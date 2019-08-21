Футбол
«Зенит» наказан за беспорядки на игре с «Краснодаром»Югополис 11:46
Фанаты сломали металлические ограждения, скандировали нецензурные выражения в адрес ОМОНА, допускали агрессивные действия. В перерыве матча произошло столкновение между болельщиками и сотрудниками ОМОНа, позднее в социальных сетях появилось видео инцидента.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:50, Ашберн
Футбол
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