия
Мэр Краснодара рассказал о расследовании ночной перестрелки
Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал о расследовании перестрелки, которая произошла ночью 21 августа рядом с Вишняковским рынком.
Обновлено вчера в 11:26
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские исследователи-дайверы, совершившие экспедицию к обломкам парохода "Титаник", обнаружили "ужасающие" повреждения корабля, вызванные воздействием микроорганизмов и коррозии.
Обновлено в 01:01
Общество
Раскрыто влияние сокращенной рабочей недели на российскую экономику
Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков считает, что если уменьшить количество рабочих дней при норме 40 часов в неделю, то россиянам придется работать по 10 часов в день.
Обновлено вчера в 23:14
Экономика
«Росатом» намерен строить ледоколы «Лидер» по концессии
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия
В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
Пожар произошёл в ночь на четверг в частично расселенном жилом доме в центре Саратова на площади 600 квадратных метров: два человека погибли, ещё один госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
Обновлено в 01:27
Шоу-бизнес
Наташа Королева и Тарзан отметили годовщину свадьбы
21 августа влюбленные отпраздновали 16-ю годовщину свадьбы. Об этом в своем Instagram рассказал танцор.
Обновлено вчера в 12:07
Политика
Украинские неонацисты продают «манифест» стрелка из Крайстчерча
По информации журналистов, речь идёт о нескольких случаях продажи украинским веб-сайтом неонацистского толка распечатанного на 87 страницах полного текста "манифеста" стрелка в твёрдом переплёте.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Подмосковье
В ходе аварии пострадали восемь человек. Всем им оказывается медицинская помощь.
Обновлено в 01:00
Общество
Роскачество назвало самые проблемные модели электрочайников
Эксперты Роскачества изучили работу 30 моделей электрических чайников (производители — Россия, Турция, Польша и Китай) в ценовой категории от 480 руб. до 7,8 тыс. руб. Результаты исследования есть в распоряжении РБК.
Обновлено в 01:00
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес
Волочкова пришла на презентацию книги в платье и фате
Немало разговоров вызвал и наряд Волочковой. На Анастасии было белое прозрачное платье и фата, пишет кр.ru.
Обновлено вчера в 20:40
Политика
Оскорбившего Путина журналиста уволило новое руководство «Рустави 2»
«Начальник информационной службы телекомпании "Рустави 2" Нодар Меладзе и несколько сотрудников уволены с работы», — цитирует «РИА Новости» слова генерального директора канала Паата Салию, уточнившего, что среди уволенных журналистов Габуния, а также продюсер «Рустави 2» Георгий Лаперашвили.
Обновлено 20 августа в 10:40
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму
Руководитель компании Андрей Коболев у себя в Facebook агитирует украинцев запасаться впрок газом на зимний период, когда тарифы на него поползут вверх.
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес
Квентин Тарантино впервые станет отцом
Квентин Тарантино сделал предложение Даниэле Пик в 2017 году, а 28 ноября 2018 года пара тайно вступила в брак в Лос-Анджелесе.
Обновлено вчера в 18:36
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 23:39
Общество
Академик РАН Сергей Федотов скончался в Москве
Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов скончался на 89-м году жизни в Москве, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
Обновлено вчера в 22:51
Футбол
Экс-игрок «Уфы» Фримпонг: «Насри однажды сказал, что может купить меня. Он настолько глуп!»
Бывший нападающий «Уфы» и тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг рассказал о непростых отношениях с французом Самиром Насри.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
Крокодил Фиделя Кастро напал на шведского пенсионера
Обновлено вчера в 10:47
Общество
«Коммерсантъ» узнал о планах «Магнита» открыть сеть алкомаркетов
Продовольственный ретейлер «Магнит» в тестовом режиме откроет сеть магазинов по продаже алкоголя под брендом «Магнит вечерний», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 02:34
Музыка
Игорь Крутой прокомментировал конфликт с Лаймой Вайкуле
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес
Внучка Александры Назаровой не приедет на ее похороны
Десятилетняя внучка скончавшейся актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Александры Назаровой не сможет приехать на похороны своей знаменитой бабушки.
Обновлено вчера в 07:58