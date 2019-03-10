Футбол

ФК «Тамбов» сыграл вничью с «Тюменью» в первом домашнем матчеРИА ТОП68 10:23

Соперники тамбовского футбольного клуба все чаще предпочитают встречать «волков» глубокой обороной. Следующий матч наша команда сыграет на выезде с «Сибирью». После ничьи с «Тюменью» лидерство «Тамбова» в турнирной таблице ФНЛ не изменилось – с догоняющим ФК «Томь» нас все еще разделяют три очка.
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«Тамбов» сыграл вничью с «Тюменью»

Спорт-Экспресс09:47

Лидер ФНЛ «Тамбов» потерял очки в игре с «Тюменью»

Матч ТВ09:32

Олимп-ФНЛ. «Сочи» победил «Армавир», «Тамбов» и «Тюмень» сыграли вничью

Sports.ruвчера в 22:39

Гол Чернышова принес ФК «Тамбов» ничью с «Тюменью»

Онлайн Тамбов.ру09:45

ФК «Тамбов» сыграл вничью с «Тюменью» в первом домашнем матче

РИА ТОП6810:23

Футболисты «Тамбова» сыграли вничью с «Тюменью»

Тамбовская жизнь09:44

Лидер ФНЛ «Тамбов» в концовке ушел от поражения в матче с «Тюменью»

Sport24.ru09:30
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 19:31, Ашберн
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Глава МИД Австрии рассказала о первой встрече с Путиным

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Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию с пятилетней девочкой, которую обнаружили в квартире в Москве с признаками истощения, сообщает институт уполномоченных по правам ребенка в Facebook.
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Происшествия

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«Авиакомпания Ethiopian Airlines подтвердила, что на борту ее авиалайнера ET302, потерпевшего крушение сегодня неподалеку от Аддис-Абебы, находились трое граждан России: Екатерина Полякова, Александр Поляков и Сергей Вяликов», — говорится в сообщении.
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Клип Лазарева с песней для «Евровидения» набрал 1 млн просмотров

Обновлено в 04:17
Политика

В Москве прошел согласованный с властями митинг за свободный интернет

Обновлено в 16:02 В столице на проспекте Сахарова прошел митинг за свободный интернет.
Обновлено в 08:43
Политика

Хуан Гуайдо решил ввести в Венесуэле режим ЧП

Обновлено в 14:50
Спорт

Биатлонист Гараничев пробежал два штрафных круга после одного промаха

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Актриса Анастасия Заворотнюк в третий раз стала мамой. Ребенок появился на свет в октябре 2018 года.
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Названы оптимальные для российских дорог автомобили

Хресин отметил, что наиболее оптимальными для российских дорог машинами являются седаны и хэтчбеки, тем более если автомобиль будет эксклуатироваться главным образом в городском режиме.
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Политика

Бывший соратник Порошенко рассказал, куда он может сбежать

Президент Украины Петр Порошенко может сбежать в Испанию или Молдавию, если проиграет на предстоящих выборах, заявил бывший член Блока Порошенко, депутат Верховной рады Сергей Лещенко на своем YouTube-канале.
Обновлено в 19:10
Политика

Telegraph: Мэй лишилась поддержки почти всего кабмина

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй лишилась поддержки почти всего кабинета министров из-за ситуации вокруг Brexit.
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Спорт

Юсков выиграл зачет Кубка мира на дистанции 1500 метров

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Религия

У православных верующих начинается Великий пост

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Армия и оружие

Военный самолет США выполнит наблюдательный полет над Россией

Совместная миссия США и Норвегии совершит наблюдательный полет над территорией России в рамках Договора по открытому небу.
Обновлено в 17:54
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний нового российского ослепляющего оружия

Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний станции визуально-оптических помех "Филин".
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Армия и оружие

Американские СМИ предсказали исход войны между Россией и США

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Происшествия

Ягуар в зоопарке напал на любительницу селфи

Обновлено в 13:51
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У Иванки Трамп оказалось другое имя

Советник и старшая дочь президента США Дональда Трампа Иванка в реальности оказалась Иваной.
Обновлено в 17:20
Происшествия

Снаряд времен войны обнаружили на стройке в Москве

Обновлено в 18:30
Происшествия

Попытавшийся проглотить дайвера кит попал на видео

Дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф попал в пасть кита у берегов ЮАР. Об инциденте он рассказал телеканалу Barcroft Animals.
Обновлено в 12:50
Экономика

«Мостотрест» может получить контракт на строительство самой дорогой дороги в России

Новую концепцию трассы Джубга – Сочи, которая станет самой дорогой автомагистралью в стране, Росавтодор около месяца назад представил в Минтранс («Ведомости» ознакомились с копией, содержание подтвердили три человека, участвующих в проработке проекта, и два федеральных чиновника).
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Армия и оружие

Названы возможные последствия применения ракет «Циркон» для НАТО

В феврале СМИ назвали объекты в США которые могут стать целями для ракет «Циркон» в случае угрозы для России со стороны Вашингтона.
Обновлено в 19:15
Общество

На западе Германии из-за урагана приостановлено движение поездов

Обновлено в 15:02
Транспорт

Британцев потрясли переправляющиеся через Енисей русские водители

Обновлено в 05:15
Политика

Bloomberg: российские интернет-тролли меняют тактику

Интернет-тролли из России разрабатывают новую программу действий, чтобы повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, сообщило Bloomberg.
Обновлено в 13:39
Экономика

Эксперты назвали крупнейшие страны-экспортеры оружия

Сокращение российского экспорта частично объясняется уменьшением поставок в Индию и Венесуэлу, на протяжении долгого времени являющимися одними из основных покупателей российского оружия.
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Происшествия

В Петербурге при падении рекламного щита пострадали два человека

В Санкт-Петербурге в результате падения рекламного щита из-за сильного ветра два человека получили травмы.
Обновлено в 07:56
Происшествия

США подозревают в нападении на посольство КНДР в Мадриде

22 февраля группа неизвестных лиц совершила нападение на посольство КНДР в Мадриде.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Пожар на складе в Москве ликвидирован

Спасатели ликвидировали пожар на складе в Москве. Об этом сообщили в городском управлении МЧС России.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес

Хазанов поддержал отстранение пьяного артиста МХАТ

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов отреагировал на ситуацию с увольнением пьяного артиста МХАТ, передает НСН.
Обновлено в 16:06
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