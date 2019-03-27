ФК «Уфа» подтвердил отставку Дмитрия КириченкоРеальное время вчера в 05:05

Накануне появилась информация, что Кириченко на посту главного тренера уфимского клуба в ближайшее время сменит Вадим Евсеев. ФК "Уфа" после 20 туров находится в зоне вылета и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.

Спорт день за днем

Происшествия «Коммерсантъ» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова 18 декабря 2013 г. Пелипасов от лица «Сибэко», а Ильичев от лица РЭС заключили с Blacksiris договор о покупке акций четырех компаний на 2,5 млрд и 1,5 млрд руб. соответственно, говорится в материалах дела.

Футбол Луиш Фигу: «Рамос заслуживает „Золотой мяч“» Бывший полузащитник "Реала" Луиш Фигу считает, что защитник мадридцев Серхио Рамос заслуживает "Золотого мяча".

Происшествия Появилось видео смертельной аварии под Петербургом В Сети появилось видео смертельного ДТП под Петербургом.

Политика В МИД России ответили на призыв Трампа «убираться из Венесуэлы» Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна «убраться из Венесуэлы».

Политика Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.

Политика Путин прибыл с государственным визитом в Киргизию Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом, сообщает РИА Новости.

Гаджеты Роскачество составило рейтинг смартфонов Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов.

Гаджеты СМИ наглядно показали, что у MacBook есть проблемы с клавиатурой Источник фото: The Wall Street Journal О том, что новое поколение MacBook имеет определенные проблемы с клавиатурой, начали говорить еще в 2016 году.

Происшествия В Сиэтле несколько человек пострадали при стрельбе Несколько человек пострадали в результате стрельбы в американском Сиэтле, сообщила полиция города.

Здоровье Минздрав регламентирует получение пациентами выписок из медкарты В заявлении, которое составляется в свободной форме, должны быть указаны фамилия, имя и отчество пациента, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, контакты – почтовый адрес, электронная почта и телефон, а также наименование медицинских документов, выписки из которых или копии которых нужны, или период, за который необходимы сведения о состоянии здоровья.

Происшествия Суд не согласился отпустить Абызова под залог в миллиард рублей Адвокат экс-министра Сергей Дрозда предложил отпустить Абызова под залог в размере одного миллиарда рублей.

Авто Ford сворачивает бизнес в России Американская компания Ford сворачивает бизнес в России. Руководство автогиганта считает его нерентабельным.

Спорт Евгения Медведева планирует учить четверные прыжки к следующему сезону Фигуристка Евгения Медведева заявила, что к следующему сезону планирует освоить четверные прыжки - сальхов и тулуп.

Кино Умер режиссер Эрекле Бадурашвили Скоропостижно скончался грузинский актер и режиссер Эрекле Бадурашвили, сообщает РИА "Новости". Он умер в Тбилиси в возрасте 57 лет.

Армия и оружие Спецназ Росгвардии получил снайперские винтовки «Точность» Характеристики оружия позволяют поразить цель в любое время суток и при любых погодных условиях без предварительной пристрелки и технической подготовки на дистанции до полутора километров, указывает разработчик.

Наука Стоявшие у истоков создания искусственного интеллекта ученые получили премию Тьюринга Канадец Иошуа Бенджио, британец Джеффри Хинтон и француз Ян ЛеКун, принимавшие участие в разработке базовых технологий искусственного интеллекта (ИИ), удостоены самой престижной награды среди программистов - премии Тьюринга.

Наука Запущена фабрика сверхтяжелых элементов Пресс-служба Министерства науки и высшего образования России сообщила о торжественном запуске экспериментальной установки Циклотрона ДЦ-280 или Фабрики сверхтяжелых элементов.

Политика Источник РИА «Новости» сообщил, что Дворкович уехал из России Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович уехал из России, пишет РИА "Новости" со ссылкой на анонимный источник в окружении Дворковича.

Транспорт В РФ меняются условия оборудования железнодорожных переездов камерами Изменения в законодательство гласят, что владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования обязаны оборудовать переезды, расположенные на путях общего пользования, работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для фиксации нарушений правил проезда через железнодорожные переезды.

Политика КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

Происшествия Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.

Политика Британский парламент отверг восемь вариантов сделки по Brexit Восемь альтернативных вариантов сделки с Брюсселем по Brexit отклонили британские законодатели в ходе голосования в Палате общин.

Политика США призвали Россию убедить Сирию вывести войска с Голанских высот США призывают Россию убедить Сирию в необходимости отвода войск от Голанских высот, заявил политический координатор постпредства Штатов при ООН Родни Хантер.

Происшествия ФСБ проводит обыски в правительстве Хабаровского края Ранее сообщалось, что ФСБ проводит обыски в трех городах по делу о хищениях средств гособоронзаказа.

Происшествия 13 военных погибли при крушении вертолета в Казахстане Минобороны Казахстана подтвердило гибель 13 военных на борту разбившегося вертолета. Об этом сообщает РИА "Новости".