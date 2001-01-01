Футбол
«Уфа» арендовала полузащитника «Краснодара»Уфа1.ру 04:02
ФК «Уфа» объявил об арендном соглашении 20-летнего полузащитника «Краснодара» Артёма Голубева. По некоторым данным, это будет аренда сроком на два года. Голубев — воспитанник школы «Краснодара».
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Москва не исключила размещение запрещенных ДРСМД ракет ближе к США
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не исключает возможности размещения запрещенных ДРСМД ракет ближе к США в ответ на аналогичные действия Вашингтона.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
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Происшествия
Сообщника экс-министра финансов Подмосковья заочно осудили на 11 лет
Российский суд заочно приговорил к 11 годам колонии Дмитрия Котляренко, фигуранта дела бывшего зампредседателя правительства Московской области, главы подмосковного Минфина Алексея Кузнецова.
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ЦИК получил девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму
В Центризбирком поступило уже девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму на отказ в регистрации, 1 августа рабочая группа комиссии рассмотрит две из них - от Юлии Серебрянской и Константина Лисицы, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
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«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Американский суд прекратил дело по иску демократов к РФ
Иск Национального комитета Демократической партии США против России о "вмешательстве" в американские выборы отклонен окружным судом.
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Истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании сопроводили российский военно-транспортный самолет Ил-76, который совершал полет у границ воздушного пространства Эстонии.
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Пьяный актер вырвал дверь московского такси
Актер Театра имени Ермоловой Павел Ботвиновский вырвал дверь и разбил стекла московского такси.
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Сайт ГИБДД впервые опубликовал карту со всеми камерами на дорогах
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Общество
Умерла художница Варвара Родченко
В Москве на 94-м году жизни умерла художница Варвара Родченко. Об этом сообщила директор Мультимедиа-арт-музея Ольга Свиблова.
Обновлено вчера в 16:48
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию Киевского патриархата
Министерство культуры Украины сообщило, что неканоническая Украинская православная церковь Киевского патриархата была ликвидирована путём присоединения к Киевской митрополии новосозданной ПЦУ.
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Наука
В печени обнаружены клетки, способные восстанавливать ее больные ткани
Ученые впервые обнаружили, что в печени человека существуют клетки со свойствами стволовых клеток.
Обновлено 29 июля в 14:02
Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
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Происшествия
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В управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) заявили, что в Москве была пресечена деятельность группировки, изготовившей за год документы для 2 тыс. незаконных мигрантов.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Михаила Светова арестовали на 30 суток
Пресненский районный суд Москвы арестовал на 30 суток одного из лидеров Либертарианской партии России (ЛПР) Михаила Светова, сообщает «Медиазона».
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
В ДНР заявили о подготовке Киевом провокаций с целью срыва перемирия
Украинские силовики готовят провокации, чтобы вызвать ответный огонь ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики и в последующем обвинить в срыве минских соглашений, сообщили в среду в управлении Народной милиции ДНР.
Обновлено в 04:08
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Антибиотики являются бесполезными при лечении ОРВИ и гриппа
Ирина Добрецова, врач общей практики, отметила, что многие лекарства абсолютно бесполезны при лечении, однако при этом могут нанести вред здоровью.
Обновлено в 05:36
Гаджеты
Более 100 000 смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro продано за 2 минуты
Сегодня новые смартфоны серии Honor 9X поступил в продажу на территории Китая.
Обновлено вчера в 07:23
Энергетика
Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года
Первый газ по "Северному потоку-2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте компании.
Обновлено в 05:19
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Продюсера Максима Фадеева обвинили в плагиате
Новости шоу-бизнеса: саратовский бард Pashket V (Павел Петров) обвинил российского продюсера Максима Фадеева в плагиате.
Обновлено вчера в 22:54
Футбол
Шюррле определился с номером в «Спартаке»
Обновлено вчера в 18:19
Армия и оружие
Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии
Twitter приостановил действие аккаунта российской дипмиссии в Сирии, сообщили в посольстве России в ЮАР.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
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Здоровье
Свердловские власти до 2020 г. оснастят компьютерами и интернетом 100 фельдшерско-акушерских пунктов
Подключение ФАПов к интернету позволит фельдшерам организовывать телемедицинские консультации пациентов с врачами крупных больниц, а также вести электронные медкарты и выписывать электронные листы нетрудоспособности.
Обновлено в 07:08
Общество
Леонардо ди Каприо призвал мир обратить внимание на пожары в Сибири
Американский актер Леонардо ди Каприо, известный благотворительной деятельностью в сфере защиты окружающей среды и животных, в Instagram опубликовал видео, призывающее обратить внимание на лесные пожары в Сибири.
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