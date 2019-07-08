Футбол
ФК «Урал» презентовал форму на новый сезон, сняв необычное видеоНакануне.Ru 05:30
Клуб оригинально провел презентацию, сняв необычное видео о том, как футболисты ныряют в бассейн в новой форме. Напомним, чемпионат России стартует на этой неделе. В первом туре "Уралу" предстоит домашний матч против "Уфы".
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