Футбол
ФК «Урал» увеличил бюджет на следующий сезонPravda.Ru 11:41
Футбольный клуб "Урал" увеличил бюджет на следующий сезон. В понедельник состоялось заседание совета директоров организации, сообщает пресс-служба команды из Екатеринбурга.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 15:01, Ашберн
Происшествия
«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии
Обновлено в 09:56
Общество
В Москве 12 июня планируется марш в поддержку Ивана Голунова
Группа журналистов решила организовать в Москве марш в поддержку корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по обвинению в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ).
Обновлено в 04:43
Происшествия
Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия
Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Происшествия
В Нью-Йорке вертолет врезался в небоскреб
В Нью-Йорке вертолет врезался в крышу 54-этажного офисного здания, сообщило пожарное управление Нью-Йорка.
Обновлено в 14:15
Происшествия
В Петербурге задержали активистов «Весны»
Полиция Петербурга задержала и отвезла в 71-й отдел полиции координатора движения «Весна» Александру Лобовикову.
Обновлено в 08:22
Транспорт
Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря
«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес
Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой
Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.
Обновлено в 08:20
Политика
У Администрации президента Украины проходит митинг против снятия блокады с Донбасса
Ранее экс-президент Украины Леонид Кучма счел важным обсудить возможность снятия блокады на территории Донбасса и заявил, что военные должны перестать отвечать на провокационные обстрелы противника ради установления «режима тишины».
Обновлено в 13:15
Наука
В Британии обнаружено место падения крупнейшего в истории метеорита
Научные работники из Абединского и Оксфордского университетов обнаружили в Британии место падения крупнейшего в истории метеорита.
Обновлено в 04:01
Игры
На E3 показали прохождение Doom Eternal
На презентации был показан небольшой ролик с прохождением уровня, где в финале Думгай начинает битву с главным демоном.
Обновлено в 06:26
Общество
Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание
Обновлено в 12:47
Авто
Российский рынок автомобилей с пробегом сжался на 12%
Объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России сократился в мае 2019 года на 12% в годовом сопоставлении до 428 тыс. единиц.
Обновлено в 11:26
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено в 05:05
Политика
Москалькова предложила отпустить Голунова под подписку о невыезде
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что журналиста Ивана Голунова было бы целесообразно перевести на подписку о невыезде.
Обновлено в 12:47
Общество
В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса
Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Политика
РФ призвала СБ ООН установить тотальный контроль за Косово
Ранее президент непризнанного Косово Хашим Тачи заявил, что процесс урегулирования взаимоотношений с Сербией на данный момент переживает кризис, и выразил надежду, что Приштине удастся договориться с Белградом до конца нынешнего года, писал News.ru.
Обновлено в 14:10
Транспорт
Стала известна стоимость проезда по новой платной трассе М-11
Проезд по новой платной трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург с учётом бензина обойдётся примерно в 3,5 тысячи рублей.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Адвокат: Генпрокуратура истребовала дело Голунова для проверки
Генеральная прокуратура потребовала предоставить ей материалы дела в отношении журналиста Ивана Голунова для проверки.
Обновлено в 14:39
Здоровье
Вспышка менингококковой инфекции произошла в Новосибирске
Как сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, на территории региона было отмечено 25 случаев заболевания менингококковой инфекцией за короткий период времени – с 30 мая по 9 июня.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
В США высоко оценили новый российский пистолет Лебедева
Специалисты американского аналитического издания The National Interest оценили высокие возможности нового российского пистолета Лебедева (ПЛ-15).
Обновлено в 08:35
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле
"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв.м. Выгорели две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:21
Хоккей
«Бостон» победил «Сент-Луис» 5:1 и сравнял счет в финале Кубка Стэнли
Шестая встреча серии, после которой "Блюз" могли бы выиграть всю серию, завершилась со счетом 5:1 в пользу "медведевой".
Обновлено в 03:15
Футбол
«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену
Ранее сообщалось, что смертельно больной экс-футболист «Зенита» объявил о своём «последнем вечере».
Обновлено в 09:59
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Спорт
Колобков ответил Ласицкене по поводу критики ВФЛА
Обновлено в 13:07