Футбол
ФК «Уфа» подтвердил отставку Дмитрия КириченкоРеальное время 05:05
Накануне появилась информация, что Кириченко на посту главного тренера уфимского клуба в ближайшее время сменит Вадим Евсеев. ФК "Уфа" после 20 туров находится в зоне вылета и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:38, Ашберн
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В Литве российских дипломатов не пустили на суд о событиях 1991 года
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