Футбол

ФК «Уфа» подтвердил отставку Дмитрия КириченкоРеальное время 05:05

Вместе с Кириченко ФК "Уфа" покидает старший тренер Михаил Куприянов. Накануне появилась информация, что Кириченко на посту главного тренера уфимского клуба в ближайшее время сменит Вадим Евсеев.
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«Уфа» объявила об уходе Куприянова с поста старшего тренера команды

Советский спорт08:25

Кириченко: я ответственен за результат, его в «Уфе» сейчас нет

Чемпионат04:15

Куприянов вслед за Кириченко покинул «Уфу»

Sportbox.RU07:45

Старший тренер «Уфы» Куприянов покинул команду

Sport24.ru07:22

Вместе с Кириченко «Уфу» покинул старший тренер Михаил Куприянов

Спорт-Экспресс07:16

Куприянов вслед за Кириченко покинул «Уфу»

Матч ТВ07:45

«Уфа» может расстаться с Кириченко. Сменщик уже общается с генеральным директором

Спорт день за днемвчера в 12:50
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:49, Ашберн
Происшествия

Шесть мощных взрывов в центре украинского города попали на видео

Обновлено в 17:30
Политика

Путин поручил создать новую стратегию по развитию физкультуры и спорта

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять стратегию развития физической культы и спорта до октября 2020 года.
Обновлено в 09:14
Авто

Автомобили каршеринга хотят оснастить сканерами сетчатки глаза

Обновлено в 02:34
Политика

ЕП запретит одноразовую пластиковую посуду

Новый закон, принятый членами Европарламента, запрещает продажу изделий из пластика, в частности: тарелок, столовых приборов, соломинок и ватных палочек.
Обновлено в 15:09
Политика

Помпео: США надеются на одобрение НАТО новых мер против России

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО одобрить на следующей неделе серию мер в ответ «на действия России в Крыму и Азовском море».
Обновлено в 16:54
Политика

В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»

«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Гаджеты

Американские iPhone теперь можно ремонтировать в России по гарантии

На американские модели теперь распространяется международная гарантия сроком на один год.
Обновлено в 12:15
Спорт

Евгения Медведева планирует учить четверные прыжки к следующему сезону

Фигуристка Евгения Медведева заявила, что к следующему сезону планирует освоить четверные прыжки - сальхов и тулуп.
Обновлено в 13:20
Политика

В Совфеде заявили, что Россия не согласна на полумеры ПАСЕ

Напомним, что ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил о необходимости сохранить членство России в ПАСЕ.
Обновлено в 11:41
Авто

Почему Ford сворачивает бизнес в России

Обновлено в 13:49
Происшествия

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено в 12:17
Происшествия

В Кёльне найдена авиабомба. Эвакуированы более двух тысяч человек

Обновлено в 14:44
Происшествия

Boeing представит обновленную систему улучшения маневренности 737 MAX

Корпорация Boeing внесла изменения в устройство вспомогательной системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, "система улучшения характеристик маневренности") на самолетах Boeing 737 MAX и представит подробную информацию об этих усовершенствованиях на встрече в Сиэтле с представителями авиакомпаний и пилотами.
Обновлено в 15:00
Экономика

Вексельберг собрался судиться с Абызовым из-за акций «Т Плюс»

Суть иска касается спора из-за опциона на акции компании «Т Плюс».
Обновлено в 12:14
Футбол

Бывший игрок «Краснодара» провёл ночь в центре для беженцев

Защитник "Андерлехта" Огнен Враньеш, выступавший ранее за российские "Краснодар", "Аланию" и "Томь", провёл ночь в центре для беженцев.
Обновлено в 16:20
Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 35,9 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26224 (с погашением 23 мая 2029 года) на сумму 35,9 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 09:48
Экономика

Минкомсвязь подготовила законопроект о цифровом профиле россиян

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект о цифровом профиле.
Обновлено в 01:22
Общество

Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100

Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Обновлено в 11:11
Армия и оружие

Появление нового полка С-400 под Калининградом прокомментировали в США

Размещение нового полка систем ПВО С-400 "Триумф" в Калининградской области не оставили без внимания в США.
Обновлено в 11:36
Происшествия

Суд в Перми взыскал с избивших DJ Smash более 11 миллионов рублей

Свердловский районный суд Перми обязал избивших DJ Smash экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича возместить музыканту моральный вред и понесенные убытки на сумму более 11 миллионов рублей, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие

В Астраханской области проводят учебные ракетные стрельбы

Сегодня на полигоне «Ашулук» проходят масштабные учения.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес

Софи Тернер объяснила, почему решила выйти замуж так рано

В новом интервью Rolling Stones, героиней которого Софи стала вместе со своей лучшей подругой и коллегой по сериалу Мэйси Уильямс, она объяснила, почему не задумываясь сказала «да» Джо.
Обновлено в 09:25
Происшествия

В ОНК рассказали об условиях содержания Абызова в изоляторе

Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова поместили в камеру с двумя соседями, один из которых подозревается в убийстве, а второй был ранее судим за кражу.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие

СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии

«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля «УАЗ», в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено вчера в 17:29
Баскетбол

«Локомотив-Кубань» разгромил «Цмоки-Минск» в рамках Единой лиги

«Локомотив-Кубань» одержал победу над «Цмоки-Минском» в матче регулярного чемпионата Единой лиги. Встреча завершилась со счетом 97:66.
Обновлено в 13:49
Шоу-бизнес

Хайди Клум, сестры Кардашьян, Лео Ди Каприо и другие звезды поздравили Дайану Росс с 75-летием

26 марта свой 75-й день рождения отметила легендарная Дайана Росс.
Обновлено в 15:43
Транспорт

Саранский аэропорт начал использовать электронные посадочные талоны

26 февраля вступил в силу приказ Министерства транспорта России, позволяющий пассажирам при самостоятельной онлайн-регистрации на рейс проходить в стерильную зону аэропорта по электронному посадочному талону, не используя при этом бумажную копию.
Обновлено в 06:42
Футбол

Медведев назвал сумму, необходимую для достройки «Газпром Арены»

Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал, сколько необходимо ещё потратить на «Газпром Арену», чтобы привести стадион в идеальное состояние.
Обновлено в 13:51
Кино

Умер грузинский режиссер Эрекле Бадурашвили

Грузинский кинорежиссер Эрекле Бадурашвили скончался в возрасте 57 лет в Тбилиси, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.
Обновлено 25 марта в 06:14
Авто

В Renault задумались о слиянии с концерном FIAT Chrysler

Объединение альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и FCA позволит создать автопроизводителя конкурирующего с Volkswagen Group и Toyota Motor.
Обновлено в 15:24
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Дмитрий Сергеевич Кириченко
Российский футболист
Российский футболист, нападающий, заслуженный мастер спорта России; тренер. Привлекался в сборную России по футболу. Занимает третье место среди лучших бомбардиров чемпионата России.
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