ФК «Уфа» подтвердил отставку Дмитрия КириченкоРеальное время 05:05

Вместе с Кириченко ФК "Уфа" покидает старший тренер Михаил Куприянов. Накануне появилась информация, что Кириченко на посту главного тренера уфимского клуба в ближайшее время сменит Вадим Евсеев.

Спорт день за днем

Политика Путин поручил создать новую стратегию по развитию физкультуры и спорта Президент России Владимир Путин поручил правительству принять стратегию развития физической культы и спорта до октября 2020 года.

Политика ЕП запретит одноразовую пластиковую посуду Новый закон, принятый членами Европарламента, запрещает продажу изделий из пластика, в частности: тарелок, столовых приборов, соломинок и ватных палочек.

Политика Помпео: США надеются на одобрение НАТО новых мер против России Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО одобрить на следующей неделе серию мер в ответ «на действия России в Крыму и Азовском море».

Политика В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2» «Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.

Гаджеты Американские iPhone теперь можно ремонтировать в России по гарантии На американские модели теперь распространяется международная гарантия сроком на один год.

Спорт Евгения Медведева планирует учить четверные прыжки к следующему сезону Фигуристка Евгения Медведева заявила, что к следующему сезону планирует освоить четверные прыжки - сальхов и тулуп.

Политика В Совфеде заявили, что Россия не согласна на полумеры ПАСЕ Напомним, что ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил о необходимости сохранить членство России в ПАСЕ.

Происшествия Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.

Происшествия Boeing представит обновленную систему улучшения маневренности 737 MAX Корпорация Boeing внесла изменения в устройство вспомогательной системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, "система улучшения характеристик маневренности") на самолетах Boeing 737 MAX и представит подробную информацию об этих усовершенствованиях на встрече в Сиэтле с представителями авиакомпаний и пилотами.

Футбол Бывший игрок «Краснодара» провёл ночь в центре для беженцев Защитник "Андерлехта" Огнен Враньеш, выступавший ранее за российские "Краснодар", "Аланию" и "Томь", провёл ночь в центре для беженцев.

Финансы Минфин разместил ОФЗ на 35,9 млрд рублей Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26224 (с погашением 23 мая 2029 года) на сумму 35,9 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.

Экономика Минкомсвязь подготовила законопроект о цифровом профиле россиян Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект о цифровом профиле.

Общество Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100 Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).

Армия и оружие Появление нового полка С-400 под Калининградом прокомментировали в США Размещение нового полка систем ПВО С-400 "Триумф" в Калининградской области не оставили без внимания в США.

Происшествия Суд в Перми взыскал с избивших DJ Smash более 11 миллионов рублей Свердловский районный суд Перми обязал избивших DJ Smash экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича возместить музыканту моральный вред и понесенные убытки на сумму более 11 миллионов рублей, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Шоу-бизнес Софи Тернер объяснила, почему решила выйти замуж так рано В новом интервью Rolling Stones, героиней которого Софи стала вместе со своей лучшей подругой и коллегой по сериалу Мэйси Уильямс, она объяснила, почему не задумываясь сказала «да» Джо.

Происшествия В ОНК рассказали об условиях содержания Абызова в изоляторе Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова поместили в камеру с двумя соседями, один из которых подозревается в убийстве, а второй был ранее судим за кражу.

Армия и оружие СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии «Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля «УАЗ», в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.

Баскетбол «Локомотив-Кубань» разгромил «Цмоки-Минск» в рамках Единой лиги «Локомотив-Кубань» одержал победу над «Цмоки-Минском» в матче регулярного чемпионата Единой лиги. Встреча завершилась со счетом 97:66.

Транспорт Саранский аэропорт начал использовать электронные посадочные талоны 26 февраля вступил в силу приказ Министерства транспорта России, позволяющий пассажирам при самостоятельной онлайн-регистрации на рейс проходить в стерильную зону аэропорта по электронному посадочному талону, не используя при этом бумажную копию.

Футбол Медведев назвал сумму, необходимую для достройки «Газпром Арены» Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал, сколько необходимо ещё потратить на «Газпром Арену», чтобы привести стадион в идеальное состояние.

Кино Умер грузинский режиссер Эрекле Бадурашвили Грузинский кинорежиссер Эрекле Бадурашвили скончался в возрасте 57 лет в Тбилиси, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.