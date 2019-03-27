Футбол
ФК «Уфа» подтвердил отставку Дмитрия КириченкоРеальное время вчера в 05:05
Накануне появилась информация, что Кириченко на посту главного тренера уфимского клуба в ближайшее время сменит Вадим Евсеев. ФК "Уфа" после 20 туров находится в зоне вылета и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.
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«Уфа» может расстаться с Кириченко. Сменщик уже общается с генеральным директором
Спорт день за днем26 марта в 12:50
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:29, Ашберн
Происшествия
«Коммерсантъ» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова
18 декабря 2013 г. Пелипасов от лица «Сибэко», а Ильичев от лица РЭС заключили с Blacksiris договор о покупке акций четырех компаний на 2,5 млрд и 1,5 млрд руб. соответственно, говорится в материалах дела.
Обновлено вчера в 22:45
Футбол
Луиш Фигу: «Рамос заслуживает „Золотой мяч“»
Бывший полузащитник "Реала" Луиш Фигу считает, что защитник мадридцев Серхио Рамос заслуживает "Золотого мяча".
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
Появилось видео смертельной аварии под Петербургом
В Сети появилось видео смертельного ДТП под Петербургом.
Обновлено вчера в 18:11
Политика
В МИД России ответили на призыв Трампа «убираться из Венесуэлы»
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна «убраться из Венесуэлы».
Обновлено вчера в 16:41
Политика
Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода
Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Политика
Путин прибыл с государственным визитом в Киргизию
Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:04
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг смартфонов
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов.
Обновлено в 01:00
Гаджеты
СМИ наглядно показали, что у MacBook есть проблемы с клавиатурой
Источник фото: The Wall Street Journal О том, что новое поколение MacBook имеет определенные проблемы с клавиатурой, начали говорить еще в 2016 году.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
В Сиэтле несколько человек пострадали при стрельбе
Несколько человек пострадали в результате стрельбы в американском Сиэтле, сообщила полиция города.
Обновлено вчера в 20:27
Здоровье
Минздрав регламентирует получение пациентами выписок из медкарты
В заявлении, которое составляется в свободной форме, должны быть указаны фамилия, имя и отчество пациента, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, контакты – почтовый адрес, электронная почта и телефон, а также наименование медицинских документов, выписки из которых или копии которых нужны, или период, за который необходимы сведения о состоянии здоровья.
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия
Суд не согласился отпустить Абызова под залог в миллиард рублей
Адвокат экс-министра Сергей Дрозда предложил отпустить Абызова под залог в размере одного миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 13:01
Авто
Ford сворачивает бизнес в России
Американская компания Ford сворачивает бизнес в России. Руководство автогиганта считает его нерентабельным.
Обновлено вчера в 08:05
Спорт
Евгения Медведева планирует учить четверные прыжки к следующему сезону
Фигуристка Евгения Медведева заявила, что к следующему сезону планирует освоить четверные прыжки - сальхов и тулуп.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия
Серия мощных взрывов прогремела в украинском Кропивницком
Обновлено вчера в 20:51
Кино
Умер режиссер Эрекле Бадурашвили
Скоропостижно скончался грузинский актер и режиссер Эрекле Бадурашвили, сообщает РИА "Новости". Он умер в Тбилиси в возрасте 57 лет.
Обновлено вчера в 22:21
Армия и оружие
Спецназ Росгвардии получил снайперские винтовки «Точность»
Характеристики оружия позволяют поразить цель в любое время суток и при любых погодных условиях без предварительной пристрелки и технической подготовки на дистанции до полутора километров, указывает разработчик.
Обновлено в 01:12
Наука
Стоявшие у истоков создания искусственного интеллекта ученые получили премию Тьюринга
Канадец Иошуа Бенджио, британец Джеффри Хинтон и француз Ян ЛеКун, принимавшие участие в разработке базовых технологий искусственного интеллекта (ИИ), удостоены самой престижной награды среди программистов - премии Тьюринга.
Обновлено вчера в 11:18
Наука
Запущена фабрика сверхтяжелых элементов
Пресс-служба Министерства науки и высшего образования России сообщила о торжественном запуске экспериментальной установки Циклотрона ДЦ-280 или Фабрики сверхтяжелых элементов.
Обновлено вчера в 06:56
Политика
Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети
Обновлено в 01:05
Политика
Источник РИА «Новости» сообщил, что Дворкович уехал из России
Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович уехал из России, пишет РИА "Новости" со ссылкой на анонимный источник в окружении Дворковича.
Обновлено вчера в 08:46
Транспорт
В РФ меняются условия оборудования железнодорожных переездов камерами
Изменения в законодательство гласят, что владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования обязаны оборудовать переезды, расположенные на путях общего пользования, работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для фиксации нарушений правил проезда через железнодорожные переезды.
Обновлено вчера в 17:27
Общество
Жилой дом усадьбы XVIII–XIX веков в Денежном переулке отреставрирован
Mossovetinfo.ru – Жилой дом городской усадьбы XVIII–XIX веков в Денежном переулке отреставрирован.
Обновлено в 00:22
Политика
КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве
В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
Британский парламент отверг восемь вариантов сделки по Brexit
Восемь альтернативных вариантов сделки с Брюсселем по Brexit отклонили британские законодатели в ходе голосования в Палате общин.
Обновлено в 00:53
Политика
США призвали Россию убедить Сирию вывести войска с Голанских высот
США призывают Россию убедить Сирию в необходимости отвода войск от Голанских высот, заявил политический координатор постпредства Штатов при ООН Родни Хантер.
Обновлено вчера в 18:19
Происшествия
ФСБ проводит обыски в правительстве Хабаровского края
Ранее сообщалось, что ФСБ проводит обыски в трех городах по делу о хищениях средств гособоронзаказа.
Обновлено в 01:23
Происшествия
13 военных погибли при крушении вертолета в Казахстане
Минобороны Казахстана подтвердило гибель 13 военных на борту разбившегося вертолета. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Происшествия
Директора сменили в школе Приморья, где родители устроили самосуд
Нового исполняющего обязанности директора назначили в приморской школе, где родители устроили самосуд над школьником.
Обновлено в 01:09
Футбол
Евсеев — игрокам «Уфы»: «Вы сами в свои силы верьте, и все будет нормально»
27 марта Вадим Евсеев был представлен футболистам «Уфы» в качестве главного тренера команды.
Обновлено вчера в 13:59