Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Зенит» оштрафован на 400 тысяч рублей. Во время встречи 4-го тура чемпионата России в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и «Краснодаром» произошло столкновение ОМОНа и болельщиков. Конфликт случился у «Газпром Арены».

с чего всё началось

Конфликт на матче "Зенит" - "Краснодар" 3 августа начался из-за того, что болельщикам не хватало места для курения, и они двигали ограждения. Спор с ОМОНом перерос в стычку, фанаты держались за забор-ограждение, сдерживая напор силовиков, последние применяли дубинки.

ФК «Зенит» оштрафовали за драку фанатов с ОМОНом

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