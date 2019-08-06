Футбол
«Спартак» вылетел в Швейцарию на матч с «Туном»Sportbox.RU 08:57
Футболисты московского «Спартака» во вторник днем отправились в Швейцарию на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Туна». Утром коллектив Олега Кононова провел тренировку в Тарасовке, после чего отправился в аэропорт Шереметьево.
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В 30 в салонах связи Tele2 в Москве, Екатеринбурге, Челябинске и Казани открылись первые 30 витрин популярного китайского интернет-гипермаркета.
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Стало известно об уничтожении еще одного Ил-76 с оружием в Ливии
27 июля стало известно об уничтожении в Ливии двух Ил-76.
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Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
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При взрывах боеприпасов в Красноярском крае погиб человек, сообщили в Следственном комитете.
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Дочь Галкина и Пугачевой показала «эксклюзивный смартфон»
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Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.
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Жена осужденного Никиты Белых объявила о разводе
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Происшествия
В Татарстане убили девятимесячную девочку
Следователи возбудили уголовное дело после убийства девятимесячной девочки в Казани, сообщило во вторник управления СК по Татарстану.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Обнаружена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка
Группа исследователей проекта Lost 52 Project обнаружили в Тихом океане фрагмент подводной лодки USS Grunion, затонувшей во времена Второй мировой войны выполняя первое боевое задание, сообщает Live Science.
Обновлено в 02:55
Политика
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Украине не грозит дефицит дизельного топлива после введения спецпошлин на ввоз российских товаров — заместить его планируется поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус.
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Армия и оружие
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В Иране во вторник представили новые модели высокоточных управляемых ракет и высокоточных ракет собственного производства.
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Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия
Обвиняемого в разбое офицера ФСБ отпустили под домашний арест
Московский гарнизонный военный суд отпустил из СИЗО под домашний арест сотрудника управления "К" ФСБ Александра Карелина, который обвиняется в разбойном хищении 136 млн руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на секретаря суда Валерию Гудзенко.
Обновлено в 09:02
Гаджеты
Стало известно, каким будет следующий суперсмартфон Huawei
Главной особенностью будущего флагманского смартфона Huawei Mate 30 Pro, который придет на смену Huawei P30 Pro, станет тройная камера с разрешением 40 мегапикселей, способная выдавать высококачественные снимки.
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Четыре автомобиля столкнулись на Тверской улице в Москве
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Транспорт
В Донбасс вернутся украинские поезда
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Экономика
Россию предупредили о сокращении рабочей силы
Рост численности рабочей силы продолжался в течение как минимум 10 лет, его пик пришёлся 2017–2018 годы, а в первом квартале 2019 года произошло снижение на 0,8 млн человек — до 75 млн.
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Армия и оружие
На Украине заявили о провале учений НАТО в Черном море из-за России
Военные учения Украины и НАТО в Черном море Sea Breeze - 2019 завершились победой России – с таким мнением в газете "День" выступил украинский политолог Михаил Гончар.
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Здоровье
Ученые рассказали о смертельной опасности купания в водоемах
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