Футбол
ФК «Уфа» подтвердил отставку Дмитрия КириченкоРеальное время 05:05
Вместе с Кириченко ФК "Уфа" покидает старший тренер Михаил Куприянов. Накануне появилась информация, что Кириченко на посту главного тренера уфимского клуба в ближайшее время сменит Вадим Евсеев.
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«Уфа» может расстаться с Кириченко. Сменщик уже общается с генеральным директором
Спорт день за днемвчера в 12:50
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Кино
Режиссера Соловьева госпитализировали в крайне тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 14:31
Армия и оружие
Экс-посол Украины в США заявил, что Россия планирует развязать войну
Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил о том, что Россия якобы собирается развязать войну в странах бывшего Советского Союза или в Арктике.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Экс-министр Абызов не признает вину
Следственный комитет задержал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова и предъявил ему обвинение в организации преступного сообщества, а также хищении 4 млрд руб. Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, "в ближайшее время следствие намерено решить вопрос об избрании ему меры пресечения".
Обновлено вчера в 17:04
Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Экономика
Российские банки начали подключаться к китайскому аналогу SWIFT
Ряд российских банков уже подключились к китайскому аналогу SWIFT для облегчения взаиморасчетов между РФ и Китаем, сообщил начальник управления отношений с иностранными регуляторами департамента международного сотрудничества ЦБ РФ Владимир Шаповалов.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
Индия сбила спутник и объявила себя космической державой
В Индии провели успешные испытания противоспутникового оружия, был сбит спутник, который находился на высоте 300 км. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в эфире национального телеканала NDTV.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу специалистов кибервойск
Среди российских войск, которые прибыли в Венесуэлу, есть военные специалисты по кибербезопасности, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве США.
Обновлено в 06:06
Кино
Шойгу объявил о планах создать армейскую киностудию
Обновлено вчера в 13:08
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые стала мамой
Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Экспедиция Малахова узнала новые факты о трагедии перевала Дятлова
В Североуральских горах, где 60 лет назад при необъяснимых обстоятельствах погибла туристическая группа Дятлова, побывала съемочная группа шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" вместе с представителями газеты "Комсомольская правда" и специалистами.
Обновлено вчера в 15:27
Политика
В НАК отметили радикализацию молодежи в России
В России наблюдается саморадикализация молодежи, которую уже не всегда напрямую идеологически "обрабатывают" террористы, заявил журналистам в среду руководитель информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ Андрей Пржездомский.
Обновлено в 05:02
Общество
Сотрудницу Шереметьево уволили за неприличный жест
Обновлено в 09:25
Футбол
Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом
Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
Макгрегора подозревают в изнасиловании
Обновлено вчера в 15:43
Авто
Ford может полностью уйти из России
В ближайшие дни решится судьба бренда Ford в России.
Обновлено вчера в 06:31
Общество
Каждый пятый россиянин никогда не был в театре
Почти каждый пятый россиянин никогда в жизни не посещал театр, при этом доля жителей страны, посещающих театры регулярно, выросла.
Обновлено в 06:58
Общество
Названы профессии характерные для знаков зодиака
Специалисты составили список профессий, которые характерны для знаков зодиака.
Обновлено в 09:09
Спорт
Владимир Путин: Россия выполнила все требования по борьбе с допингом
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на предстоящих летних олимпийских играх 2020 года в Токио не должно быть допинговых скандалов в отношении российских атлетов.
Обновлено в 09:25
Политика
Киевский суд отменил запрет актеру Добронравову на въезд на Украину
Окружной районный суд Киева признал противоправным и отменил решение Службы безопасности Украины о запрете на въезд в страну для российского актера Федора Добронравова, говорится в материалах суда.
Обновлено в 08:03
Политика
Оппозиция назвала дело против Медведчука и Бойко циничной манипуляцией
"Оппозиционная платформа - За жизнь" назвала намерение прокуратуры открыть дело против кандидата в президенты Юрия Бойко и главы политсовета партии Виктора Медведчука за незаконное пересечение границы местью и манипуляцией.
Обновлено в 09:30
Экономика
Цифровые профили россиян протестируют на кредитах, ОСАГО и КАСКО
Пилотный проект по созданию цифровых профилей россиян будет запущен в апреле-мае 2019 года.
Обновлено в 06:10
Происшествия
В Испании подтвердили нападение на посольство КНДР
Сам Гонг Чанг утверждал, что принимал участие в нападении на посольство КНДР добровольно, однако подтвердил, что действовал вместе с группой лиц.
Обновлено вчера в 14:40
Космос
Астероид судного дня «завален» инопланетными технологиями
НАСА обнародовало новую фотографию астероида Судного дня – Бенну (Bennu). Она «свела с ума» охотников за пришельцами.
Обновлено в 09:14
Общество
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Происшествия
На западе Стокгольма произошел взрыв
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
Россия заключила контракты на поставку сотни самолетов Як-130
Российская сторона заключила контакты на поставку порядка 100 самолетов Як-130 другим странам, сообщил представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.
Обновлено в 02:24
Музыка
Сергей Шнуров выйдет на сцену Московского театра мюзикла
Обновлено в 01:31