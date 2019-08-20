Пресс-служба астраханского футбольного клуба «Волгарь» пошутила над суммой солидарных выплат, которые получил коллектив за трансферы полузащитника Алексея Сутормина.

ФК «Волгарь» пошутил над суммой выплат за трансферы Сутормина

Шоу-бизнес Певица Олеся Яковлева погибла в Приморье В Приморье погибла российская певица Олеся Яковлева. Об этом сообщил друг артистки Вадим Павлов.

Политика Трамп подтвердил вероятность назначения Салливана послом в России Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.

Кино Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова Народная артистка Российской Федерации, советская, российская актриса театра, кино и ТВ Александра Назарова скончалась 20 августа на восьмидесятом году жизни.

Экономика Минприроды решило добиться утилизации товаров и упаковки на 100% Минприроды выступило с идеей повысить для производителей нормативы по утилизации товаров и упаковки до 100%.

Экономика Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.

Политика Кравчук рассказал об ультиматуме США по ядерному оружию Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".

Происшествия «Ъ»: СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям Следственный комитет России подтвердил факты сексуальных домогательств со стороны бизнесмена Михаила Хачатуряна в отношении своих дочерей, которых обвиняют в его убийстве, но отказал в возбуждении уголовного дела по этому факту в связи со смертью предпринимателя.

Футбол Джорджевич рассказал забавную историю про Аджоева-младшего и сникерс Черногорский нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич рассказал забавную историю о форварде Гураме Аджоеве-младшем, произошедшую во время их совместного выступления за тульский «Арсенал».

Армия и оружие США и Румыния намерены укреплять позиции в Чёрном море США и Румыния намерены укреплять «оборонительные позиции» на восточном фланге НАТО, в частности в Черном море.

Происшествия В США организатор «аферы века» с экопродуктами покончил с собой Фермер из Миссури Рэнди Констант, признанный виновным в организации крупнейшей в истории США схеме мошенничества с органическими продуктами питания, совершил самоубийство за несколько недель до перевода в федеральную тюрьму.

Политика Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2» С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.

Кино Новые фильмы о Человеке-пауке выйдут без участия Marvel Глава студии Marvel Кевин Файги в будущем не будет продюсировать новые проекты с участием популярного супергероя.

Здоровье Россельхознадзор сообщил о вспышке АЧС в Мьянме Россельхознадзор сообщил, что 1 августа на территории Мьянмы зарегистрирована первая вспышка африканской чумы свиней (АЧС).

Политика Россиянам могут разрешить вешать флаги на домах Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев заявил, что жителям страны могут разрешить вещать флаги страны на балконах своих домов. об этом сообщает ТАСС.

Гаджеты HUAWEI объявляет о ежегодной акции к началу учебного года Компания HUAWEI объявляет о начале скидок и специальных предложений в официальном интернет-магазине. Подробнее - в материале Planet Today.

Политика На острове Итуруп нашли сеть подземных ходов Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» нашли на острове Итуруп большое количество подземных ходов, которые использовались во время Второй мировой войны.

Армия и оружие В разведке США увидели рост угрозы со стороны России и Китая в космосе Исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Джозеф Магуайр заявил о постоянном росте угрозы со стороны России и Китая в космосе, передает RT.

Политика Трамп выступил за возвращение России в G8 Президент США Дональд Трамп считает целесообразным возвращение к формату G8 ("Большой восьмерки") с участием России.

Шоу-бизнес Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину У Андрея Григорьева-Апполонова была красавица жена и двое детей. Однако выяснилось, что супруга артиста уже полгода живет отдельно от него.

Шоу-бизнес Молодая жена Николаева увезла дочку к маме Пока Игорь Николаев колесит с гастролями по городам и весям, Юлия Проскурякова увезла дочку к своей маме в Екатеринбург.

Авто В Сети рассказали об уникальном спортивном автомобиле ЗИС-112 Уникальная модель ЗИС-112 была создана под впечатлением от американского концепт-кара General Motors LeSabre, но имела более скромные технические характеристики.

Политика Кремль прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что испытание американцами ракеты, ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), является доказательством того, что США изначально вели дело к подрыву договора, сообщает ФАН.

Шоу-бизнес В Сети появилась фотография с Ким Кардашьян без макияжа Как оказалось, даже в этих случаях поклонники не видят настоящего лица кумира, в чём те убедились, посмотрев снимок Instagram-дивы, сделанный на улице во время прогулки.В кадре пользователи Сети увидели не модель, а обыкновенную женщину, имеющую проблемную кожу.

Здоровье Молоко матери убило новорожденного ребенка Педиатр Питер Флеминг (Peter Fleming) ознакомился с материалами дела и отметил, что «Трамадол» — относительно новый препарат, который может попасть в грудное молоко женщины и представлять опасность для новорожденного.