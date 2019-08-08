Швейцарский футбольный клуб "Тун" не ожидает полных трибун на домашнем первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против московского "Спартака". Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе швейцарского клуба.

ФК «Тун» не ожидает аншлага на матче со «Спартаком» в Лиге Европы

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