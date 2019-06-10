Футбол

ФК «Урал» увеличил бюджет на следующий сезонPravda.Ru 11:41

Футбольный клуб "Урал" увеличил бюджет на следующий сезон. В понедельник состоялось заседание совета директоров организации, сообщает пресс-служба команды из Екатеринбурга.
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Руководство «Урала» увеличило бюджет клуба

Sportbox.RU11:11

«Урал» сообщил об увеличении бюджета на сезон-2019/20

РИА Новости10:47

Руководство «Урала» увеличило бюджет клуба

Матч ТВ10:58

«Урал» увеличил бюджет на сезон-2019/20

Чемпионат10:59

Бюджет «Урала» будет увеличен

Советский спорт10:45

«Урал» объявил об увеличении бюджета

Sport24.ru09:52

Бюджет «Урала» увеличится в сравнении с предыдущим сезоном

Спорт-Экспресс09:41
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Происшествия

«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии

Обновлено в 09:56
Общество

В Москве 12 июня планируется марш в поддержку Ивана Голунова

Группа журналистов решила организовать в Москве марш в поддержку корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по обвинению в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ).
Обновлено в 04:43
Происшествия

Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова

Обновлено вчера в 13:24
Происшествия

Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Происшествия

В Нью-Йорке вертолет врезался в небоскреб

В Нью-Йорке вертолет врезался в крышу 54-этажного офисного здания, сообщило пожарное управление Нью-Йорка.
Обновлено в 14:15
Происшествия

В Петербурге задержали активистов «Весны»

Полиция Петербурга задержала и отвезла в 71-й отдел полиции координатора движения «Весна» Александру Лобовикову.
Обновлено в 08:22
Транспорт

Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря

«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
Обновлено в 00:59
Происшествия

СК просит арестовать шесть подозреваемых в убийстве борца в Москве

Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой

Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.
Обновлено в 08:20
Политика

У Администрации президента Украины проходит митинг против снятия блокады с Донбасса

Ранее экс-президент Украины Леонид Кучма счел важным обсудить возможность снятия блокады на территории Донбасса и заявил, что военные должны перестать отвечать на провокационные обстрелы противника ради установления «режима тишины».
Обновлено в 13:15
Наука

В Британии обнаружено место падения крупнейшего в истории метеорита

Научные работники из Абединского и Оксфордского университетов обнаружили в Британии место падения крупнейшего в истории метеорита.
Обновлено в 04:01
Игры

На E3 показали прохождение Doom Eternal

На презентации был показан небольшой ролик с прохождением уровня, где в финале Думгай начинает битву с главным демоном.
Обновлено в 06:26
Общество

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание

Обновлено в 12:47
Авто

Российский рынок автомобилей с пробегом сжался на 12%

Объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России сократился в мае 2019 года на 12% в годовом сопоставлении до 428 тыс. единиц.
Обновлено в 11:26
Политика

РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям

Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено в 05:05
Политика

Москалькова предложила отпустить Голунова под подписку о невыезде

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что журналиста Ивана Голунова было бы целесообразно перевести на подписку о невыезде.
Обновлено в 12:47
Политика

Шахтеры на Украине перекрыли трассу в Польшу из-за долгов по зарплате

Обновлено в 09:34
Общество

В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса

Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Общество

Сергей Шнуров написал стихотворение о задержании Ивана Голунова

Обновлено в 08:17
Политика

РФ призвала СБ ООН установить тотальный контроль за Косово

Ранее президент непризнанного Косово Хашим Тачи заявил, что процесс урегулирования взаимоотношений с Сербией на данный момент переживает кризис, и выразил надежду, что Приштине удастся договориться с Белградом до конца нынешнего года, писал News.ru.
Обновлено в 14:10
Транспорт

Стала известна стоимость проезда по новой платной трассе М-11

Проезд по новой платной трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург с учётом бензина обойдётся примерно в 3,5 тысячи рублей.
Обновлено в 14:10
Происшествия

Адвокат: Генпрокуратура истребовала дело Голунова для проверки

Генеральная прокуратура потребовала предоставить ей материалы дела в отношении журналиста Ивана Голунова для проверки.
Обновлено в 14:39
Здоровье

Вспышка менингококковой инфекции произошла в Новосибирске

Как сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, на территории региона было отмечено 25 случаев заболевания менингококковой инфекцией за короткий период времени – с 30 мая по 9 июня.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие

В США высоко оценили новый российский пистолет Лебедева

Специалисты американского аналитического издания The National Interest оценили высокие возможности нового российского пистолета Лебедева (ПЛ-15).
Обновлено в 08:35
Происшествия

Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле

"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв.м. Выгорели две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:21
Политика

ЦИК Казахстана подвела предварительные итоги выборов президента

Обновлено в 02:57
Хоккей

«Бостон» победил «Сент-Луис» 5:1 и сравнял счет в финале Кубка Стэнли

Шестая встреча серии, после которой "Блюз" могли бы выиграть всю серию, завершилась со счетом 5:1 в пользу "медведевой".
Обновлено в 03:15
Футбол

«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену

Ранее сообщалось, что смертельно больной экс-футболист «Зенита» объявил о своём «последнем вечере».
Обновлено в 09:59
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Спорт

Колобков ответил Ласицкене по поводу критики ВФЛА

Обновлено в 13:07
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