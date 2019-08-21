Футбол
ФК «Зенит» оштрафовали за драку фанатов с ОМОНомЗакC.Ру 11:40
Конфликт на матче "Зенит" - "Краснодар" 3 августа начался из-за того, что болельщикам не хватало места для курения, и они двигали ограждения. Спор с ОМОНом перерос в стычку, фанаты держались за забор-ограждение, сдерживая напор силовиков, последние применяли дубинки.
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с чего всё началось
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Зенит» оштрафован на 400 тысяч рублей. Во время встречи 4-го тура чемпионата России в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и «Краснодаром» произошло столкновение ОМОНа и болельщиков. Конфликт случился у «Газпром Арены».Спорт-Экспресс10:58
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Обновлено в 19:21
Армия и оружие
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Армия и оружие
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Футбол
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Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Ларссон и Тил.
Обновлено в 10:45
Общество
Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»
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Обновлено в 19:14
Политика
На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»
Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.
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Общество
Умер академик РАН Сергей Федотов
Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов, который более 30 лет возглавлял Институт вулканологии на Камчатке, умер на 89-м году жизни.
Обновлено в 19:16
Шоу-бизнес
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Политика
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Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес
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Шоу-бизнес
Обезьяна забрала у Бузовой очки и довела ее до слез
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Обновлено в 13:25
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Израильская армия засекла пуск ракеты из сектора Газа
"Некоторое время назад засекли один пуск ракеты с территории сектора Газа в сторону Израиля" - говорится в сообщении.
Обновлено в 14:44
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В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
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Обновлено в 00:32
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Шоу-бизнес
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У Мамаева появились новые проблемы с законом
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