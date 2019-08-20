Футбол
ФК «Волгарь» пошутил над суммой выплат за трансферы СуторминаRT на русском 16:14
Пресс-служба астраханского футбольного клуба «Волгарь» пошутила над суммой солидарных выплат, которые получил коллектив за трансферы полузащитника Алексея Сутормина.
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«Волгарь»: «Отправили запросы в РПЛ, РФС и клубы по поводу компенсации за Сутормина»
Bookmaker-ratings.ru11:18
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