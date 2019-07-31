Футбол
ФК «Зенит» и Эрмитаж договорились о сотрудничествеOnline47.ru 00:10
Все запланированные мероприятия преследуют целью популяризировать искусство и здоровый образ жизни. Ранее Online47 сообщал, что имена игроков "Зенита" появятся на пивных бутылках. Коллекция алкогольных напитков с номерами команды будет лимитированной.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 16:34, Ашберн
Происшествия
ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов
Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено в 15:14
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Политика
Малайзия призвала отказаться от обвинений против России по делу MH17
Как подчеркнул министр, Малайзия, являясь полноправным участником процесса расследования, призывает всех оставаться максимально беспристрастными и дать возможность малазийской стороне изучить все материалы дела.
Обновлено в 15:08
Спорт
Ушакова и Некрасов пропустят контрольные прокаты в Новогорске
Обновлено в 14:30
Армия и оружие
Военный летчик рассказал о процессе тушения лесных пожаров в Красноярском крае
Ранее стало известно, что в соответствии с поручением Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу были даны указания о создании авиационной группировки для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае.
Обновлено в 14:59
Финансы
ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено в 14:33
Происшествия
На заводе Exxon Mobil в Техасе произошел пожар
Обновлено в 16:12
Экономика
«Нафтогаз» требует взыскать с России $5,2 млрд за Крым
Украинский оператор "Нафтогаз" подал иск в трибунал в Гааге с требованием взыскать с России $5,2 млрд из-за потери своих активов в Крыму.
Обновлено в 08:09
Общество
Россия приостановит ввоз фруктов из Китая
Россельхознадзор приостанавливает с 10 августа ввоз семечковых и косточковых культур из Китая.
Обновлено в 07:52
Экономика
«Роснефть» купила крупнейшего независимого оператора АЗС в Петербурге
«В результате сделки по приобретению группы компаний ПТК на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области будет образована крупная розничная сеть с равномерным географическим распределением АЗС», — заявила вице-президент по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка «Роснефти» Аврил Конрой.
Обновлено в 10:30
Футбол
«Челси» обыграл «Зальцбург» в товарищеском матче
Обновлено в 16:10
Музыка
Пол Маккартни признался, что часто забывает тексты песен Beatles
Известный британский рок-музыкант Пол Маккартни признался, что очень часто у него случаются проблемы во время репетиций песен Beatles.
Обновлено в 12:08
Политика
Глава партии Зеленского прокомментировал закон о государственном языке
На Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный в мае Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства.
Обновлено в 14:09
Общество
Умерла зампред Конституционного суда
По рекомендации коллег в 1994 году Хохрякова была назначена судьей Конституционного суда, а спустя 14 лет стала заместителем главы ведомства.
Обновлено в 16:26
Политика
Жителей Черкассов не пустили на встречу с Зеленским
Обновлено в 11:05
Культура
Арка Главного входа ВДНХ станет экраном для видеопроекционного шоу
Всего планируют показать 15 коротких сюжетов.
Обновлено в 09:12
Футбол
«Реал» обыграл «Фенербахче» в товарищеском матче
Мадридский "Реал" обыграл турецкий "Фенербахче" в товарищеском матче. На двоих команды забили восемь мячей.
Обновлено в 14:00
Политика
Германия обозначила позицию по поводу выплаты репараций Польше
Глава МИД Германии Хайко Маас сообщил, что ФРГ обозначила свою позицию по поводу выплаты военных репараций Польше.
Обновлено в 13:57
Гаджеты
Huawei заняла второе место на мировом рынке смартфонов
Доля Huawei на мировом рынке смартфонов (17%) по итогам второго квартала 2019 финансового года позволила компании занять второе место среди всех производителей смартфонов.
Обновлено в 03:58
Экономика
Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси
Эксперты провели исследование и выяснили, что в России тем, кто проезжает в год меньше 5388 километров, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле.
Обновлено в 06:16
Политика
Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала реакцию МИД Франции на несанкционированный митинг, прошедший 27 июля в Москве.
Обновлено в 08:22
Авто
Россияне мечтают о внедорожниках, а покупают другие автомобили
Как оказалось, россияне чаще всего выбирают автомобили в кузове седан или универсал, при этом большинство мечтают приобрести кроссовер или внедорожник.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Более 40 человек пострадали от волны в китайском аквапарке
Из-за искусственной волны в аквапарке города Лунцзин на северо-востоке Китая пострадали люди. Ударом воды их разбросало по бассейну.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Леонардо Ди Каприо обеспокоен пожарами в Сибири
В ролике упоминается и бедственное положение Сибири: "Шлейф дыма от огромных пожаров в Гренландии, Сибири и на Аляске можно увидеть из космоса".
Обновлено в 02:35
Происшествия
В Москве у мужчины отобрали рюкзак с пятью миллионами рублей
В Москве у мужчины на улице украли пять миллионов рублей, сообщил РЕН ТВ.
Обновлено в 09:50
Экономика
Премьер Грузии назвал причину обесценивания лари
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что лари обесценился потому, что фундаментальные факторы оказались очень сильными.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Футбол
Шюррле заявил, что рад переходу в «Спартак»
Обновлено в 13:30