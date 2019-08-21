Футбол

ФК «Зенит» оштрафовали за драку фанатов с ОМОНомЗакC.Ру 11:40

Конфликт на матче "Зенит" - "Краснодар" 3 августа начался из-за того, что болельщикам не хватало места для курения, и они двигали ограждения. Спор с ОМОНом перерос в стычку, фанаты держались за забор-ограждение, сдерживая напор силовиков, последние применяли дубинки.
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с чего всё началось

КДК РФС оштрафовал «Зенит» на 400 тысяч и наказал дисквалификацией стадиона условно

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Зенит» оштрафован на 400 тысяч рублей. Во время встречи 4-го тура чемпионата России в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и «Краснодаром» произошло столкновение ОМОНа и болельщиков. Конфликт случился у «Газпром Арены».
Спорт-Экспресс10:58

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«Зенит» наказан одним матчем без зрителей условно и оштрафован по итогам игры с «Краснодаром»

Sport24.ru11:01

«Зенит» наказан одним матчем без зрителей условно за драку фанатов с ОМОНом

РИА Новости11:22

За драку с омоновцами «Зенит» наказали проведением одного матча дома без зрителей

78.ru11:42

«Зенит» оштрафовали на 400 тысяч рублей, а «Газпром Арену» дисквалифицировали за драку фанатов с ОМОНом

Фонтанка.Ру11:37

«Зенит» наказан одним матчем без зрителей условно по итогам игры с «Краснодаром»

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Стадион «Зенита» дисквалифицирован условно, Семак — реально

Спорт-Экспресс13:00

«Зенит» наказан проведением одного домашнего матча без зрителей условно

ТАСС11:07
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