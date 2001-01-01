В четвертом туре чемпионата Российской Премьер-лиги футбольный клуб «Уфа» сыграл вничью с «Сочи» на поле стадиона «Фишт». Соперники голами болельщиков не порадовали, однако позволили друг другу заработать заветные очки. Отметим, что дебютант РПЛ заработал первые очки в стартовавшем чемпионате.

ФК «Уфа» в выездном матче с «Сочи» заработал одно очко

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