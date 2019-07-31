Футбол

ФК «Зенит» и Эрмитаж договорились о сотрудничествеOnline47.ru 00:10

Все запланированные мероприятия преследуют целью популяризировать искусство и здоровый образ жизни. Ранее Online47 сообщал, что имена игроков "Зенита" появятся на пивных бутылках. Коллекция алкогольных напитков с номерами команды будет лимитированной.
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Медведев: «Если Малком приедет в „Зенит“, его работа тоже будет выставлена в Эрмитаже»

Sport24.ru09:15

Александр Медведев: «Шансы Малкома в ближайшее время потрудиться в Петербурге над „синим квадратом“ очень велики»

Матч ТВ11:12

Медведев: картины игроков «Зенита» будут выставлять в Эрмитаже

Мойка7809:08

Александр Медведев: «Если Малком перейдет в „Зенит“, его работа тоже будет выставлена на аукционе»

Sports.ru09:45

«Зенит» и Государственный Эрмитаж подписали соглашение о сотрудничестве

Спорт-Экспресс09:35

Семак рассказал, как часто ходит в Эрмитаж, а Пиотровский — на стадион

Нева Спорт09:13

ФК «Зенит» и Эрмитаж договорились о сотрудничестве

Online47.ru00:10
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 16:34, Ашберн
Происшествия

ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов

Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено в 15:14
Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Политика

Малайзия призвала отказаться от обвинений против России по делу MH17

Как подчеркнул министр, Малайзия, являясь полноправным участником процесса расследования, призывает всех оставаться максимально беспристрастными и дать возможность малазийской стороне изучить все материалы дела.
Обновлено в 15:08
Спорт

Ушакова и Некрасов пропустят контрольные прокаты в Новогорске

Обновлено в 14:30
Армия и оружие

Военный летчик рассказал о процессе тушения лесных пожаров в Красноярском крае

Ранее стало известно, что в соответствии с поручением Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу были даны указания о создании авиационной группировки для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае.
Обновлено в 14:59
Финансы

ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено в 14:33
Происшествия

На заводе Exxon Mobil в Техасе произошел пожар

Обновлено в 16:12
Экономика

«Нафтогаз» требует взыскать с России $5,2 млрд за Крым

Украинский оператор "Нафтогаз" подал иск в трибунал в Гааге с требованием взыскать с России $5,2 млрд из-за потери своих активов в Крыму.
Обновлено в 08:09
Гаджеты

Samsung представила флагманский планшет Galaxy Tab S6. Цена в России

Обновлено в 13:40
Общество

Россия приостановит ввоз фруктов из Китая

Россельхознадзор приостанавливает с 10 августа ввоз семечковых и косточковых культур из Китая.
Обновлено в 07:52
Экономика

«Роснефть» купила крупнейшего независимого оператора АЗС в Петербурге

«В результате сделки по приобретению группы компаний ПТК на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области будет образована крупная розничная сеть с равномерным географическим распределением АЗС», — заявила вице-президент по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка «Роснефти» Аврил Конрой.
Обновлено в 10:30
Футбол

«Челси» обыграл «Зальцбург» в товарищеском матче

Обновлено в 16:10
Музыка

Пол Маккартни признался, что часто забывает тексты песен Beatles

Известный британский рок-музыкант Пол Маккартни признался, что очень часто у него случаются проблемы во время репетиций песен Beatles.
Обновлено в 12:08
Политика

Глава партии Зеленского прокомментировал закон о государственном языке

На Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный в мае Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства.
Обновлено в 14:09
Общество

Умерла зампред Конституционного суда

По рекомендации коллег в 1994 году Хохрякова была назначена судьей Конституционного суда, а спустя 14 лет стала заместителем главы ведомства.
Обновлено в 16:26
Политика

Жителей Черкассов не пустили на встречу с Зеленским

Обновлено в 11:05
Культура

Арка Главного входа ВДНХ станет экраном для видеопроекционного шоу

Всего планируют показать 15 коротких сюжетов.
Обновлено в 09:12
Футбол

«Реал» обыграл «Фенербахче» в товарищеском матче

Мадридский "Реал" обыграл турецкий "Фенербахче" в товарищеском матче. На двоих команды забили восемь мячей.
Обновлено в 14:00
Политика

Германия обозначила позицию по поводу выплаты репараций Польше

Глава МИД Германии Хайко Маас сообщил, что ФРГ обозначила свою позицию по поводу выплаты военных репараций Польше.
Обновлено в 13:57
Гаджеты

Huawei заняла второе место на мировом рынке смартфонов

Доля Huawei на мировом рынке смартфонов (17%) по итогам второго квартала 2019 финансового года позволила компании занять второе место среди всех производителей смартфонов.
Обновлено в 03:58
Экономика

Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси

Эксперты провели исследование и выяснили, что в России тем, кто проезжает в год меньше 5388 километров, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле.
Обновлено в 06:16
Транспорт

ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах

Обновлено в 03:37
Политика

Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала реакцию МИД Франции на несанкционированный митинг, прошедший 27 июля в Москве.
Обновлено в 08:22
Авто

Россияне мечтают о внедорожниках, а покупают другие автомобили

Как оказалось, россияне чаще всего выбирают автомобили в кузове седан или универсал, при этом большинство мечтают приобрести кроссовер или внедорожник.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Более 40 человек пострадали от волны в китайском аквапарке

Из-за искусственной волны в аквапарке города Лунцзин на северо-востоке Китая пострадали люди. Ударом воды их разбросало по бассейну.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Леонардо Ди Каприо обеспокоен пожарами в Сибири

В ролике упоминается и бедственное положение Сибири: "Шлейф дыма от огромных пожаров в Гренландии, Сибири и на Аляске можно увидеть из космоса".
Обновлено в 02:35
Происшествия

В Москве у мужчины отобрали рюкзак с пятью миллионами рублей

В Москве у мужчины на улице украли пять миллионов рублей, сообщил РЕН ТВ.
Обновлено в 09:50
Экономика

Премьер Грузии назвал причину обесценивания лари

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что лари обесценился потому, что фундаментальные факторы оказались очень сильными.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Футбол

Шюррле заявил, что рад переходу в «Спартак»

Обновлено в 13:30
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
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