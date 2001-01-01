Футбол
ФК «Уфа» в выездном матче с «Сочи» заработал одно очкоБашинформ вчера в 22:29
В четвертом туре чемпионата Российской Премьер-лиги футбольный клуб «Уфа» сыграл вничью с «Сочи» на поле стадиона «Фишт». Соперники голами болельщиков не порадовали, однако позволили друг другу заработать заветные очки. Отметим, что дебютант РПЛ заработал первые очки в стартовавшем чемпионате.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
Экономика
В интернете продаются базы данных 70 тысяч клиентов Бинбанка
В интернете продаются базы данных 70 тысяч клиентов Бинбанка, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию DeviceLock, которая занимается разработкой программ для защиты от утечек.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Тушение пожара на крыше «Сапсана» попало на видео
Следственный комитет России начал проверку по факту гибели зацепера на крыше скоростного поезда «Сапсан», следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву.
Обновлено в 06:11
Политика
В Индии предложили лишить Джамму и Кашмир особого статуса
Глава МВД Индии Амит Шах представил законопроект, отменяющий ст. 370 конституции страны об отмене особого статуса для штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 05:36
Происшествия
В Красноярском крае девочка погибла под винтом моторной лодки
В Красноярском крае от винта моторной лодки погибла девятилетняя девочка.
Обновлено в 04:23
Политика
Япония выразила протест России из-за учебных стрельб на Южных Курилах
Япония по дипломатическим каналам выразила России протест из-за учебных стрельб в районе острова Кунашир, сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Бразильский наркобарон притворился дочкой в попытке сбежать из тюрьмы
Обновлено вчера в 23:13
Общество
В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири
Ранее причиной большинства пожаров называли жаркую погоду, отсутствие осадков и сухие грозы.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Стрелок из Огайо убил собственную сестру
Среди жертв стрелка нашли его сестру, тело которой лежало рядом с ее другом. Почему Коннор Беттс начал стрелять – пока непонятно.
Обновлено вчера в 16:42
Финансы
Юань опустился до минимума за 11 лет
Курс китайского юаня достиг минимума по отношению к американскому доллару за последние 11 лет, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено в 03:17
Происшествия
В Петербурге задержали мужчину, ударившего омоновца на стадионе
Задержан мужчина, ударивший сотрудника ОМОНа во время субботнего футбольного матча чемпионата России между "Зенитом" и "Краснодаром" на стадионе в Петербурге, возбуждено уголовное дело о насилии в отношении представителя власти, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 05:20
Происшествия
В Красноярском крае при тушении лесов пропал пожарный
Пожарный потерялся в лесу при тушении пожара в Эвенкийском районе Красноярского края.
Обновлено в 01:30
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Политика
Минфин США назвал дату вступления в силу новых санкций против России
Уточняется, что санкции вступят в силу 26 августа. До этого Госдеп США заявлял, что второй пакет вступит в силу 19 августа.
Обновлено в 02:57
Футбол
21-летняя российская футболистка умерла во сне
21-летняя бывшая футболистка женского «Чертаново» Анастасия Березина умерла в ночь на 4 августа.
Обновлено в 01:12
Происшествия
Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка
Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества.
Обновлено в 06:02
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:28
Космос
Космический Зонд Parker Solar Probe передал первые данные
За последние месяцы космический зонд НАСА Parker Solar Probe стал ближе к солнцу, чем любой другой космический корабль до этого.
Обновлено вчера в 22:42
Футбол
«Оренбург» оформил трансфер израильского защитника Готлиба
"Оренбург" приобрел израильского защитника Эди Готлиба, права на которого принадлежали "Хапоэлю" Тель-Авив, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие
В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено вчера в 13:46
Спорт
Российские волейболистки завоевали путёвку на ОИ-2020
Обновлено в 05:37
Спорт
Евгений Трефилов покинул пост наставника сборной России по гандболу
Главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов принял решение завершить свою работу в команде в качестве наставника.
Обновлено в 04:29
Футбол
«Краснодар» узнал возможных соперников на стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка раунда плей-офф квалификации к групповому этапу Лиги чемпионов.
Обновлено в 06:19
Технологии
CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для промышленности
Основные итоги и тренды Суммарная выручка 50 крупнейших поставщиков ИТ для промышленных предприятий по итогам 2018 г. составила ₽63,3 млрд, что на 39,5% больше, чем в 2017 г. Порог входа в рейтинг равен ₽150 млн.
Обновлено в 05:07
Кино
«Форсаж: Хоббс и Шоу» возглавил российский кинопрокат
Боевик Дэвида Литча «Форсаж: Хоббс и Шоу» лидирует в прокате в РФ, собрав 546,5 млн рублей за первые выходные.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
В Лондоне подросток сбросил маленького мальчика с 10-го этажа галереи
Обновлено вчера в 15:30