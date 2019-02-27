ФК «Уфа» вернет деньги за билеты болельщикам, если проиграет «Динамо»КП - Уфа 08:17

Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа» в официальной группе команды "Вконтакте" сообщил, что в случае если башкирская команда проиграет «Динамо», всем болельщикам вернут деньги за билет.

ФК «Уфа» вернет деньги за билеты болельщикам, если проиграет «Динамо»

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