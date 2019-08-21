Футбол
ФК «Зенит» оштрафовали за драку фанатов с ОМОНомЗакC.Ру 11:40
По словам главы КДК Артура Григорьянца, на клуб наложены два штрафа: 300 тысяч рублей за неправомерные действия зрителей и 100 тысяч - за "необеспечение принимающей стороной безопасности на стадионе". Также клуб оштрафовали на проведение одного матча без зрителей условно.
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с чего всё началось
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Зенит» оштрафован на 400 тысяч рублей. Во время встречи 4-го тура чемпионата России в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и «Краснодаром» произошло столкновение ОМОНа и болельщиков. Конфликт случился у «Газпром Арены».Спорт-Экспресс10:58
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