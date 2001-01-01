Футбол

ФК «Уфа» подтвердил отставку Дмитрия КириченкоРеальное время 05:05

Вместе с Кириченко ФК "Уфа" покидает старший тренер Михаил Куприянов. Накануне появилась информация, что Кириченко на посту главного тренера уфимского клуба в ближайшее время сменит Вадим Евсеев.
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«Уфа» объявила об уходе Куприянова с поста старшего тренера команды

Советский спорт08:25

Тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко отправлен в отставку

Вести.Ru03:42

Куприянов вслед за Кириченко покинул «Уфу»

Sportbox.RU07:45

Вместе с Кириченко «Уфу» покинул старший тренер Михаил Куприянов

Спорт-Экспресс07:16

Куприянов вслед за Кириченко покинул «Уфу»

Матч ТВ07:45

Вадим Евсеев сменит Дмитрия Кириченко на посту главного тренера «Уфы»

ProUfu.ruвчера в 12:17

«Уфа» может расстаться с Кириченко. Сменщик уже общается с генеральным директором

Спорт день за днемвчера в 12:50
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Президент UFC назвал дату следующего боя Хабиба Нурмагомедова

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Режиссера Соловьева госпитализировали в крайне тяжелом состоянии

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Экс-посол Украины в США заявил, что Россия планирует развязать войну

Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил о том, что Россия якобы собирается развязать войну в странах бывшего Советского Союза или в Арктике.
Обновлено в 00:46
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Экс-министр Абызов не признает вину

Следственный комитет задержал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова и предъявил ему обвинение в организации преступного сообщества, а также хищении 4 млрд руб. Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, "в ближайшее время следствие намерено решить вопрос об избрании ему меры пресечения".
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Общество

Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться

Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
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Российские банки начали подключаться к китайскому аналогу SWIFT

Ряд российских банков уже подключились к китайскому аналогу SWIFT для облегчения взаиморасчетов между РФ и Китаем, сообщил начальник управления отношений с иностранными регуляторами департамента международного сотрудничества ЦБ РФ Владимир Шаповалов.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие

Индия сбила спутник и объявила себя космической державой

В Индии провели успешные испытания противоспутникового оружия, был сбит спутник, который находился на высоте 300 км. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в эфире национального телеканала NDTV.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие

Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу специалистов кибервойск

Среди российских войск, которые прибыли в Венесуэлу, есть военные специалисты по кибербезопасности, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве США.
Обновлено в 06:06
Кино

Шойгу объявил о планах создать армейскую киностудию

Обновлено вчера в 13:08
Шоу-бизнес

Саша Савельева впервые стала мамой

Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
Обновлено в 07:59
Политика

СК проверит приговоривших экс-министра обороны СССР литовских судей

Обновлено в 09:43
Общество

Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным

Обновлено в 06:28
Происшествия

Экспедиция Малахова узнала новые факты о трагедии перевала Дятлова

В Североуральских горах, где 60 лет назад при необъяснимых обстоятельствах погибла туристическая группа Дятлова, побывала съемочная группа шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" вместе с представителями газеты "Комсомольская правда" и специалистами.
Обновлено вчера в 15:27
Политика

В НАК отметили радикализацию молодежи в России

В России наблюдается саморадикализация молодежи, которую уже не всегда напрямую идеологически "обрабатывают" террористы, заявил журналистам в среду руководитель информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ Андрей Пржездомский.
Обновлено в 05:02
Общество

Сотрудницу Шереметьево уволили за неприличный жест

Обновлено в 09:25
Футбол

Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом

Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.
Обновлено вчера в 14:25
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Макгрегора подозревают в изнасиловании

Обновлено вчера в 15:43
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Ford может полностью уйти из России

В ближайшие дни решится судьба бренда Ford в России.
Обновлено вчера в 06:31
Общество

Каждый пятый россиянин никогда не был в театре

Почти каждый пятый россиянин никогда в жизни не посещал театр, при этом доля жителей страны, посещающих театры регулярно, выросла.
Обновлено в 06:58
Общество

Названы профессии характерные для знаков зодиака

Специалисты составили список профессий, которые характерны для знаков зодиака.
Обновлено в 09:09
Спорт

Владимир Путин: Россия выполнила все требования по борьбе с допингом

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на предстоящих летних олимпийских играх 2020 года в Токио не должно быть допинговых скандалов в отношении российских атлетов.
Обновлено в 09:25
Политика

Киевский суд отменил запрет актеру Добронравову на въезд на Украину

Окружной районный суд Киева признал противоправным и отменил решение Службы безопасности Украины о запрете на въезд в страну для российского актера Федора Добронравова, говорится в материалах суда.
Обновлено в 08:03
Политика

Оппозиция назвала дело против Медведчука и Бойко циничной манипуляцией

"Оппозиционная платформа - За жизнь" назвала намерение прокуратуры открыть дело против кандидата в президенты Юрия Бойко и главы политсовета партии Виктора Медведчука за незаконное пересечение границы местью и манипуляцией.
Обновлено в 09:30
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Цифровые профили россиян протестируют на кредитах, ОСАГО и КАСКО

Пилотный проект по созданию цифровых профилей россиян будет запущен в апреле-мае 2019 года.
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В Испании подтвердили нападение на посольство КНДР

Сам Гонг Чанг утверждал, что принимал участие в нападении на посольство КНДР добровольно, однако подтвердил, что действовал вместе с группой лиц.
Обновлено вчера в 14:40
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НАСА обнародовало новую фотографию астероида Судного дня – Бенну (Bennu). Она «свела с ума» охотников за пришельцами.
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Дмитрий Сергеевич Кириченко
Российский футболист
Российский футболист, нападающий, заслуженный мастер спорта России; тренер. Привлекался в сборную России по футболу. Занимает третье место среди лучших бомбардиров чемпионата России.
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