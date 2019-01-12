Футбол

ФК «Уфа» расторг контракт с вратарём
UfacityNews.ru
вчера в 23:17

Уфимский клуб покинул голкипер Георги Шелия. Спорстмен перешёл в ФК «Тамбов». Отметим, что футболист играл за уфимский клуб с 2016 года, за это время вратарь провёл 24 матчей.
UfacityNews.ruвчера в 23:17

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