Футбол

«Уфа» арендовала полузащитника «Краснодара»Уфа1.ру 04:02

ФК «Уфа» объявил об арендном соглашении 20-летнего полузащитника «Краснодара» Артёма Голубева. По некоторым данным, это будет аренда сроком на два года. Голубев — воспитанник школы «Краснодара».
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«Уфа» арендовала 20-летнего полузащитника «Краснодара»

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Кубань 24вчера в 14:41

«Уфа» арендовала полузащитника «Краснодара» Голубева

Sport.ruвчера в 14:29
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 07:20, Ашберн
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