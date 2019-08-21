Футбол

ФК «Зенит» оштрафовали за драку фанатов с ОМОНомЗакC.Ру вчера в 11:40

Конфликт на матче "Зенит" - "Краснодар" 3 августа начался из-за того, что болельщикам не хватало места для курения, и они двигали ограждения. Спор с ОМОНом перерос в стычку, фанаты держались за забор-ограждение, сдерживая напор силовиков, последние применяли дубинки.
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с чего всё началось

КДК РФС оштрафовал «Зенит» на 400 тысяч и наказал дисквалификацией стадиона условно

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Зенит» оштрафован на 400 тысяч рублей. Во время встречи 4-го тура чемпионата России в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и «Краснодаром» произошло столкновение ОМОНа и болельщиков. Конфликт случился у «Газпром Арены».
Спорт-Экспрессвчера в 10:58

Подробнее о событии

«Зенит» наказан одним матчем без зрителей условно и оштрафован по итогам игры с «Краснодаром»

Sport24.ruвчера в 11:01

За драку с омоновцами «Зенит» наказали проведением одного матча дома без зрителей

78.ruвчера в 11:42

Стадион «Зенита» дисквалифицирован условно, Семак — реально

Спорт-Экспрессвчера в 13:00

«Зенит» наказан одним матчем без зрителей условно по итогам игры с «Краснодаром»

Чемпионатвчера в 11:28

«Зенит» наказан одним матчем без зрителей условно за драку фанатов с ОМОНом

РИА Новостивчера в 11:22

«Зенит» наказан проведением одного домашнего матча без зрителей условно

ТАССвчера в 11:07

«Зенит» оштрафовали на 400 тысяч рублей, а «Газпром Арену» дисквалифицировали за драку фанатов с ОМОНом

Фонтанка.Рувчера в 11:37
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Политика

Зеленский предложил Путину место в G8 в обмен на Крым

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением по возвращению России в G8.
Обновлено вчера в 22:02
Армия и оружие

Группа украинских силовиков подорвалась на своих минах, заявили в ДНР

Обновлено вчера в 16:32
Происшествия

Пожар на теплоходе в Петербурге: погиб человек

Всего с теплохода были эвакуированы 240 пассажиров и 80 человек персонала. Пожар уже удалось локализовать.
Обновлено в 01:31
Происшествия

В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку

Обновлено вчера в 17:03
Политика

Президент Финляндии заговорил с Путиным по-русски

Обновлено вчера в 14:37
Армия и оружие

Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.
Обновлено в 01:54
Авто

Назвали топ-10 стран по объему экспорта легковых автомобилей из России

Порядка 70% всего экспорта из РФ приходится на четыре страны Больше всего машин было ввезено в Узбекистан — 4,3 тыс. автомобилей российского производства за 6 месяцев 2019 года.
Обновлено вчера в 02:24
Происшествия

Мэр Краснодара рассказал о расследовании ночной перестрелки

Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал о расследовании перестрелки, которая произошла ночью 21 августа рядом с Вишняковским рынком.
Обновлено вчера в 11:26
Технологии

Инвестор из ОАЭ купил 10% компании Yzer Group за 108 млн долларов

Обновлено в 00:29
Общество

Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»

Американские исследователи-дайверы, совершившие экспедицию к обломкам парохода "Титаник", обнаружили "ужасающие" повреждения корабля, вызванные воздействием микроорганизмов и коррозии.
Обновлено в 01:01
Общество

Раскрыто влияние сокращенной рабочей недели на российскую экономику

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков считает, что если уменьшить количество рабочих дней при норме 40 часов в неделю, то россиянам придется работать по 10 часов в день.
Обновлено вчера в 23:14
Экономика

«Росатом» намерен строить ледоколы «Лидер» по концессии

Обновлено вчера в 17:13
Происшествия

В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме

Пожар произошёл в ночь на четверг в частично расселенном жилом доме в центре Саратова на площади 600 квадратных метров: два человека погибли, ещё один госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
Обновлено в 01:27
Происшествия

В Екатеринбурге неизвестные избили актеров «Коляда-театра»

Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес

Наташа Королева и Тарзан отметили годовщину свадьбы

21 августа влюбленные отпраздновали 16-ю годовщину свадьбы. Об этом в своем Instagram рассказал танцор.
Обновлено вчера в 12:07
Политика

Украинские неонацисты продают «манифест» стрелка из Крайстчерча

По информации журналистов, речь идёт о нескольких случаях продажи украинским веб-сайтом неонацистского толка распечатанного на 87 страницах полного текста "манифеста" стрелка в твёрдом переплёте.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Подмосковье

В ходе аварии пострадали восемь человек. Всем им оказывается медицинская помощь.
Обновлено в 01:00
Общество

Роскачество назвало самые проблемные модели электрочайников

Эксперты Роскачества изучили работу 30 моделей электрических чайников (производители — Россия, Турция, Польша и Китай) в ценовой категории от 480 руб. до 7,8 тыс. руб. Результаты исследования есть в распоряжении РБК.
Обновлено в 01:00
Политика

Над Донецком подняли российский флаг

Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес

Волочкова пришла на презентацию книги в платье и фате

Немало разговоров вызвал и наряд Волочковой. На Анастасии было белое прозрачное платье и фата, пишет кр.ru.
Обновлено вчера в 20:40
Политика

Оскорбившего Путина журналиста уволило новое руководство «Рустави 2»

«Начальник информационной службы телекомпании "Рустави 2" Нодар Меладзе и несколько сотрудников уволены с работы», — цитирует «РИА Новости» слова генерального директора канала Паата Салию, уточнившего, что среди уволенных журналистов Габуния, а также продюсер «Рустави 2» Георгий Лаперашвили.
Обновлено 20 августа в 10:40
Энергетика

«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму

Руководитель компании Андрей Коболев у себя в Facebook агитирует украинцев запасаться впрок газом на зимний период, когда тарифы на него поползут вверх.
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес

Квентин Тарантино впервые станет отцом

Квентин Тарантино сделал предложение Даниэле Пик в 2017 году, а 28 ноября 2018 года пара тайно вступила в брак в Лос-Анджелесе.
Обновлено вчера в 18:36
Космос

Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 23:39
Общество

Академик РАН Сергей Федотов скончался в Москве

Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов скончался на 89-м году жизни в Москве, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
Обновлено вчера в 22:51
Футбол

Экс-игрок «Уфы» Фримпонг: «Насри однажды сказал, что может купить меня. Он настолько глуп!»

Бывший нападающий «Уфы» и тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг рассказал о непростых отношениях с французом Самиром Насри.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия

Крокодил Фиделя Кастро напал на шведского пенсионера

Обновлено вчера в 10:47
Общество

«Коммерсантъ» узнал о планах «Магнита» открыть сеть алкомаркетов

Продовольственный ретейлер «Магнит» в тестовом режиме откроет сеть магазинов по продаже алкоголя под брендом «Магнит вечерний», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 02:34
Музыка

Игорь Крутой прокомментировал конфликт с Лаймой Вайкуле

Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес

Внучка Александры Назаровой не приедет на ее похороны

Десятилетняя внучка скончавшейся актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Александры Назаровой не сможет приехать на похороны своей знаменитой бабушки.
Обновлено вчера в 07:58
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