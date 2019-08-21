Футбол

ФК «Зенит» оштрафовали за драку фанатов с ОМОНомЗакC.Ру 11:40

Конфликт на матче "Зенит" - "Краснодар" 3 августа начался из-за того, что болельщикам не хватало места для курения, и они двигали ограждения. Спор с ОМОНом перерос в стычку, фанаты держались за забор-ограждение, сдерживая напор силовиков, последние применяли дубинки.
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с чего всё началось

КДК РФС оштрафовал «Зенит» на 400 тысяч и наказал дисквалификацией стадиона условно

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Зенит» оштрафован на 400 тысяч рублей. Во время встречи 4-го тура чемпионата России в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и «Краснодаром» произошло столкновение ОМОНа и болельщиков. Конфликт случился у «Газпром Арены».
Спорт-Экспресс10:58

Подробнее о событии

«Зенит» наказан одним матчем без зрителей условно и оштрафован по итогам игры с «Краснодаром»

Sport24.ru11:01

За драку с омоновцами «Зенит» наказали проведением одного матча дома без зрителей

78.ru11:42

Стадион «Зенита» дисквалифицирован условно, Семак — реально

Спорт-Экспресс13:00

«Зенит» наказан одним матчем без зрителей условно по итогам игры с «Краснодаром»

Чемпионат11:28

«Зенит» наказан одним матчем без зрителей условно за драку фанатов с ОМОНом

РИА Новости11:22

«Зенит» наказан проведением одного домашнего матча без зрителей условно

ТАСС11:07

«Зенит» оштрафовали на 400 тысяч рублей, а «Газпром Арену» дисквалифицировали за драку фанатов с ОМОНом

Фонтанка.Ру11:37
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 20:56, Ашберн
Наука

Искусственный интеллект помогает ставить точный диагноз

Цифровизация медицины предполагает еще и улучшение качества предоставляемых услуг и одним из наиболее интересных решений в этой области является использование искусственного интеллекта.
Обновлено в 10:22
Футбол

«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов

Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» завершился победой греческого клуба со счетом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее.
Обновлено в 17:04
Политика

Зеленский назвал условием возвращения России в G8 «передачу» Крыма

Президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может вновь стать членом G8 только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.
Обновлено в 19:49
Происшествия

Фигуранта «московского дела» обвинили в применении насилия к сотрудникам Росгвардии

Фигурантами дела о массовых беспорядках, возбужденного после акции 27 июля в Москве стали более 10 человек.
Обновлено в 18:04
Шоу-бизнес

Дочь Толкалиной Мария рассказала о том, как похудела на 30 килограмм

За полтора года Марии удалось избавиться от 30-ти килограмм и теперь она полностью довольна своей внешностью.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие

Пентагон назвал сроки получения гиперзвукового оружия

В Пентагоне назвали сроки получения США гиперзвукового оружия. об этом сообщает телеканал Fox News.
Обновлено в 19:54
Культура

Станислав Садальский вспомнил, как погиб сын Александры Назаровой

Обновлено в 12:42
Происшествия

В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку

Обновлено в 19:21
Армия и оружие

Турецкие военные пересекли границу Сирии и вошли в Саракиб

Обновлено 19 августа в 06:42
Армия и оружие

Двое американских военных погибли в Афганистане

Двое военнослужащих армии США погибли в Афганистане 21 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление НАТО.
Обновлено в 17:57
Политика

Россия соблюдает права своих граждан, заявил Путин

Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан, протестные акции в Москве не являются чем-то уникальным по сравнению с другими странами, в том числе европейскими, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:52
Происшествия

Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

Обновлено в 04:54
Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП с тремя машинами на севере Петербурга

Обновлено в 18:57
Футбол

Леонид Федун: «Шюррле пригласил Цорн. Покупка Тила — моя инициатива»

Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Ларссон и Тил.
Обновлено в 10:45
Общество

Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»

В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Обновлено в 19:14
Политика

На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»

Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.
Обновлено в 18:57
Общество

Умер академик РАН Сергей Федотов

Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов, который более 30 лет возглавлял Институт вулканологии на Камчатке, умер на 89-м году жизни.
Обновлено в 19:16
Шоу-бизнес

Елена Захарова: «Недавно с дочкой отдыхали на море»

Недавно актриса провела отпуск в Европе. В зарубежную поездку Елена Захарова взяла полуторогодовалую дочь.
Обновлено в 17:00
Политика

WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии

Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес

Актриса Яна Гладких не послушала врачей и отказалась делать аборт

По некоторым данным, на лечение ребенка потребуется около 4,5 миллионов рублей.
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес

Обезьяна забрала у Бузовой очки и довела ее до слез

Телеведущую и певицу Ольгу Бузову довела до слез обезьяна, которая забрала у нее очки.
Обновлено в 13:25
Армия и оружие

Израильская армия засекла пуск ракеты из сектора Газа

"Некоторое время назад засекли один пуск ракеты с территории сектора Газа в сторону Израиля" - говорится в сообщении.
Обновлено в 14:44
Теннис

Шарапова и Серена Уильямс поучаствовали в совместной фотосессии

Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова поучаствовала в фотосессии вместе с ведущими теннисистками мира.
Обновлено в 15:21
Общество

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Общество

В работе Instagram снова произошел сбой

В работе социальной сети Instagram второй раз за неделю зафиксировали сбой.
Обновлено в 18:29
Шоу-бизнес

Волочкова надела фату с прозрачным нарядом

На презентации, которая прошла в ресторане «Воробьёвы горы», Анастасия появилась в прозрачном белоснежном наряде и фате.
Обновлено в 12:19
Происшествия

СК подтвердил факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян

Обновлено в 05:37
Кино

Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel

Обновлено в 05:41
Общество

У Мамаева появились новые проблемы с законом

Обновлено в 13:56
Происшествия

Восьмилетний ребенок в Германии украл автомобиль у родителей

Обновлено в 11:27
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